Como atualizar o WhatsApp no Android, iPhone e PC? Veja o guia completo

Quer saber como atualizar o WhatsApp no seu celular ou PC? No guia a seguir, descubra como baixar a versão mais recente do app em celulares Android, no iPhone (iOS) e no computador (WhatsApp Web) e confira dicas para resolver falhas que impeçam a atualização.

O TechTudo reuniu abaixo oito dicas sobre atualizar o WhatsApp no celular ou PC. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como atualizar o WhatsApp e o WhatsApp Business no Android Como atualizar o WhatsApp e o WhatsApp Business no iPhone (iOS) Como atualizar seu WhatsApp automaticamente Como atualizar o WhatsApp Web O que fazer quando o WhatsApp não quer atualizar? Como resolver se a atualização continuar falhando? Por que atualizar o WhatsApp? Como atualizar os contatos do WhatsApp?

1. Como atualizar o WhatsApp e o WhatsApp Business no Android

Em celulares Android, a atualização tanto do WhatsApp quanto do WhatsApp Business é feita pela Google Play Store. Saiba como:

Passo 1. Entre na Play Store e pesquise pelo WhatsApp ou WhatsApp Business;

Passo 2. Acesse a página do WhatsApp ou do WhatsApp Business;

Passo 3. Se houver uma nova versão do aplicativo disponível, aperte o botão “Atualizar”.

2. Como atualizar o WhatsApp e o WhatsApp Business no iPhone (iOS)

No iPhone (iOS), a atualização tanto do WhatsApp quanto do WhatsApp Business é feita pela App Store. Saiba como:

Passo 1. Entre na App Store e toque na sua foto de perfil;

Passo 2. Role a tela até chegar na seção de atualizações;

Passo 3. Se houver uma atualização disponível para o WhatsApp, toque em “Atualizar”.

3. Como atualizar seu WhatsApp automaticamente

Nos dois sistemas operacionais, é possível atualizar o WhatsApp automaticamente. No entanto, ao acionar este mecanismo, todos os aplicativos do celular vão receber novas versões sempre que estiverem disponíveis, sem depender da intervenção do usuário.

No Android, realize o seguinte procedimento:

Passo 1. Abra a Play Store e toque na sua foto de perfil;

Passo 2. Escolha a opção “Configuração”;

Passo 3. Dentro das configurações, expanda a área “Preferências de rede”;

Passo 4. Toque em “Atualizar apps automaticamente” e seleciona a opção “Somente por Wi-Fi” para preservar os seus dados móveis.

No iPhone, o procedimento é realizado pelas configurações do iOS:

Passo 1. Abra os “Ajustes” na tela inicial do iPhone;

Passo 2. Acesse a opção “App Store”;

Passo 3. Ative a opção “Atualizações de Apps”.

Pronto, tanto o WhatsApp quanto o WhatsApp Business serão atualizados automaticamente sempre que houver novas versões disponíveis.

4. Como atualizar o WhatsApp Web

A atualização do WhatsApp Web é realizada dentro da própria plataforma:

Ao acessar o site pelo computador, o mensageiro vai emitir a seguinte notificação “Atualização disponível” acima da lista de conversas, caso tenha uma nova versão disponível; Para atualizar, aperte em “Clique para atualizar o WhatsApp”; Aguarde a página se recarregada.

Agora você pode usar o WhatsApp Web normalmente com a nova versão do mensageiro! Cabe ressaltar que, para atualizar o WhatsApp para Windows e macOS, é preciso atualizar os aplicativos pelas Microsoft Store e App Store, respectivamente.

5. O que fazer quando o WhatsApp não quer atualizar?

Em alguns casos, a atualização do WhatsApp falha. Para solucionar, confira algumas dicas:

Erro de espaço insuficiente: verifique se há espaço disponível no celular. Caso contrário, apague algumas fotos, músicas ou aplicativos para atualizar o WhatsApp;

verifique se há espaço disponível no celular. Caso contrário, apague algumas fotos, músicas ou aplicativos para atualizar o WhatsApp; Compatibilidade do aplicativo: de tempos em tempos, o WhatsApp revoga o suporte de versões antigas do Android e do iOS. Caso seja o seu caso, será preciso adquirir um smartphone mais recente para continuar a atualizar o WhatsApp para receber os novos recursos e as melhorias de segurança;

de tempos em tempos, o WhatsApp revoga o suporte de versões antigas do Android e do iOS. Caso seja o seu caso, será preciso adquirir um smartphone mais recente para continuar a atualizar o WhatsApp para receber os novos recursos e as melhorias de segurança; Falhas na conexão: verifique se a sua Internet está funcionando normalmente. Muitas vezes, trocar de rede Wi-Fi ou utilizar a rede móvel (3G, 4G e 5G) pode solucionar a falha e retomar a atualização do mensageiro.

Continua com problemas e quer saber por que o WhatsApp não está atualizando? Confira algumas dicas para resolver no Fórum do TechTudo.

6. Como resolver se a atualização continuar falhando?

O WhatsApp oferece um suporte oficial dentro do próprio mensageiro. Para usá-lo, realize o seguinte passo a passo no Android e no iPhone:

Passo 1. Acesse as configurações do WhatsApp;

Passo 2. Toque na opção “Ajuda”;

Passo 3. Se estiver usando Android, toque em “Central de ajuda” e, em seguida, no botão “Fale conosco”. Depois, envie uma mensagem à equipe do WhatsApp explicando o problema que impede a atualização;

Passo 4. Se estiver no iPhone, aperte em “Fale Conosco” e envie uma mensagem à equipe do WhatsApp explicando o problema que impede a atualização;

7. Por que atualizar o WhatsApp?

A atualização é extremamente importante para os aplicativos. É por meio desse procedimento que o WhatsApp leva novos recursos para os usuários. Além disso, o mecanismo ainda torna o software mais seguro, pois a equipe por trás do mensageiro está constantemente solucionando brechas para evitar ataques e invasões, por exemplo.

Os updates, no entanto, não são eternos para todos os celulares. Quando uma versão do sistema operacional fica muito antiga, o mensageiro deixa de ser atualizado e o aplicativo para de funcionar. Neste caso, é preciso comprar um telefone mais recente que seja compatível com o mensageiro.

Em julho de 2023, por exemplo, o aplicativo era compatível apenas com os seguintes sistemas operacionais:

Android 4.1 ou posterior;

iOS 12 ou posterior;

KaiOS 2.5.0 ou mais recente.

“A partir do dia 24 de outubro de 2023, o WhatsApp será compatível apenas com as versões 5.0 e posteriores do Android”, alertaram na época.

8. Como atualizar os contatos do WhatsApp?

As atualizações de contato do WhatsApp são realizadas na própria agenda do celular. Ou seja, para trocar o número de uma pessoa ou empresa, basta acessar a lista de contatos do smartphone e fazer a alteração. Após o ajuste, o aplicativo recebe a modificação automaticamente.

Caso não tenha aparecido, no Android, o WhatsApp oferece uma opção para atualizar a lista manualmente:

Toque no botão para iniciar uma nova conversa; Aperte no menu de três pontinhos no canto superior direito; Escolha a opção “Atualizar”.

Esta opção não está disponível nos aplicativos para iPhone (iOS).

Com informações WhatsApp (1 e 2)

