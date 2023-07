Ativar o NFC no iPhone ( iOS ) pode facilitar a vida do consumidor na hora de pagar por compras por aproximação, utilizar tickets digitais, entre outras ações. Todos os modelos do celular vendidos pela Apple em seu site oficial são compatíveis com a tecnologia: smartphones mais antigos, como iPhone 11 , iPhone XR e iPhone XS , também podem oferecer a mesma experiência de uso que os celulares recentes da marca.

Nas linhas a seguir, o TechTudo explica o que é NFC e como a tecnologia funciona no iPhone, aparelhos comercializados pela Apple. Recentemente, a empresa anunciou um recurso para o iOS 17 que parece mesclar o uso da tecnologia com o SharPlay, chamado NameDrop, no qual o usuário pode passar seu contato para o iPhone de outra pessoa apenas encostando os celulares.

Como ativar o NFC no iPhone? Confira o guia!

O TechTudo reuniu abaixo seis tópicos sobre o NFC no iOS. No índice a seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como ativar o NFC no iPhone? Qual iPhone tem NFC? O que é NFC no iPhone e para que serve? NFC no iPhone não funciona: como resolver? Como usar o NFC no iPhone e testar o recurso? Onde fica o NFC do iPhone?

1. Como ativar o NFC no iPhone?

Desde o iPhone X, o iOS conta com um sistema de ativação passiva, sem a necessidade da ativação de forma manual. Como consequência, também não é possível desativar o recurso. O que pode ser feito, caso o usuário não deseje efetivar pagamentos usando o NFC é desativar a opção de pagamento na carteira do aparelho ou excluir os cartões salvos no dispositivo.

Basta ir em Ajustes > Carteira e Apple Pay e desmarcar a opção de Clique Duplo no Botão Lateral. Dessa forma, o cartão salvo no iPhone não será acionado.

2. Qual iPhone tem NFC?

Atualmente, todos os modelos de iPhone comercializados pela Apple são compatíveis com a tecnologia NFC. Porém, celulares mais antigos da marca também entram na lista, já que a maçã oferece o recurso desde o iPhone 6. Veja abaixo todos os modelos:

3. O que é NFC no iPhone e para que serve?

O NFC é a abreviação para Near Field Communication e trata-se de uma tecnologia de comunicação de curto alcance que permite a troca de dados entre dispositivos por meio de campos eletromagnéticos. Apesar de ser semelhante à tecnologia Bluetooth, ela tem uma gama mais curta, o que facilita na utilização, já que não requer que os dispositivos estejam emparelhados - por isso, acaba sendo usada, principalmente, para realizar pagamentos.

No iPhone, atualmente, ela serve basicamente para transmitir dados de tíquetes a terminais NFC compatíveis – incluindo máquinas de pagamento e até totens usados para entrar em transportes públicos, além da função de pagamentos. Mas a tecnologia não se restringe apenas a isso.

O NFC pode servir de ponte para dois celulares trocarem contatos, links, senhas de Wi-Fi e mensagens curtas – vale lembrar que a troca de contatos encostando aparelhos é uma das funções anunciadas para o iOS 17. Quando combinado com o Bluetooth, ele também pode executar pareamento automático e iniciar a transferência de arquivos maiores, como fotos e vídeos, por meio da aproximação de dois telefones – mas não no iPhone, que usa o AirDrop para isso.

4. NFC no iPhone não funciona: como resolver?

Existem várias ações que podem ser feitas caso o pagamento por aproximação não esteja funcionando no seu iPhone (iOS). A primeira delas é verificar se o modelo do celular e o cartão escolhido para o cadastro na carteira da Apple são compatíveis com o Apple Pay. Em seguida, ter certeza de que o país em que se encontra também tem o recurso liberado.

Uma vez que essas informações forem confirmadas, o usuário poderá verificar se há problemas com a conexão de internet da máquina. Se o problema persistir, pode ser que o dispositivo esteja desatualizado. Para verificar vá em Ajustes > Geral > Atualização de software e confirme se o dispositivo precisa ser atualizado. Outra possibilidade é o Apple Pay não estar funcionando. Vá à página Status do Sistema da Apple (https://www.apple.com/br/support/systemstatus/) para verificar se o serviço está fora do ar.

5. Como usar o NFC no iPhone e testar o recurso?

Uma vez que os cartões ou tickets de transporte estejam cadastrados na carteira da Apple o usuário pode acioná-los clicando duas vezes no botão de Liga/Desliga, na lateral do aparelho. Incluir a ação no aparelho ajuda a agilizar os pagamentos e o acesso aos terminais de transporte, já que o usuário não precisaria ter cartões físicos em mãos. O processo também deixa essas ações mais seguras. A Apple exige a confirmação da identidade por meio de Face ID, Touch ID ou senha, a depender o modelo de telefone utilizado antes de fazer a confirmação de algum pagamento.

Para testar o recurso é necessário pagar por algo usando a aproximação ou adquirir uma etiqueta NFC, no caso de modelos de iPhone X ou anterior – se ainda não tiver habilitado o recurso. Durante uma compra, o consumidor pode pedir ao operador do estabelecimento para passar uma quantia simbólica, dar dois cliques no botão lateral do iPhone e aproximar o aparelho da máquina de pagamentos, apenas para verificar o funcionamento do recurso.

6. Onde fica o NFC do iPhone?

A Apple não especifica diretamente em qual parte do aparelho está o sensor NFC. Porém, na maioria das vezes, ele fica na parte superior do celular e, para usá-lo, basta acionar o o botão lateral de Liga/Desliga, encostar a parte de trás do dispositivo na máquina ou seguir as indicações do próprio iPhone.

Algumas vezes, apenas encostar o topo do celular na maquineta é suficiente para finalizar uma ação de pagamento. Vale ressaltar que, por se tratar de uma tecnologia que funciona em curta distância, também é importante saber em qual lugar da máquina ele é encontrado, para que o pareamento possa ocorrer da melhor forma.

