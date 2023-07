Bugsnax: veja gameplay e requisitos do jogo para PS5, Switch e iPhone

👉 Quais são os games com melhor história? Comente no Fórum TechTudo

Bugsnax se passa em primeira pessoa e o objetivo do jogador normalmente envolve capturar as criaturinhas para os outros Grumpus. Há mais de 100 tipos diferentes de Bugsnax, cada um com seus hábitos, biomas, preferências e diferentes formas de serem capturados. Durante o game, usuários receberão diversas ferramentas e armadilhas que poderão usar de maneiras criativas para atordoar e capturar as criaturinhas, como se cada espécime fosse um quebra-cabeça por si só. Ao realizar as missões, o jogador poderá trazer de volta a equipe de Elisabete para seu vilarejo improvisado de Snaxburgo e então se focar em encontrá-la.