Como colocar áudio no Status do WhatsApp? Descubra agora neste guia

Gravar e colocar áudio no Status do WhatsApp é possível a partir de uma gravação da tela do celular ou fazendo um vídeo com a câmera tampada e o som de fundo. No caso de um áudio de conversa, é necessário exportar para um serviço como o Google Drive e, posteriormente, baixar o arquivo para a memória interna do smartphone. Assim, é possível usar um player de terceiros, como o VLC , para reproduzir o conteúdo em plano de fundo.

No tutorial a seguir, aprenda como gravar e postar um áudio no Status do WhatsApp. O procedimento foi realizado em um Moto G7 Play com Android, mas as dicas também valem para usuários de iPhone (iOS) e de outras versões do sistema do Google.

Como gravar e colocar áudio no Status do WhatsApp: saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo cinco dicas para você aprender como postar e gravar áudio no Status do WhatsApp, inclusive como colocar print com áudio. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como colocar áudio de conversa no Status do WhatsApp Como postar áudio de conversa ou da memória do celular no Status do WhatsApp Como gravar áudio no Status do WhatsApp Como colocar print com áudio no Status do WhatsApp Por que colocar o áudio no Status do WhatsApp?

1. Como colocar áudio de conversa no Status do WhatsApp

Passo 1. Caso o áudio que você deseja publicar esteja no WhatsApp, abra a conversa e mantenha o conteúdo pressionado. Em seguida, toque sobre o botão de compartilhamento e salve o áudio no Google Drive ou no iCloud, no caso do iPhone. Se o áudio estiver na memória interna do dispositivo, pule para o passo 3 e localize o arquivo;

Passo 2. Agora, abra o app do Google Drive ou iCloud e faça download do arquivo para a memória interna do seu celular. Para isso, toque sobre o botão do menu à direita do nome do arquivo e vá em "Download";

2. Como postar áudio de conversa ou da memória do celular no Status do WhatsApp

Nos passos anteriores, você aprendeu como colocar um áudio de uma conversa na memória interna do celular. A partir de agora, acompanhe o tutorial de como gravar e postar o áudio no Status do WhatsApp. A dica funciona para áudios recebidos pelo chat do mensageiro e também para músicas que estão salvas no seu aparelho, por exemplo.

Passo 3. Abra o VLC e toque sobre o botão de menu, no canto superior esquerdo da tela. Por lá, acesse "Configurações";

Passo 4. Na tela de configurações do app VLC, toque em "Pastas da biblioteca de mídia" e certifique-se de que a opção "memória interna" está habilitada;

Passo 5. Volte ao menu do VLC e toque em "Pastas". Agora, localize a música ou o arquivo de áudio que você quer publicar no Status. No caso do áudio do WhatsApp, acesse a pasta "Downloads";

Passo 6. Toque sobre a música ou áudio desejado e imediatamente pressione o botão de pause, no canto inferior direito da tela;

3. Como gravar áudio no Status do WhatsApp

Passo 7. Agora, abra o WhatsApp e toque sobre o ícone da câmera. Volte ao VLC e pressione play para voltar a reproduzir o áudio. Feito isso, alterne para o WhatsApp e mantenha o botão de captura pressionado para gravar o som em segundo plano. Caso não queira capturar imagens, tampe a câmera do celular;

Passo 8. Quando terminar, solte o botão de captura. Caso queira, você pode adicionar figurinhas, emojis, textos e desenhos usando as ferramentas no canto superior direito da tela. Após fazer as edições desejadas, pressione o botão verde indicado na imagem. Por fim, selecione "Meu status" e toque sobre o botão de envio.

Pronto! Aproveite as dicas para colocar áudios e músicas no seu Status do WhatsApp.

4. Como colocar print com áudio no Status do WhatsApp

Os usuários do WhatsApp podem compartilhar print com áudio diretamente no Status, tanto em smartphones Android como iPhone (iOS). Embora essa função não esteja integrada nativamente no aplicativo, é possível alcançar esse resultado por meio da gravação da tela do dispositivo.

Para usuários de iPhone, é possível usar um recurso interno do iOS para capturar as imagens da tela, enquanto no sistema operacional Android, é necessário recorrer a apps externos, como o DU Recorder, para realizar essa ação. Aprenda como colocar print com áudio no Status do WhatsApp neste tutorial completo ou acompanhe o passo a passo abaixo:

No iPhone (iOS):

Abra a conversa no WhatsApp da qual deseja compartilhar o áudio e deslize a tela para cima para acessar a central de controle. Em seguida, toque no ícone de gravação para começar a gravar a tela do dispositivo. Com a gravação iniciada, toque no ícone "play" para reproduzir o áudio que você deseja compartilhar. Quando o áudio terminar, abra novamente a central de controle do iOS e deslize a tela para cima para acessá-la. Em seguida, toque no botão de gravação novamente para parar a gravação. Uma notificação informará que a captura foi salva na pasta "Fotos". Agora, vá para a seção de Status do WhatsApp e toque no ícone da câmera para criar um novo post. Em seguida, selecione o ícone de galeria para acessar suas fotos e vídeos. Toque na gravação que você fez para selecioná-la. Se quiser, edite o vídeo, adicione uma legenda e coloque textos, emojis e desenhos usando a barra superior. Por fim, toque no ícone de avião para publicar a gravação no seu Status.

No Android:

Primeiro, baixe e instale o aplicativo DU Recorder em seu celular por meio da página do TechTudo. Ao abrir o app, você notará que, por padrão, ele ativará um botão flutuante com comandos para gravação de tela; Abra a conversa no WhatsApp da qual deseja compartilhar o áudio e toque no botão flutuante do DU Recorder. Em seguida, selecione o botão de gravador, que é representado por uma bolinha vermelha, para iniciar a gravação. Observe que um cronômetro será ativado, indicando que a gravação está em andamento; Com a gravação iniciada, reproduza o áudio que deseja compartilhar tocando no ícone "play". Ao final do áudio, abra novamente os comandos do DU Recorder e pressione o botão com o ícone de quadrado para encerrar a gravação; Uma janela será exibida na tela, mostrando sua gravação. Toque no ícone de compartilhamento para enviar o registro ao mensageiro, em seguida, selecione o WhatsApp como destino; Escolha a opção "Meu Status" na tela seguinte. Se desejar, edite o vídeo, adicione uma legenda e inclua textos, emojis e desenhos. Por fim, toque no ícone de avião para publicar a gravação no seu Status do WhatsApp.

5. Por que colocar o áudio no Status do WhatsApp?

O Status do WhatsApp é uma ferramenta temporária, em que as atualizações desaparecem após 24 horas. Essa é uma forma mais casual de compartilhar momentos e interagir com seus amigos, familiares e contatos. Colocar áudio no Status do WhatsApp pode ser útil e vantajoso por várias razões. Confira algumas a seguir:

Expressar sentimentos e emoções: o áudio permite que você transmita suas emoções de uma forma mais autêntica do que apenas texto ou imagens. É uma maneira eficaz de expressar alegria, tristeza, gratidão e outros sentimentos de uma forma mais real e envolvente;

o áudio permite que você transmita suas emoções de uma forma mais autêntica do que apenas texto ou imagens. É uma maneira eficaz de expressar alegria, tristeza, gratidão e outros sentimentos de uma forma mais real e envolvente; Comunicar-se de forma mais clara: em algumas situações, a comunicação por áudio pode ser mais clara e eficiente do que a escrita. Você pode explicar algo complexo ou contar uma história de maneira mais detalhada e concisa usando sua voz;

em algumas situações, a comunicação por áudio pode ser mais clara e eficiente do que a escrita. Você pode explicar algo complexo ou contar uma história de maneira mais detalhada e concisa usando sua voz; Entretenimento e diversão: adicionar áudio criativo, como piadas, imitações ou mensagens engraçadas, pode proporcionar momentos divertidos para seus contatos e tornar o Status mais atrativo;

adicionar áudio criativo, como piadas, imitações ou mensagens engraçadas, pode proporcionar momentos divertidos para seus contatos e tornar o Status mais atrativo; Conexão com amigos e familiares: ao compartilhar áudio no Status, você cria uma conexão mais próxima com seus contatos, permitindo que eles ouçam sua voz e se sintam mais próximos de você, mesmo que estejam distantes fisicamente;

ao compartilhar áudio no Status, você cria uma conexão mais próxima com seus contatos, permitindo que eles ouçam sua voz e se sintam mais próximos de você, mesmo que estejam distantes fisicamente; Promover projetos e atividades: se você possui um projeto, negócio ou atividade criativa, pode usar o Status para compartilhar áudios promocionais ou informativos;

se você possui um projeto, negócio ou atividade criativa, pode usar o Status para compartilhar áudios promocionais ou informativos; Interagir com sua lista de contatos: ao compartilhar áudio no Status, você convida seus contatos a interagirem, seja respondendo com mensagens de áudio ou iniciando uma conversa sobre o que foi compartilhado.

