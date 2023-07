Como ativar aproximação do Nubank? Saiba tudo sobre o recurso do cartão

Ativar a aproximação do cartão Nubank é útil para fazer compras com agilidade. A tecnologia permite que pagamentos sejam realizados sem que o cartão seja inserido na máquina do vendedor, o que pode garantir mais segurança. Afinal, com o uso do contactless (em português, sem contato), é impossível que seu cartão seja clonado por máquinas adulteradas. Para que consigam acesso às informações do cartão, é preciso que o equipamento dos golpistas tenha contato direto com o chip, o que não acontece no pagamento por aproximação.

A seguir, o TechTudo criou um guia completo para ajudar o usuário a utilizar o pagamento por aproximação do Nubank. Saiba como ativar a aproximação do Nubank, como utilizar a função no dia a dia e muito mais.

2 de 11 Saiba tudo sobre pagamento por aproximação do Nubak — Foto: Foto: Divulgação/Nubank Saiba tudo sobre pagamento por aproximação do Nubak — Foto: Foto: Divulgação/Nubank

📝 Como evitar ter o WhatsApp clonado? Confira no Fórum do TechTudo.

Como ativar aproximação do Nubank? Confira o guia!

O TechTudo reuniu abaixo oito tópicos sobre a função de aproximação dos cartões Nubank. No índice a seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como ativar a aproximação do Nubank no Android; Como usar a aproximação do cartão; Por que meu cartão não passa por aproximação?; Como funciona a tecnologia contactless; Como saber se o cartão de crédito tem aproximação; Qual é o sinal de aproximação do cartão; Como limitar a compra por aproximação; Como tirar a aproximação do cartão Nubank.

3 de 11 Como ativar a aproximação do Nubank no Android — Foto: Dvulgação/Nubank Como ativar a aproximação do Nubank no Android — Foto: Dvulgação/Nubank

1. Como ativar a aproximação do Nubank no Android

Caso já tenha tentado utilizar a função de aproximação do seu cartão Nubank e não tenha conseguido, é possível que seja necessário ativá-la. Para isso, basta seguir estes passos no celular Android:

Passo 1. Abra o aplicativo do Nubank e clique em “Meus cartões” na tela inicial;

Passo 2. Escolha o cartão físico que deseja ativar a função de aproximação;

Passo 3. Na tela do cartão físico, clique em “Configurar”;

Passo 4. Ative a chave do ítem “Compras por aproximação”.

4 de 11 Aplicativo da Nubank permite cadastrar cartão no Apple Pay também pelo aplicativo — Foto: Divulgação/Nubank Aplicativo da Nubank permite cadastrar cartão no Apple Pay também pelo aplicativo — Foto: Divulgação/Nubank

Também é possível fazer pagamentos por aproximação utilizando o celular. Para isso, é preciso vincular o cartão da Nubank ao Google Pay e ativar esta funcionalidade:

Passo 1. Abra o aplicativo do Nubank e clique em “Meus cartões” na tela inicial;

Passo 2. Escolha qual cartão deseja vincular ao Google Pay. É possível ser tanto o físico quanto um virtual;

Passo 3. Na tela do cartão escolhido, clique em “Configurar” e depois em “Google Pay”;

Passo 4. Selecione “Adicionar ao Google Pay” e confirme o redirecionamento para o aplicativo;

Passo 5. Em seguida, será necessário confirmar a senha de 4 dígitos do Nubank e escolher a Conta Google que deseja usar;

Passo 6. No app do Google Pay, clique em “Adicionar” e confirme suas informações clicando em “Continuar”;

Passo 7. Role os “Termos do emissor” até o final e clique em “Aceitar”;

Passo 8. Por fim, basta ativar a NFC do aparelho para fazer pagamentos por aproximação utilizando o celular.

2. Como usar a aproximação do cartão

Fazer um pagamento utilizando a aproximação é muito simples. O procedimento é semelhante a uma compra comum paga com cartão de crédito ou débito. O vendedor irá inserir o valor na maquininha e, caso o equipamento possua essa função, em vez de inserir o cartão será necessário apenas aproximá-lo da tela ou da parte superior da máquina (a depender da marca) que o pagamento será efetuado.

Uma dica para não ter problemas é conferir sempre o valor que aparece na tela do equipamento antes de aproximar o cartão. Afinal, o Nubank possui um limite de R$ 200,00 para compras na função contactless. Pagamentos até esse valor serão realizados imediatamente, sem a necessidade de inserir a senha. Caso a compra tenha ultrapassado essa quantia, também será possível pagar por aproximação, mas será preciso inserir a senha para confirmar a transação, por questões de segurança.

5 de 11 Nubank conta com o Nubraille — Foto: Divulgação/Nubank Nubank conta com o Nubraille — Foto: Divulgação/Nubank

3. Por que meu cartão não passa por aproximação?

Existem algumas possibilidades para que a aproximação não esteja funcionando no seu cartão Nubank. A primeira é esta função não estar habilitada. Para verificar se esse é o caso, abra o aplicativo do Nubank e cheque as configurações do cartão físico. Caso precise de auxílio, basta seguir o passo a passo explicado nos itens anteriores.

Se o cartão for novo e recém-desbloqueado, para ativar a função contactless, será preciso usá-lo da maneira tradicional na primeira compra, ou seja, inserindo-o em uma maquininha e utilizando a senha. Depois, será possível realizar pagamentos com aproximação normalmente.

Além disso, a tecnologia contactless foi implementada pela Nubank em 2018, sendo assim, cartões muito antigos podem não possuir essa função. Neste caso, basta solicitar um novo cartão através do aplicativo.

6 de 11 Tecnologia contactless chegou ao Nubank em 2018 — Foto: Fernando Braga Tecnologia contactless chegou ao Nubank em 2018 — Foto: Fernando Braga

4. Como funciona a tecnologia contactless

A função contactless possui esse nome por não precisar do contato físico do cartão com a máquina para processar o pagamento. Isso ocorre porque os cartões possuem uma tecnologia chamada NFC (Near Field Communication ou comunicação por campo de proximidade), que permite a transmissão de informações entre dispositivos, desde que estejam bem próximos (entre 2,5 e 5 cm). Este recurso também está presente em alguns celulares, smartwatches e outros dispositivos, possibilitando o pagamento por aproximação através dos aparelhos.

A função contactless é muito mais segura do que o método tradicional de pagamento com cartão, afinal, não é possível clonar o cartão utilizando a aproximação. Todas as transações NFC são criptografadas, o que significa que cada pagamento possui um número dinâmico exclusivo para que seja efetuado. Sendo assim, é quase impossível que um criminoso consiga burlar todas essas camadas de segurança.

7 de 11 Todas as transações NFC são criptografadas — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Todas as transações NFC são criptografadas — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

5. Como saber se o cartão de crédito tem aproximação

Esse recurso foi implementado pela Nubank em 2018. Sendo assim, se o cartão for novo, é muito provável que tenha a função de pagamento por aproximação. Além disso, cartões de crédito ou débito que possuem o contactless costumam ser identificados pelo símbolo de conexão, no formato de ondinhas parecidas com o sinal de wi-fi. Outra forma de saber se o seu cartão possui esse recurso é entrando em contato com a instituição financeira e solicitando a informação.

Além disso, mesmo que o cartão não tenha, por algum motivo, a aproximação habilitada, é possível cadastrá-lo em um aplicativo de pagamento no celular – como o Apple Pay, o Google Pay e o WhatsApp Pay –, e utilizar o aparelho para realizar a compra como se fosse um cartão físico, aproximando-o da maquininha. Para isso, basta estar com o app aberto e o recurso NFC ativo.

8 de 11 Veja como verificar se o cartão está com a tecnologia ativa — Foto: Divulgação/Nubank Veja como verificar se o cartão está com a tecnologia ativa — Foto: Divulgação/Nubank

6. Qual é o sinal de aproximação do cartão

Como dito anteriormente, cartões que possuem a tecnologia contactless são representados pelo sinal de conexão, caracterizado por umas ondinhas que se assemelham muito às do símbolo do wi-fi. Dependendo de quando o seu cartão Nubank foi emitido, esse sinal de aproximação pode ficar na frente, próximo ao chip, ou atrás, do lado oposto da faixa.

Além disso, as maquininhas que aceitam esse método de pagamento também são identificadas pelo símbolo de conexão. Vale ressaltar que, dependendo do modelo da máquina, o local da aproximação pode mudar. Em algumas, é possível fazer a compra chegando o cartão (ou dispositivo) perto da tela, em outras, o local indicado é o topo do equipamento.

9 de 11 Símbolo do recurso contactless parece com o do Wi-Fi — Foto: Foto: Divulgação/Nubank Símbolo do recurso contactless parece com o do Wi-Fi — Foto: Foto: Divulgação/Nubank

7. Como limitar a compra por aproximação

As compras por aproximação do cartão Nubank já possuem um limite pré-estabelecido. Para que o usuário consiga fazer compras contactless sem precisar inserir a senha, o valor precisa ser abaixo de R$200,00. Qualquer transação acima dessa quantia, é possível fazer por aproximação, porém o usuário terá que inserir a senha na maquininha.

Além disso, por questões de segurança, o Nubank estipulou um limite de cinco transações por aproximação de até R$200,00 por dia. Assim, caso o cartão seja roubado, existe um limite de gasto que os criminosos poderão fazer até que o usuário cancele o cartão. Caso ultrapasse essas cinco transações, será necessário inserir a senha em cada compra, mesmo que seja um valor baixo.

10 de 11 Nubank, cartão de crédito controlável via smartphone (Foto: Divulgação) — Foto: TechTudo Nubank, cartão de crédito controlável via smartphone (Foto: Divulgação) — Foto: TechTudo

8. Como tirar a aproximação do cartão Nubank

É possível que alguns usuários não se sintam seguros de andar por aí com o recurso contactless habilitado. Afinal, caso o cartão seja perdido ou roubado, é possível que pessoas más-intencionadas realizem compras rapidamente, antes mesmo que o dono perceba. Por sorte, é muito prático habilitar e desabilitar a função de aproximação de um cartão Nubank.

11 de 11 Além de deixar o cartão Nubank mais divertido, colocar um adesivo é uma maneira de protegê-lo de trocas — Foto: Divulgação/Nubank Além de deixar o cartão Nubank mais divertido, colocar um adesivo é uma maneira de protegê-lo de trocas — Foto: Divulgação/Nubank

Para isso, basta seguir estes passos:

Passo 1. Abra o aplicativo do Nubank e clique em “Meus cartões” na tela inicial;

Passo 2. Escolha o cartão físico que deseja desativar a função de aproximação;

Passo 3. Na tela do cartão físico, clique em “Configurar”;

Passo 4. Desative a chave do ítem “Compras por aproximação”.

Com informações de Serasa e Nubank.

Veja também: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais