Como colocar música no Status do WhatsApp? Veja quatro dicas úteis

Colocar música no Status do WhatsApp é o desejo de muitos usuários, mas a tarefa não é tão simples quanto nos Stories do Instagram e do Facebook . Isso porque, ao contrário das redes sociais, o aplicativo de mensagens não tem um sticker nativo para adição de música. O WhatsApp permite apenas inserir figurinhas, emojis, frases ou desenhos no conteúdo que será postado.

No entanto, quem quer compartilhar músicas nas histórias temporárias do mensageiro pode recorrer a alguns truques simples nos celulares Android e iPhone (iOS). Nas linhas seguintes, confira como colocar música no Status do WhatsApp de quatro maneiras diferentes. Aprenda também como colocar música na foto do Status do WhatsApp.

3 Dicas para adicionar musica no status do Whatsapp #shorts #whatsapp #música

Como colocar música no Status do WhatsApp? Veja o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo quatro dicas para você aprender como colocar música no Status do WhatsApp. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como inserir música no clipe com o CapCut e postar no Status Como gravar um vídeo com o celular tocando música Como gravar a tela do celular tocando música no Spotify Como colocar música na foto do Status do WhatsApp

1. Como inserir música no clipe com o CapCut e postar no Status

Passo 1. Abra o CapCut, toque em "Novo projeto", no centro da tela, e depois selecione o clipe em que deseja inserir uma música;

Passo 2. Aperte "Selecionar", no canto inferior direito da tela, e depois toque em "Áudio", também na parte de baixo do display;

Passo 3. Selecione "Sons" e, em seguida, toque sobre a música que deseja adicionar ao vídeo. O aplicativo dispõe de algumas músicas, mas também é possível escolher uma faixa que esteja baixada no seu celular. Após tocar no símbolo de setinha para transferir a música para o app, clique em "+" para finalizar;

Passo 4. Para ajustar a música com o vídeo, basta clicar na parte branca da faixa e arrastar para a esquerda ou direita. Ao fim, aperte no símbolo de exportar na parte direita superior do display;

Passo 5. Para postar o vídeo diretamente no WhatsApp, aperte o logo do aplicativo de mensagens. Depois, na aba de compartilhar, dê mais um toque;

Passo 6. Quando for redirecionado para o WhatsApp, toque em "Meu Status" e, depois, em "Avançar";

Passo 7. Para finalizar a postagem do vídeo no WhatsApp, toque na setinha em azul, no canto inferior direito da tela.

2. Como gravar um vídeo com o celular tocando música

Passo 1. Vá para o player de músicas que você utiliza – seja Spotify, Deezer ou outros – e dê play na faixa que gostaria de gravar;

Passo 2. Abra o aplicativo do WhatsApp e toque em "Status", no canto esquerdo do display. Em seguida, aperte sobre o ícone azul de câmera, na parte de cima da tela;

Passo 3. Aperte o botão do centro da tela e segure até gravar a parte da música que deseja postar. Para terminar a gravação, basta soltar o botão;

Passo 4. Para postar o vídeo com a música no Status, basta tocar no ícone de flecha, no canto da tela.

3. Como gravar a tela do celular tocando música no Spotify

Passo 1. Abra o player de música que deseja gravar para postar no status do WhatsApp. Para este exemplo, escolhemos o Spotify. Em seguida, selecione a faixa e dê play;

Passo 3. Agora, abra o Status do WhatsApp e toque no ícone de câmera;

Passo 4. Um atalho da sua galeria de imagem abrirá na parte de baixo do app. Em seguida, selecione o vídeo gravado para iniciar a postagem. É possível cortar parte da gravação arrastando as flechas da parte amarela para a esquerda ou direita;

Passo 5. Após realizar os cortes, basta tocar na seta azul, localizada no canto direito inferior do display, para finalizar a postagem.

4. Como colocar música na foto do Status do WhatsApp

Assim como nos procedimentos anteriores, o usuário precisa recorrer a outros apps, como o InShot, para adicionar músicas em fotos no WhatsApp Status. Confira o passo a passo completo de como colocar foto com música no Status do WhatsApp. Ou, então, siga o tutorial a seguir:

Abra o aplicativo InShot e selecione a opção "Vídeo". Clique em "Novo"; Escolha a imagem que deseja usar e abra-a na página de edição do InShot. Em seguida, clique em "Música"; Pressione "Canções" e selecione uma das músicas sugeridas pelo aplicativo; Ouça a música tocando sobre ela. Quando decidir, clique no ícone de download, na parte direita da tela; Toque em "Usar" para adicionar a música na tela de edição. Arraste o início do arquivo para a direita e, em seguida, mova-o novamente para o início do vídeo para selecionar o trecho desejado; Use o botão "Dividir" para cortar partes indesejadas do áudio. Certifique-se de que a duração da música seja a mesma do vídeo, ajustando-a com o recurso de arrastar nas pontas; Ao finalizar a edição, toque no botão de seta no canto superior direito da tela. Escolha a resolução e a taxa de fotogramas desejada para o vídeo. Se não desejar fazer alterações, toque em "Salvar" para baixar o vídeo na biblioteca do celular; Para postar a imagem editada no Status do WhatsApp, acesse o recurso no mensageiro e toque no ícone de câmera; Escolha o vídeo que criou no InShot e faça edições adicionais, como adicionar texto e figurinhas, se desejar; Clique no ícone de seta para publicar o vídeo no seu Status do WhatsApp.