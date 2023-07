Celular demorando muito para carregar? Guia mostra o que fazer

Ter um celular que demora muito para carregar pode ser algo inconveniente quando se está atrasado para algum compromisso ou quando é necessário usar o aparelho em atividades mais demoradas. Fabricantes como Xiaomi , Samsung , Motorola e Apple oferecem adaptadores com uma maior quantidade de watts , o que ajuda os celulares a atingir a carga completa mais rapidamente. Apesar disso, cabos danificados, aplicativos rodando em segundo plano e uma bateria que não funciona em sua plenitude podem acabar influenciando na demora do aparelho em chegar aos 100% da bateria em apenas alguns minutos.

Para aqueles usuários que querem otimizar o tempo na hora da carga, o TechTudo separou algumas dicas que devem ajudar a deixar o celular carregado em menor tempo. Vale ressaltar que é preciso saber em quanto tempo a fabricante garante que o modelo do smartphone pode ser carregado, uma vez que as dicas serão eficazes dentro da capacidade do aparelho. Nas linhas a seguir, saiba o que fazer quando o celular está demorando muito para carregar.

Carregador de celular

1. Verifique se o cabo está danificado

Checar se o cabo que conecta o celular ao adaptador de energia está funcionando é de suma importância para a qualidade do carregamento. Seja ele um cabo de entrada USB-C ou Lightning, se não manuseado de forma correta, o item pode se desgastar com o tempo. Quando há muitas pessoas morando juntas, por exemplo, é natural que o cabo passe de mão em mão e, com isso, possa ser derrubado, dobrado, pisado e até encaixado de forma mais bruta nos aparelhos.

Cabos mais populares são Lightning, USB-C e MicroUSB

Por isso, é importante checar se há algum fio aparente, alguma falha no corpo do cabo de carregamento ou até amassados nas suas pontas. A presença de peças tortas pode dificultar o encaixe tanto no adaptador de energia quanto no próprio celular, fazendo com que o carregamento não aconteça de forma eficaz.

2. Use um carregador de qualidade

Outra dica importante é adquirir um adaptador de qualidade. A maioria dos smartphones vem com o carregador na caixa, mas imprevistos podem acontecer, como a perda ou quebra do item durante o uso. No caso do iPhone (iOS), o item é vendido separadamente pela Apple. Para ter certeza de que dará tudo certo com o carregamento, o ideal é adquirir um adaptador da mesma marca que o celular usado ou procurar por opções conhecidas no mercado.

O carregador i2Go ‎PROWAL027 é mais uma boa opção para quem busca uma conexão dupla abaixo dos R$ 100

Marcas como ELG, Geonav, i2Go e Anker oferecem modelos de qualidade, com diferentes potências, que podem deixar o carregamento do aparelho até mais rápido do que se feito com o adaptador que vem de fábrica. Outra opção é investir em carregadores por indução, mas sempre pesquisando a respeito da reputação da marca e do produto que pretende adquirir.

3. Verifique se a porta está obstruída

Se, mesmo após trocar de cabo e de adaptador, o celular ainda apresentar dificuldade para ser carregado, uma dica é observar se há algo obstruindo a porta de carregamento – ou seja, o lugar em que o cabo é encaixado no celular. As entradas do conector de carga podem acumular sujeira e fiapos ao entrar em contato com poeira, umidade e até mesmo as roupas do usuário.

Como limpar a entrada do carregador do celular

Para garantir que nada ficará entre o celular e o carregamento rápido, faça a higienização da entrada do carregador. Para isso é preciso ter alguns itens em mãos, como uma agulha de crochê fina ou um palito de dente, além de algodão e álcool isopropílico. Vale ressaltar que, para evitar danos ao aparelho, o usuário não deve usar produtos de limpeza abrasivos, água ou sabão.

4. Pare de usar o celular enquanto ele carrega

Usar o celular enquanto ele está conectado a um carregador contribui para um carregamento mais lento. Afinal, o aparelho continua gastando energia durante o uso, e algumas ações podem exigir ainda mais da bateria, mesmo quando o dispositivo segue conectado em uma fonte de energia.

Além disso, o uso do celular quando este está conectado à tomada é perigoso. Falhas no smartphone podem ocasionar choques, colocando o usuário em risco. Apesar de eles não serem construídos para dar choque, acidentes podem acontecer --- principalmente se o adaptador usado não for original --- e, nesse caso, é melhor evitar correr riscos.

5. Feche aplicativos rodando em segundo plano

Aplicativos como WhatsApp, Instagram e outros que costumam usar a localização do aparelho continuam funcionando mesmo quando não estão sendo usados diretamente. Dessa forma, eles acabam consumindo a energia do celular, o que pode atrapalhar a velocidade do carregamento. Mesmo que o gasto de energia não seja tão significativo, é interessante fechar as abas de aplicativos abertos em segundo plano durante o carregamento.

iPhone 13 vermelho na mão

Para fazer isso no iPhone basta, na tela de início, deslizar o dedo de baixo para cima no visor. Quando os aplicativos aparecerem, deslize o dedo para cima na pré-visualização do aplicativo para encerrá-lo. No caso de celulares Android, a ação é semelhante. Deslize o dedo debaixo para cima, vá até o final da pré-visualização e toque em "Fechar todos". Também é possível limitar o uso de apps em segundo plano nas configurações do sistema.

6. Ligue o modo avião ou desligue o celular

Ao ligar o modo avião, o smartphone para de receber dados de rede. Consequentemente, os aplicativos instalados nele não conseguem funcionar perfeitamente em segundo plano, uma vez que não têm acesso à Internet para buscar as informações que precisam. Outra forma de fazer isso é desligar o celular. Sem aplicativos sugando a energia do aparelho, o carregamento se dará de forma muito mais rápida.

Ative o modo avião para a energia ser direcionada exclusivamente para o carregamento

7. Substitua a bateria

Se, mesmo com todos os truques acima, o celular continuar tendo dificuldades para concluir o carregamento, é preciso verificar a saúde da bateria. Em modelos de iPhone é possível acompanhar o status da bateria no menu de Ajustes, onde celular apresenta os dados sobre capacidade e desempenho máximo da bateria. A seção também indica quando deverá ser feita manutenção do componente.

Nos celulares Android, no entanto, o caminho é mais complicado e depende do fabricante. Caso observe que a saúde da bateria está muito baixa ou que ela não está mais segurando o carregamento como antes, vale procurar a assistência técnica do aparelho para realizar a troca do item.

Celular Samsung com bateria estufada

8. Confira a potência do adaptador

Preste atenção se o seu aparelho é compatível com a quantidade de watts do adaptador adquirido. Algumas fabricantes oferecem itens com até 200 watts, como no caso da Xiaomi, que promete uma carga completa em até 7 minutos. Porém, para isso realmente funcionar, é necessário que o celular usado seja compatível com a tecnologia. Não adianta comprar um adaptador super rápido se o smartphone não é compatível com o modelo de carregamento.

Carregador da Xiaomi

Para saber se o celular é compatível com a recarga rápida é necessário conferir a ficha técnica do aparelho, ou seja, checar no site da fabricante ou na caixa se o modelo escolhido é compatível com o carregador desejado. Caso não seja, o celular deverá carregar mais lentamente do que o prometido pelo fabricante do adaptador.

9. Mantenha o celular em uma temperatura controlada

Por fim, a temperatura do ambiente, assim como do aparelho, são fundamentais para que o carregamento ocorra de forma ágil. Ao conectar o celular no adaptador de energia, é natural haver um aumento na temperatura do smartphone. Muitos carregadores, inclusive, possuem funções que param o carregamento caso o dispositivo fique muito aquecido para evitar danificar o item.

iPhone quente com superaquecimento e aviso de temperatura

Não carregue o celular debaixo do sol ou em locais em que a temperatura está bastante elevada. O ideal é, ao conectar o aparelho no carregador, deixá-lo de lado em um ambiente fechado, com condições térmicas favoráveis ao uso. Em outras palavras, o local não pode estar quente demais.

Com informações de Apple e G1

