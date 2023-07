Como carregar o celular mais rápido? Guia traz dicas que podem ajudar

É possível carregar o celular mais rápido com algumas dicas simples. Desligar o smartphone durante o carregamento, remover a capinha do celular e usar o carregador original com um cabo de qualidade são exemplos de ações que podem acelerar o processo, mas são negligenciadas por muitos usuários. Além disso, há pessoas que esperam o celular chegar a 0% de bateria para recarregá-lo e não limpam a porta de entrada do carregador com frequência. Ambas as práticas podem prejudicar um carregamento mais veloz e eficiente.

Pensando nos usuários cujo celular está demorando para carregar, o TechTudo preparou uma lista com 11 ações que podem acelerar o processo. Confira todas elas a seguir e saiba como fazer o celular carregar mais rápido, para que você não fique sem bateria em momentos importantes.

1 de 7 Celular carregando — Foto: Freepik Celular carregando — Foto: Freepik

1. Não espere o celular chegar a 0% para recarregar

Nos modelos antigos, era recomendado esperar a bateria do celular zerar para recarregá-lo. No entanto, como as baterias de íons de lítio, usadas em smartphones mais modernos, não viciam, não há necessariamente um impeditivo em carregar o aparelho antes de 0% ou desconectar o carregador antes de 100% de recarga. Aliás, é mais benéfico para a vida útil da bateria do seu celular evitar os extremos de carga (0% e 100%). Manter o nível de bateria entre 20% e 80% é o recomendado para obter o carregamento ideal.

2 de 7 O recomendável é manter o nível de bateria entre 20% e 80% para obter o carregamento ideal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre O recomendável é manter o nível de bateria entre 20% e 80% para obter o carregamento ideal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

2. Desligue o celular

Uma dica infalível para carregar o seu celular de forma mais rápida é assegurar que toda a energia seja direcionada diretamente para a bateria. Para isso, desligue-o durante o processo de carregamento. Embora essa prática possa impedir que você receba chamadas ou mensagens urgentes, é a maneira mais eficiente de garantir que o seu telefone estará completamente carregado antes de sair de casa.

3 de 7 Desligue o celular durante o carregamento — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Desligue o celular durante o carregamento — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

3. Limite o uso do celular enquanto ele estiver carregando

Se você está impossibilitado de desligar o smartphone porque precisa acompanhar as notificações de determinado aplicativo ou receber chamadas, uma alternativa é evitar utilizá-lo excessivamente enquanto estiver conectado à tomada. Isso porque usar o aparelho durante o carregamento pode retardar o processo. Além do mais, o uso de aplicativos que demandam muitos recursos de processamento pode levar ao aquecimento do dispositivo, prejudicando o tempo de carregamento e danificando a bateria a longo prazo.

4. Ative o modo avião

Uma das principais causas do consumo de bateria é o sinal de rede fraco. Quanto pior for o sinal, mais rápido a bateria do celular será descarregada. Isso ocorre porque o telefone constantemente procura por uma conexão de rede móvel. Logo, se você mora em uma área com sinal ruim, o tempo necessário para carregar o celular será maior em comparação a locais com sinal forte.

Uma solução para esse problema é ativar o modo avião durante o carregamento. Ao habilitar esse recurso, todas as conexões do celular, como Bluetooth, Wi-Fi e rede móvel, são desligadas, permitindo que a energia seja direcionada exclusivamente para o carregamento.

4 de 7 Ative o modo avião para a energia ser direcionada exclusivamente para o carregamento — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Ative o modo avião para a energia ser direcionada exclusivamente para o carregamento — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Para ativar o modo avião em seu aparelho, deslize para baixo na barra de notificações e toque no ícone do modo avião. Você também pode acessar as configurações do seu telefone, selecionar “Rede e Internet” e escolher a opção “Modo avião”. Após carregar o celular, desative essa função para retomar as conexões.

5. Use o carregador original e um cabo de qualidade

Dentro do cabo de carregamento há quatro cabos individuais: vermelho, verde, branco e preto. Os cabos branco e verde são responsáveis pela transferência de dados, enquanto os cabos vermelho e preto são usados para o carregamento. A capacidade de transporte de amperes desses dois cabos de carregamento varia conforme o seu tamanho. Um cabo padrão de calibre 28 consegue transportar aproximadamente 0,5 amperes, enquanto um cabo de calibre 24, de tamanho maior, pode suportar até dois amperes.

Geralmente os cabos mais baratos utilizam a configuração de calibre 28, resultando em velocidades de carregamento mais lentas. Portanto, para obter um desempenho de carregamento ideal, é recomendado o uso do cabo original. Além disso, é importante usar também o carregador original, que foi desenvolvido e testado para atender às necessidades do dispositivo em questão. Isso significa que ele está perfeitamente adaptado para fornecer a melhor recarga possível para o telefone.

6. Use a tomada

Utilizar uma porta USB em seu computador ou carro para carregar o celular pode ser conveniente quando você está fora de casa, porém resulta em uma experiência de carregamento consideravelmente menos eficiente. Isso ocorre porque as portas USB oferecem apenas uma saída de energia de 0,5 A, enquanto o carregamento na tomada de parede geralmente fornece 1A (dependendo do dispositivo utilizado).

5 de 7 Tomadas de parede geralmente fornecem 1A, enquanto portas USB oferecem apenas 0,5 A — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Tomadas de parede geralmente fornecem 1A, enquanto portas USB oferecem apenas 0,5 A — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Embora receber uma amperagem menor não prejudique seu dispositivo, ele levará o dobro do tempo para concluir o carregamento. Dessa forma, é recomendável utilizar o carro ou notebook apenas para obter um pouco mais de bateria, e não para uma carga completa.

7. Remova a capa

Hoje em dia, todos os smartphones são equipados com baterias de íon-lítio, permitindo um carregamento mais eficiente quando a bateria está fria. Para otimizar o carregamento do seu telefone, é recomendado que a temperatura da bateria esteja entre 41 e 113 F (5 e 45 graus Celsius).

6 de 7 Capas atuam como isolantes térmicos e retém calor em torno do dispositivo durante o carregamento — Foto: Divulgação/Amazon Capas atuam como isolantes térmicos e retém calor em torno do dispositivo durante o carregamento — Foto: Divulgação/Amazon

No entanto, capas de plástico, borracha ou silicone, embora excelentes para absorver impactos de quedas, atuam como isolantes térmicos, retendo calor em torno do dispositivo. Logo, se o seu celular está carregando lentamente, experimente remover a capa. Ao fazê-lo, é possível reduzir a temperatura e, consequentemente, acelerar o processo de carga.

8. Limpe a porta de entrada do carregador

Com o passar do tempo, é comum que fiapos e poeira se acumulem na porta de carregamento, obstruindo-a — seja ela no padrão Lightning ou USB-C. Quando isso ocorre, é recomendável desligar o iPhone ou celular Android antes de começar a mexer nele e, com cuidado, utilizar ar comprimido ou um palito de dente para remover a sujeira da porta. Nunca use produtos de limpeza abrasivos, água ou sabão para realizar a limpeza — eles podem danificar o seu dispositivo.

7 de 7 Limpe a porta de carregamento para remover sujeiras acumuladas — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Limpe a porta de carregamento para remover sujeiras acumuladas — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

9. Evite o carregamento sem fio

Se você quer fazer o celular carregar mais rápido, é recomendável evitar o uso de carregamento sem fio. O carregamento por meio de cabo é mais veloz, por fornecer a energia diretamente ao dispositivo. Com um carregador sem fio, o celular recebe a carga gradualmente, o que pode levar o dobro do tempo em comparação ao carregamento com fio. Além disso, a energia desperdiçada se manifesta como excesso de calor.

10. Certifique-se de que o modo de carregamento está habilitado

Para otimizar o tempo de carregamento, os dispositivos Android oferecem a opção de especificar o modo de conexão ao conectar um cabo USB. Por isso, ao carregar seu dispositivo através de um notebook ou outro dispositivo, verifique se a opção de carregamento está ativada.

Para habilitar essa funcionalidade, acesse as “Configurações” do seu aparelho, toque em “Dispositivos conectados” e selecione “Preferências USB”. Na lista de opções, verifique se a opção “Carregar dispositivo conectado” está ativada.

11. Use o carregador rápido

Embora seja possível utilizar o carregador padrão que acompanha o seu celular, existem opções mais rápidas que valem a pena considerar: os carregadores de alta potência. Quanto maior a quantidade de watts, mais rápido será o processo de carregamento do dispositivo. Cada fabricante possui sua própria versão de carregador rápido, inspirada na tecnologia Quick Charge da Qualcomm, mas com detalhes e especificações exclusivas.

Atualmente a maioria dos smartphones já vem de fábrica com compatibilidade para recarga rápida. Embora esse recurso esteja geralmente ativado por padrão, você pode verificar isso acessando as configurações do seu celular. O processo é simples: vá em “Configurações”, depois em “Bateria e cuidados com o dispositivo”, novamente em “Bateria” e, por fim, em “Mais configurações de bateria”. Verifique se a opção “Carregamento rápido” está ativada; caso contrário, ative-a.

