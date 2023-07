Como apagar vídeo do Kwai? Veja o guia completo para excluir

É possível apagar um vídeo no Kwai mesmo depois de postado. Kwai é um aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A rede social se tornou bastante popular por facilitar a edição e publicação de clipes, permitir o download de conteúdos e incentivar a interação entre os usuários. Além disso, a plataforma chama a atenção por ser possível ganhar dinheiro assistindo e publicando vídeos no Kwai. No entanto, tirar um vídeo que foi postado no app pode não ser tão intuitivo quanto parece. Para te ajudar nessa tarefa, o TechTudo ensina como apagar um vídeo no Kwai, como tornar um vídeo privado e muito mais. Confira!

Como apagar vídeo do Kwai? Confira o guia!

O TechTudo traz sete tópicos sobre o Kwai. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como apagar vídeo no Kwai no Android; Como apagar vídeo no Kwai no iPhone (iOS) ; Como excluir vídeo de outra pessoa no Kwai; Como salvar na galeria antes de apagar; Como tornar um vídeo privado no Kwai; Como apagar um vídeo privado no Kwai; Tem como apagar o vídeo do Kwai pelo PC?

1. Como apagar vídeo no Kwai no Android

Passo 1. Abra o aplicativo do Kwai no seu celular Android e clique em “Perfil”, que fica na barra inferior da tela;

Passo 2. Selecione em “Publicações” o clipe que deseja excluir. Com o vídeo aberto, clique no botão de compartilhamento que aparece do lado direito da tela;

Passo 3. No menu “Compartilhar com”, selecione “Excluir”. Em seguida, confirme que deseja apagar o vídeo.

2. Como apagar vídeo no Kwai no iPhone (iOS)

Passo 1. Abra o aplicativo do Kwai em seu iPhone e clique em “Perfil”;

Passo 2. Selecione em “Publicações” o vídeo que deseja excluir. Em seguida, clique em "Compartilhar", que fica do lado direito da tela;

Passo 3. No menu “Compartilhar com”, selecione “Excluir”. Em seguida, confirme que deseja apagar o vídeo.

3. Como excluir vídeo de outra pessoa no Kwai

Primeiramente, é importante falar que não tem como apagar o vídeo de outra pessoa no Kwai de forma direta. No entanto, caso o usuário acredite que o vídeo postado fere alguma diretriz do site, como conteúdos violentos, prejudiciais a menores, disseminando discurso de ódio, violando sua propriedade intelectual, etc. é possível fazer uma denuncia ao Kwai. Para isso, acompanhe os passos a seguir.

Passo 1. Clique no ícone de compartilhamento no vídeo que deseja denunciar;

Passo 2. Após abrir o menu, clique em “denunciar”;

Passo 3. Em seguida, diga o motivo da denúncia, escolhendo qual diretriz do Kwai o vídeo infringe;

Passo 4. Será pedido um contexto adicional sobre a denúncia, selecione a opção correspondente ou escreva o motivo da denúncia, quando disponível;

Passo 5. Clique em “Enviar” e a denúncia será mandada para avaliação da plataforma.

Também é possível solicitar a remoção de um clipe ou reportar qualquer problema por meio do suporte do Kwai. Caso haja alguma questão relacionada à privacidade do usuário, envie um email explicando o problema para privacy@kwai.com. Para críticas e reclamações, escreva para report@kwai.com. Demais problemas com a plataforma, notifique o Kwai através do endereço customer-service@kwai.com.

4. Como salvar na galeria antes de apagar

Ainda é possível salvar um vídeo na galeria antes de removê-lo definitivamente do aplicativo. Para isso, basta seguir esse passo a passo:

Passo 1. Abra o aplicativo do Kwai;

Passo 2. Clique em “Perfil”, que fica na barra inferior da tela;

Passo 3. Selecione no feed “Publicações” o vídeo que deseja salvar;

Passo 4. Abra o vídeo e clique na seta que aparece no canto direito abaixo de “compartilhar”;

Passo 5. Aguarde a mensagem de confirmação de que o vídeo foi baixado.

5. Como tornar um vídeo privado no Kwai

Caso não queira deletar o vídeo postado, é possível torná-lo privado. Assim, apenas voce terá acesso a ele. Para isso, basta seguir esse passo a passo:

Passo 1. Abra o aplicativo do Kwai;

Passo 2. Entre no seu perfil, clicando no ícone na barra inferior da tela;

Passo 3. Em “Publicações”, selecione o vídeo que deseja tornar privado;

Passo 4. Com o vídeo aberto, clique no ícone “Compartilhar”;

Passo 5. Em seguida, selecione “Definir como privado”;

Passo 6. Confirme a operação clicando em “Definir como privado”.

6. Como apagar um vídeo privado

Apagar um vídeo que foi definido como privado é semelhante a excluir um que foi postado publicamente:

Passo 1. Abra o aplicativo do Kwai;

Passo 2. Entre no seu perfil, clicando no ícone na barra inferior da tela;

Passo 3. Clique em “Privado”, que fica ao lado de “Publicações”;

Passo 4. Selecione o vídeo que deseja excluir;

Passo 5. Com o vídeo aberto, clique no ícone “Compartilhar”;

Passo 6. Depois, clique em “Excluir;

Passo 7. Confirme a exclusão clicando em “Excluir”.

7. Tem como apagar o vídeo do Kwai pelo PC?

O aplicativo Kwai foi feito especificamente para ser usado em celulares e não possui uma versão para navegadores. Sendo assim, não é possível acessar o Kwai ou apagar vídeos pelo PC. Pelo menos, não de forma oficial.

Algumas pessoas utilizam um emulador de Android para conseguir acessar aplicativos como o Kwai pelo computador, no entanto, esta não é uma tarefa simples. A melhor maneira de deletar um vídeo no Kwai ainda é acessando o aplicativo por um smartphone Android ou iOS (iPhone).

