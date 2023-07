Clonaram Tyrone!: veja sinopse, elenco e trailer de ficção da Netflix

O filme Clonaram Tyrone! chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (21). Com direção assinada pelo novato Juel Taylor, a ficção científica segue um trio inusitado de personagens que acaba se envolvendo em uma conspiração de clonagem humana. Seu elenco principal é composto por nomes como John Boyega (A Mulher Rei), Teyonah Parris (WandaVision) e Jamie Foxx (Django Livre). O roteiro fica por conta de Tony Rettenmaier e o longa é uma produção original do streaming.

Com duas horas de duração, o projeto estreou no American Black Film Festival e teve lançamento limitado nas telonas norte-americanas. Se você gosta de filmes com muito suspense e uma trama repleta de experimentos científicos, confira mais detalhes de Clonaram Tyrone!, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 4 Clonaram Tyrone! (Netflix) estreia nesta sexta (21) no streaming — Foto: Reprodução/IMDb Clonaram Tyrone! (Netflix) estreia nesta sexta (21) no streaming — Foto: Reprodução/IMDb

📝Como acessar a Netflix Games? Confira no Fórum do TechTudo

Enredo de Clonaram Tyrone!

A história da ficção científica gira em torno de três personagens principais: o traficante Fontaine (John Boyega), o cafetão Slick Charles (Jamie Foxx) e a prostituta Yo-Yo (Teyonah Parris). Juntos, esse trio inusitado se vê envolvido acidentalmente em uma série de eventos misteriosos e sinistros, que se ligam ao rastro de uma conspiração nefasta do governo. Além disso, eventos relacionados à clonagem humana e a experimentos científicos ilegais ganham espaço neste suspense.

3 de 4 O filme Clonaram Tyrone! (Netflix) é estrelado pela atriz norte-americana Teyonah Parris — Foto: Divulgação/Netflix O filme Clonaram Tyrone! (Netflix) é estrelado pela atriz norte-americana Teyonah Parris — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco de Clonaram Tyrone!

Estrelado por Jamie Foxx (Django Livre) no papel do protagonista Slick Charles e Teyonah Parris (A Lenda de Candyman) interpretando Yo-Yo, o elenco de Clonaram Tyrone! ainda reúne nomes como John Boyega (A Mulher Rei) vivendo Fontaine, J. Alphonse Nicholson (Homens Brancos Não Sabem Enterrar) dando vida a Isaac e Tamberla Perry (Não Provoque) como Biddy.

Além deles, estão no time de atuação Megan De Sousa (Hip-Hop Beats), Shariff Earp (Moonlight), Kiefer Sutherland (Questão de Honra), David Alan Grier (Um Maluco no Exército), Tyler Antonius (A Descoberta Perfeita) e Trayce Malachi (Fé nas Alturas).

4 de 4 Elenco principal de Clonaram Tyrone! (Netflix): Teyonah Parris, Jamie Foxx e John Boyega — Foto: Reprodução/IMDb Elenco principal de Clonaram Tyrone! (Netflix): Teyonah Parris, Jamie Foxx e John Boyega — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

Elogiado pela crítica, o filme Clonaram Tyrone! vem conquistando uma recepção positiva entre o público também, visto que sua estreia ocorreu anteriormente em alguns cinemas dos Estados Unidos. No site agregador IMDb, por exemplo, o longa tem nota 6,0, com base em 191 considerações. Já no Rotten Tomatoes, a ficção científica debutou com 96% de aprovação dos críticos, além de uma taxa de 100% de audiência.

Sobre as reviews internacionais, como a do The Hollywood Reporter, a jornalista Lovia Gyarkye não poupa elogios quanto ao desempenho do time de atuação da produção. Ela destaca que o filme "é um passeio atraente em geral, e que muito disso pode ser creditado ao elenco, cuja capacidade de interpretar comédia e drama faz com que valha a pena torcer por seus personagens".

Já David Reddish, do Movie Web, também segue a linha de comentários positivos sobre a obra original da Netflix. Segundo ele, "é preciso um cineasta ousado para realizar uma façanha como a mistura de gêneros de Clonaram Tyrone! e, com este filme, Juel Taylor se estabelece como um artista audacioso e promissor".

Confira o trailer oficial de Clonaram Tyrone!:

Assista: truques para usar na Netflix