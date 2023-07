Campeonato dos Sonhos: veja sinopse, elenco e trailer de filme da Netflix

📝 Onde assistir ao anime Oshi no Ko online? Veja no Fórum do TechTudo

No entanto, o que era para ser uma tarefa fácil mostra-se um enorme gol contra Hong-dae. Isso porque os jogadores do time em questão nunca tocaram em uma bola antes e, em um curto espaço de tempo, terão que competir em um campeonato mundial.

Estrelado por Park Seo-joon (Parasita) no papel do protagonista Yoon Hong-dae e Lee Ji-eun (Hotel Del Luna) interpretando Lee So-min, o elenco de Campeonato dos Sonhos ainda é formado por nomes como Kim Jong-soo (Start-Up) vivendo Kim Hwan-dong, Ko Chang-seok (Projeto Caça ao Lobo) dando vida a Jeon Hyo-bong e Jung Seung-gil (Sem Arrependimento) como Son Beom-soo.

Além deles, também estão no time de atuação os atores Lee Hyun-woo (La Casa de Papel - Coreia), Yang Hyun-min (O que um Homem Deseja), Hong Wan Pyo (Amor Culinário), Baek Ji-won (Uma Advogada Extraordinária) e Lee Ji-hyun (Good Day to Love).

Apesar de sua recente estreia na Netflix, o filme Campeonato dos Sonhos tem tudo para conquistar os fãs de K-drama da plataforma de streaming. Isso porque a trama é diferente e, inclusive, estreou em primeiro lugar na bilheteria da Coreia do Sul, com cerca de 93.417 ingressos vendidos.

Vale destacar que o trabalho de Lee Byeong-heon debutou com nota 6.8 no agregador IMDb, com base em 357 considerações. No entanto, no Rotten Tomatoes, o filme ainda não foi avaliado pela crítica.