Como baixar vídeo do TikTok de três formas, com ou sem marca d'água

Baixar vídeo TikTok com ou sem marca d'água é uma ação que pode ser feita diretamente no app da rede social de forma simples, ou então através de programas externos. O SSSTikTok e o Snaptik estão disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) e ajudam o usuário na hora do download.

O procedimento pode ser feito com vídeos próprios ou de outras pessoas e deve ser útil para quem deseja republicar o conteúdo em outras redes sociais, como no status do WhatsApp, ou no Stories do Instagram.

2 de 10 Baixar vídeos do TikTok é possível de várias maneiras — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo Baixar vídeos do TikTok é possível de várias maneiras — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo

Qual o melhor aplicativo para legendar vídeos? Comente no tópico do Fórum do TechTudo

Além de três métodos para baixar vídeos do TikTok, o guia a seguir responde algumas dúvidas frequentes sobre o tema. Veja no índice:

Como baixar vídeos direto do TikTok Como baixar vídeos usando o SSSTikTok Como salvar vídeos sem marca d’água pelo Snaptik Como encontrar os vídeos baixados no meu celular Outros programas para baixar vídeos do TikTok Como tirar a marca d'água de um vídeo

1. Como salvar vídeos direto do TikTok

Baixar vídeos diretamente pelo TikTok traz também a marca d'água do app. Para fazer o download dentro da plataforma, basta clicar no display enquanto o vídeo estiver sendo reproduzido, segurar o toque por alguns segundos até aparecer um menu com algumas opções, entre elas a de "Salvar vídeo". Clique nela e o vídeo será salvo.

3 de 10 Baixar vídeo pelo TikTok é um procedimento simples — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Baixar vídeo pelo TikTok é um procedimento simples — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

É possível também fazer o download pelo mecanismo de compartilhamento. Para isso, clique no ícone de compartilhar (seta) na parte lateral direita da tela e depois aperte em "Salvar vídeo".

4 de 10 É possível salvar o vídeo na opção de compartilhar — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim É possível salvar o vídeo na opção de compartilhar — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

2. Como baixar vídeos usando o SSSTikTok

O site SSSTikTok possibilita baixar os vídeos do TikTok sem a instalação de aplicativos externos. O endereço (ssstik.io/pt) pode ser acessado pelo PC e pelo navegador dos smartphones Android ou iPhone (iOS). Abaixo, confira o passo a passo do procedimento.

Passo 1. No aplicativo do TikTok, escolha o vídeo desejado e clique no ícone de compartilhar (seta) do lado direito da tela. Role as opções de compartilhamento que serão mostradas para a esquerda até encontrar o botão "Copiar Link". Depois, vá para o navegador e acesse (ssstik.io/pt). Cole o link no local indicado e aperte em “Baixar”.

5 de 10 Acessando o site SSSTikTok e inserindo o link para baixar o vídeo do TikTok — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acessando o site SSSTikTok e inserindo o link para baixar o vídeo do TikTok — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Ao finalizar a conversão, o site será direcionado para outra página. A plataforma oferece a opção de baixar o vídeo com ou sem a marca d'água do TikTok. Para baixar com a marca d'água, selecione o botão “Baixar” que fica ao lado direito de “With watermark”. Se preferir sem a marca, escolha “Baixar” ao lado de “Without watermark”.

6 de 10 Opções de baixar o vídeo do TikTok com ou sem marca d'agua no site SSSTikTok — Foto: Reprodução/Clara Fabro Opções de baixar o vídeo do TikTok com ou sem marca d'agua no site SSSTikTok — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Na página seguinte, clique sobre o display e toque nas três bolinhas no canto inferior direito da tela. Selecione “Fazer o download” para salvar o vídeo do TikTok.

7 de 10 Finalizando o download de videos do TikTok no site SSSTikTok — Foto: Reprodução/Clara Fabro Finalizando o download de videos do TikTok no site SSSTikTok — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Como salvar vídeos sem marca d’água pelo Snaptik

O SnapTik é um aplicativo gratuito disponível para Android e iPhone que possibilita baixar os vídeos do TikTok sem marca d'água. O app é indicado para compartilhar o conteúdo armazenado em redes sociais ou com os amigos. Aprenda o passo a passo abaixo.

Passo 1. No TikTok, vá para a ferramenta de compartilhamento e selecione a opção de “Copiar link”. Abra o SnapTik e espere até o aplicativo identificar o vídeo automaticamente. Em seguida, pressione o botão “Download vídeo (no watermark)”, no centro da tela.

8 de 10 Ação para iniciar o dowload de um vídeo do TikTok no aplicativo Snaptik — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para iniciar o dowload de um vídeo do TikTok no aplicativo Snaptik — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Espere alguns segundos para que o download seja finalizado. Em celulares Android, após realizar o procedimento, vá em “Configurações”, depois "Armazenamento" e, por fim, em “Vídeos”, para encontrar o arquivo baixado.

9 de 10 Ação para acessar as configurações do Android para encontrar um vídeo do TikTok baixado pelo app Snaptik — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para acessar as configurações do Android para encontrar um vídeo do TikTok baixado pelo app Snaptik — Foto: Reprodução/Marvin Costa

4. Como encontrar os vídeos baixados no meu celular

Os vídeos baixados no Android e iPhone (iOS) normalmente vão para a galeria do celular. Por isso, inclusive, que os aplicativos pedem permissão para acessar as fotos e vídeos do smartphone. Assim, podem salvar os novos arquivos no local. Em alguns casos, as mídias baixadas podem ir para a área de "downloads".

5. Outros programas para baixar vídeos do TikTok

Outros aplicativos e sites gratuitos também auxiliam o usuário a baixar vídeos do TikTok, além dos já apresentados SSSTikTok e Snaptik. Entre eles, estão:

DownTik (downtik.io/pt)

SaveTik (app para Android e iPhone ou site em "savetik.co/pt")

TikDown (app para Android e iPhone)

SaveTok (app para Android e iPhone)

TikTok Downloader (tikdownload.com)

A responsabilidade é muito importante neste momento, já que não é permitido compartilhar imagens de terceiros sem autorização, o que pode causar o banimento do usuário. Para entender melhor os riscos e ter mais informações, fique de olho nas Diretrizes da Comunidade das redes sociais.

10 de 10 Apowersoft: site permite remover marca d'água de vídeos gratuitamente — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Apowersoft: site permite remover marca d'água de vídeos gratuitamente — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

6. Como tirar a marca d'água de um vídeo

Além de usar ferramentas que já baixam os vídeos sem a marca d'água, é possível remover a mesma com auxílio de outros programas. Entre os programas existentes, o Apowersoft é gratuito e oferece um procedimento simples para remover a marca d'água, como pode ser visto neste tutorial completo do TechTudo. Além disso, também é possível utilizar apps de edição de vídeo e redimensionar a imagem, cortando a parte onde aparece a marca.

Veja também: 4 apps que ajudam a criar conteúdo para as redes sociais