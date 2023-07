Como cancelar um Pix? Guia ensina tudo sobre o sistema de pagamentos

O Pix trouxe bastante praticidade para a vida dos brasileiros, mas ainda há quem tenha dúvidas sobre o sistema de pagamentos. Lançado em 2020, o modelo do Banco Central faz transferências instantâneas e pode ser usado tanto por pessoas físicas, quanto por quem possui um CNPJ. Além de ser a forma mais rápida de fazer pagamentos e enviar ou receber uma quantia de dinheiro, o Pix reduziu as taxas de transações financeiras e é totalmente seguro. No entanto, é preciso ter alguns cuidados ao fazer um Pix - afinal, é possível cometer erros durante o envio, como mandar para a pessoa errada ou cair em golpes.

A seguir, o TechTudo montou um guia completo sobre o Pix para ajudar os usuários a conhecerem melhor a ferramenta. Saiba como se cadastrar, o que fazer quando enviar um Pix errado, como se precaver contra golpes e muito mais.

O que é Pix?

Como fazer o cadastro no Pix?

Quantas chaves Pix pode ter por pessoa?

Existe app para ganhar dinheiro via Pix?

Existem jogos que pagam via Pix?

Como funciona Pix parcelado? Que bancos têm essa função?

Como gerar QR Code para Pix?

Fiz um Pix errado, e agora?

Urubu do Pix e outros golpes para ficar de olho

O que é Pix?

O Pix é um serviço criado pelo Banco Central do Brasil(BC) para agilizar transferências e pagamentos. Lançado com a promessa de promover a inclusão financeira e aumentar a competitividade do mercado, o Pix se tornou uma dos principais meios de pagamento no Brasil por sua facilidade e rapidez. Isso porque, diferentemente de outras formas de transações bancárias, como o TED e o DOC, o Pix faz a transferência de maneira imediata, disponibilizando a quantia para o recebedor em questão de segundos. Ainda é possível fazer o pagamento de uma compra de forma semelhante ao débito, mas sem precisar ter um cartão físico ou uma maquininha.

Outra grande praticidade que o Pix proporciona é a possibilidade de fazer uma transferência apenas inserindo uma chave pix ou lendo um QR Code, em vez de precisar preencher dados de conta, agência e documentos, como em outras modalidades. Além disso, o Pix não possui restrição de horário, podendo ser feito até mesmo fins de semana e feriados, e também entre quaisquer instituições financeiras.

Como fazer o cadastro no Pix?

Para receber dinheiro pelo Pix de forma prática, o ideal é que o usuário tenha uma chave cadastrada no banco em que tem conta. Existem quatro tipos de chaves possíveis: CPF/CNPJ, número de telefone, e-mail e chave aleatória. Uma vez cadastradas em uma instituição financeira, essas chaves agem como uma identidade única do usuário e não podem ser clonadas ou fraudadas.

Para fazer um cadastro no Pix, basta acessar o aplicativo do banco em que você tem conta e buscar pelo menu “Pix”. Depois, procure por “Minhas Chaves” ou “Cadastrar Chaves” e siga os passos indicados pelo aplicativo. Vale ressaltar que não é obrigatório ter uma chave cadastrada para receber um Pix, já que é possível fazer a transferência usando o número da agência e da conta do recebedor.

Quantas chaves Pix pode ter por pessoa?

Como dito anteriormente, a chave Pix funciona como um identificador único do usuário, ou seja, uma chave só poderá ser vinculada a uma pessoa e a uma conta bancária. Por exemplo, mesmo que a pessoa tenha duas contas em bancos diferentes, o CPF só pode ser cadastrado como chave em uma das contas. No outro banco terá que ser escolhida outra chave, como o endereço de e-mail ou número de telefone.

No entanto, é possível cadastrar diversas chaves aleatórias – que é uma sequência de números e letras geradas automaticamente pela instituição financeira–, desde que o usuário não atinja o limite de cinco por conta para pessoa física e 20 para pessoa jurídica.

É importante apontar que é possível pedir portabilidade da chave pix de uma instituição financeira para outra. Caso o usuário já tenha cadastrado o CPF/CNPJ, telefone ou e-mail em um banco, basta acessar “Minhas Chaves” no aplicativo e solicitar a transferência. Porém, chaves aleatórias não têm portabilidade.

Existe app para ganhar dinheiro via Pix?

É muito comum encontrar propagandas prometendo compensação financeira pelo uso de um aplicativo, mas deve-se ter muito cuidado para não cair em golpes. Uma forma segura de receber dinheiro via Pix é utilizando aplicativos que fazem cashback, como Méliuz, Picpay, Ame Digital e outros. Com esses apps, é possível recuperar parte do valor de um produto comprado em uma loja parceira e, assim que uma quantia mínima é atingida, esse dinheiro é depositado diretamente em sua conta bancária.

No entanto, é preciso ficar atento aos aplicativos fraudulentos que prometem pagar grandes quantias para que o usuário cumpra tarefas. Esses apps, em geral, são pagos e têm sistemas para enganar o usuário por sete dias, ultrapassando o prazo dado para a desistência de uma compra online e impedindo assim que o usuário peça reembolso após perceber que o aplicativo não funciona. É o caso, por exemplo, do InstaMoney, que promete ganhos de centenas de reais diários para que usuários curtam posts no Instagram, mas, na verdade, é um golpe e não dá qualquer retorno financeiro.

Existem jogos que pagam via Pix?

Existem jogos para iPhone e Android que prometem recompensas para seus usuários. Aplicativos como o Swagbucks, Money Garden e Make Money, em geral, faturam pelo compartilhamento de dados das pessoas cadastradas e também pelos anúncios disponíveis em suas plataformas. Em troca, os usuários recebem uma bonificação que, na maioria das vezes, não é em dinheiro e sim em forma de vales-presente, vouchers ou outro tipo de prêmio semelhante. Porém, é importante ficar atento às permissões concedidas e às informações que são compartilhadas nesses aplicativos.

Além disso, as casas de apostas online costumam pagar seus prêmios via Pix. Sites como o SportingBet, PixBet e Bet365 permitem que os usuários façam apostas em eventos esportivos, como jogos do Campeonato Brasileiro ou de ligas internacionais, e, caso o palpite seja bem-sucedido, o usuário pode retirar o dinheiro ganho via Pix.

Assim, o valor é creditado imediatamente em sua conta bancária. Vale apontar que cada site tem regras específicas para o saque dos prêmios em dinheiro. Na maioria dos casos, é preciso atingir um valor mínimo para fazer essa retirada. É importante lembrar também que apostas esportivas são jogos de azar e apresentam riscos, afinal, os ganhos dependem da sorte e é preciso estar consciente da possibilidade de perder o dinheiro investido ao apostar.

Como funciona Pix parcelado? Que bancos têm essa função?

Recentemente, algumas instituições financeiras passaram a oferecer a opção Pix parcelado. Assim, ao fazer um pagamento, o cliente pode optar por dividir a quantia total em algumas parcelas, enquanto o destinatário recebe o valor integral no ato do pagamento. Essa modalidade funciona como um crédito pessoal, já que o banco empresta o dinheiro para o correntista, e pode ser usa em qualquer estabelecimento que aceita Pix como forma de pagamento.

Por enquanto, esse método de pagamento está disponível no Santander, Itaú, Mercado Pago, Digio, PicPay e Nubank. Cada uma dessas instituições financeiras tem regras específicas para o Pix parcelado. O Nubank, por exemplo, inclui as parcelas na fatura do cartão de crédito e permite a divisão em até 12 vezes. Já o Santander permite o parcelamento em até 24 meses e com valor mínimo de R$ 5.

O serviço é uma comodidade para os correntistas, mas é importante estar atento às regras de cada instituição financeira antes de utilizar o Pix parcelado, já que, em alguns casos, o recurso pode estar atrelado a juros ou taxas.

Como gerar QR Code para Pix?

Além de poder enviar e receber dinheiro utilizando uma chave Pix, também é possível realizar estas operações através da leitura de um QR Code. Essa é mais uma vantagem do Pix, tornando as transferências ainda mais rápidas e seguras, já que com a leitura do QR Code não é preciso inserir chaves, ou seja, fica mais difícil enviar o pix para a pessoa errada ou inserir o valor errado.

Gerar um QR Code para receber um pagamento via Pix é muito simples: basta acessar a área destinada ao Pix no aplicativo da instituição financeira e escolher a opção “QR Code”. Depois, clique na opção “Gerar um QR Code” e insira o valor da transação. Após a confirmação, o código será gerado automaticamente. Em seguida, o pagador deve ler o QR Code com o app do seu próprio banco para finalizar a transferência.

Fiz um Pix errado, e agora?

Antes de fazer um Pix, é necessário ter bastante atenção aos dados do recebedor e ao valor que será transferido. Ainda assim, erros podem acontecer no momento da transação, e algumas medidas imediatas devem ser tomadas ao constatar que houve um equívoco. O primeiro passo é verificar se o Pix foi efetuado ou se consta como agendado. No segundo caso, é possível cancelar o agendamento no app do banco.

Se a transferência já foi feita, não é possível solicitar um estorno através da instituição financeira, já que a operação é realizada de forma imediata. A única maneira de tentar reaver o dinheiro é entrando em contato com a pessoa que recebeu o Pix para pedir a devolução. No entanto, não há regras que obriguem a restituição, e será necessário contar com a boa vontade de quem recebeu. Caso a pessoa se recuse a devolver o dinheiro, deve-se fazer um Boletim de Ocorrência para registrar o fato.

Em casos de fraudes via Pix, existe um dispositivo criado pelo Banco Central para facilitar a recuperação do dinheiro roubado: o Mecanismo Especial de Devolução (MED). Assim que perceber que foi vítima de um golpe, é preciso entrar em contato com sua instituição financeira e explicar a situação.

Enquanto o caso está sendo avaliado, o recebedor do Pix terá os recursos da conta bloqueados. Após o prazo de análise de até 7 dias, se for constatada a fraude, o correntista receberá o dinheiro de volta em até 96 horas e caso a denúncia for indevida, o recebedor terá seus recursos liberados.

Urubu do Pix e outros golpes para ficar de olho

O Pix é uma ferramenta muito prática, mas também é um prato cheio para os golpistas, já que as transações são imediatas e difíceis de serem canceladas. Atualmente, existem inúmeros golpes que usam o método para lesar as vítimas, como o Urubu do Pix, o golpe do Pix reverso e outros muitos que prometem retorno financeiro para as vítimas.

O Urubu do Pix, por exemplo, começa com a proposta de lucros exorbitantes de até 1000%. Para entrar no esquema, só é preciso fazer um “investimento” a partir de R$ 200,00. Porém, uma vez feita a transferência via Pix, os criminosos desaparecem e a vítima, claro, não recebe qualquer dinheiro de volta.

Outro golpe bastante comum é do Pix Reverso, em que criminosos enviam um comprovante falso para a vítima através do WhatsApp afirmando que fizeram um Pix errado e pedindo para que a pessoa devolva o valor. Caso esteja desatenta, a vítima pode pensar estar fazendo um reembolso, mas, na verdade, está enviando dinheiro direto para os criminosos. Por isso, se alguém solicitar a devolução, confira sempre se o dinheiro foi mesmo creditado em sua conta antes de fazer a transferência.

Existem muitos outros golpes envolvendo Pix, por esse motivo, é importante sempre duvidar de promessas de dinheiro fácil e retornos financeiros muito altos. Além disso, cheque com cuidado as informações do recebedor antes de fazer uma transferência via pix, já que em muitos casos, os criminosos clonam as redes sociais ou o WhatsApp de pessoas comuns e pedem por ajuda financeira para conhecidos. Porém, a chave Pix dada para a transação pertence aos criminosos.

