Brincando com Fogo: veja sinopse, elenco e trailer da 5ª temporada

A quinta temporada de Brincando com Fogo (Too Hot To Handle) chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (14), com 10 novos episódios. A dinâmica do reality show gira em torno de 10 jovens solteiros e atraentes que pensam que irão participar de um programa erótico, mas que, na verdade, precisarão reprimir seus instintos sexuais para levar o dinheiro para casa.

Lançada em 2020, a série conta com alguns casais famosos, como os vencedores da season 4, Nick Kici e Jawahir Khalifa, e o par da season 1, Harry Jowsey e Francesca Farago. Brenda e Matheus, de Brincando com Fogo Brasil, também chamaram a atenção do público. Confira, a seguir, mais informações sobre a 5ª temporada de Brincando com Fogo, como quem são os participantes.

O reality show Brincando com Fogo conta com 10 jovens solteiros que precisam reprimir seus desejos sexuais

Dinâmica do reality Brincando com Fogo

O reality Brincando com Fogo é apresentado por Mário Lopez e a assistente virtual Lana, dublada por Desiree Burch. Nele, 10 jovens solteiros e atraentes são reunidos sobre o pretexto de participarem de um programa erótico, mas descobrem que estão no Brincando com Fogo. Assim, se quiserem vencer a competição e levar 200 mil dólares para casa, precisarão seguir a regra de proibição de atos sexuais. Além de reprimir seus desejos, o objetivo do programa também é criar casais com conexões mais profundas.

Além da produção original do programa, também estão disponíveis no catálogo da Netflix outras versões, como Brincando com Fogo: Brasil, que conta com três temporadas, e Brincando com Fogo: América Latina, com uma season.

Casais de sucesso

Entre as quatro seasons que já foram ao ar, houveram alguns casais que se destacaram pela sua química. Na primeira temporada, Harry Jowsey e Francesca Farago protagonizaram cenas quentes e foram um dos pares mais comentados. Já Emily Miller e Cam Holmes, da season 2, se conheceram no reality e permanecem juntos até os dias atuais. Outro casal de destaque foi Nick Kici e Jawahir Khalifa, vencedores da quarta temporada.

No Brincando com Fogo: Brasil, os casais que mais se destacaram foram Ítalo e Victoria Macan, da segunda temporada, e Brenda e Matheus, da primeira. Inclusive, este último também ficou conhecido por participar de outro programa brasileiro, o Power Couple Brasil 6.

O casal Harry Jowsey e Francesca Farago, da season 1 de Brincando com Fogo, é um dos mais famosos do programa

Elenco da nova temporada de Brincando com Fogo

O elenco da quinta temporada de Brincando com Fogo já foi divulgado e conta com participantes dos Estados Unidos, Reino Unido e Suíça. Confira a lista abaixo:

Dre - norte-americano, 23 anos e estudante

Isaac - norte-americano, 24 anos, modelo e bancário

Alex - britânico, 28 anos e personal trainer

Christine - norte-americana, 26 anos e modelo

Courtney - norte-americana, 25 anos e corretora de imóveis

Elys - suíça, 23 anos e modelo

Hannah - norte-americana, 24 anos e artista

Hunter - norte-americano, 24 anos e influencer

Louis - britânico, 22 anos e modelo

Megan - britânica, 26 anos e assistente pessoal

Cast da quinta temporada do reality show da Netflix Brincando com Fogo

Confira o trailer oficial de Brincando com Fogo - 5ª temporada

