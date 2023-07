É possível colocar uma skin no Minecraft para personalizar e modificar a aparência do seu personagem no jogo de sobrevivência disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC, além de Android e iPhone (iOS). Além disso, no game, é possível construir edificações, minerar recursos e combater as mais diversas criaturas para continuar vivo e obter recompensas. Minecraft também permite que o usuário crie e altere sua própria skin na hora que bem entender, sem dificuldade. Veja como colocar skin no Minecraft e mais outros detalhes.