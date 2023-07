Saber como atualizar o Android do celular é importante para corrigir falhas de segurança e garantir a compatibilidade com novos aplicativos, além de aproveitar os recursos trazidos pela nova versão do sistema. Atualmente, instalar atualizações requer apenas alguns megabytes de espaço livre e uma conexão Wi-Fi – nada de cabos; tudo é feito no próprio smartphone.

O passo a passo a seguir mostra como verificar e atualizar a versão do Android. O processo pode ser feito também em tablet ou celular antigo que utilizem o sistema. Assim, o dispositivo fica mais seguro, mantém os seus aplicativos favoritos e também pode trazer um funcionamento mais rápido e fluido, dependendo da data de lançamento do equipamento.



Como atualizar o Android do celular e verificar se tem a versão nova

Nas linhas abaixo, o TechTudo traz algumas dicas importantes na hora de atualizar seu Android. O índice a seguir mostra quais serão os temas abordados:

Verificar a versão do Android no seu dispositivo Atualizar para o Android mais novo disponível Até quanto o Android será atualizado Corrigir um problema de atualização

1. Verificar a versão do Android no seu dispositivo

A verificação da versão do Android é simples e requer apenas alguns passos. Além disso, é possível encontrar o nível da atualização de segurança. O tutorial completo do TechTudo mostra como saber a versão do Android do seu celular ou tablet, mas os passos são estes:

Passo 1. Abra o app "Configurações" do dispositivo;

Passo 2. Na parte de baixo da tela, toque em "Sobre o dispositivo/Sobre o Telefone";

Passo 3. Clique na tecla "Versão do Android" ou "Informações do Software";

Passo 4. Na tela que vai abrir, encontre as informações como "Versão do Android", "Atualização de segurança do Android" e o "Número da versão".

2 de 6 As versões disponíveis do Android dependem da data de lançamento do smartphone — Foto: Divulgação/TechTudo As versões disponíveis do Android dependem da data de lançamento do smartphone — Foto: Divulgação/TechTudo

2. Atualizar para o Android mais novo disponível

Quando há uma atualização disponível, o próprio Android envia uma notificação para que o usuário inicie o processo. No entanto, se você não tiver clicado no botão no momento, ou precisar atualizar em outra hora, o procedimento é simples e bem semelhante com o que é feito para verificar a versão disponível.

Passo 1. Acesse as configurações do Android, deslize a tela até o fim e toque em “Sobre o telefone”, a última opção da lista;



3 de 6 Acesse as configurações do Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora Acesse as configurações do Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 2. Para verificar se há atualização disponível para o seu aparelho toque em “Atualizações do sistema”. Caso haja, basta aceitar o download e seguir as etapas descritas na tela para instalar a atualização.



4 de 6 Verificando atualizações de software — Foto: Reprodução/Helito Bijora Verificando atualizações de software — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Pronto! Dessa forma, você pode verificar se há atualização para o seu aparelho. Vale lembrar que as atualizações são controladas pela empresa fabricante do seu celular, ou seja, nem sempre a versão mais recente do Android estará disponível para todos os aparelhos.

3. Até quando o Android será atualizado

É importante ter em mente que as atualizações do Android dependem da data de lançamento do dispositivo. Assim, os dispositivos mais antigos nem sempre executam versões mais recentes do sistema. A média de tempo de atualização é de dois anos após a data de fabricação do aparelho, mas isso costuma variar de acordo com a fabricante.

Os aparelhos da linha Pixel, fabricados pelo próprio Google, costumam ter uma vida de atualização maior. Mas sempre que há um novo Android disponível, é possível encontrar listas com os aparelhos contemplados.

5 de 6 Smartphones Pìxel costumam atualizar o Android por mais tempo — Foto: Reprodução/YouTube Smartphones Pìxel costumam atualizar o Android por mais tempo — Foto: Reprodução/YouTube

4. Corrigir um problema de atualização

As atualizações são interrompidas ou incompletas por alguns motivos comuns, entre eles estão a falta de espaço, a falha no download e a ausência de ativação da atualização. Para a falta de armazenamento, é necessário apagar arquivos, fotos ou até aplicativos, mas algumas dicas simples ajudam a liberar espaço no Android. Se o problema for este, o sistema exibe a mensagem "Não há espaço suficiente disponível".

Outro problema comum para uma falha de download são os problemas de conexão, que podem ser resolvidos conectando o aparelho à uma rede de Wi-Fi de qualidade. Além disso, é importante que o celular ou tablet esteja carregado ou ligado à fonte de energia.

6 de 6 Mantenha o celular carregado para atualizar o Android — Foto: Paulo Alves/TechTudo Mantenha o celular carregado para atualizar o Android — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Se uma atualização for iniciada, mas não for concluída, mais tentativas serão feitas automaticamente nos próximos dias. Isso vai gerar notificações, que podem ser acessadas na hora ou o usuário pode fazer o passo a passo indicado acima.

Após atualizar, o dispositivo precisa ser reiniciado para que as novidades sejam colocadas em funcionamento. A maioria dos aparelhos faz o reinicio automático, mas caso isso não aconteça, é importante desligar e voltar a ligar o celular para que o Android novo entre em operação.