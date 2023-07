Como consultar o FGTS? Veja o guia definitivo para PC e celular

Para consultar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), o trabalhador pode utilizar o PC acessando o site da Caixa Econômica Federal ou por meio do aplicativo FGTS , da Caixa. O acesso e acompanhamento das movimentações no extrato do FGTS é essencial para garantir que os depósitos estejam sendo feitos corretamente, assegurando o direito do trabalhador estabelecido por lei. Caso haja alguma irregularidade, é necessário acionar os órgãos responsáveis para regularizar a situação.

O FGTS é um direito garantido a todos os trabalhadores registrados no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) no Brasil, incluindo trabalhadores rurais, empregados domésticos, temporários e atletas profissionais. Além disso, é essencial para proteger os trabalhadores em momentos de necessidade, como desemprego e calamidade pública. A seguir, saiba tudo sobre como consultar seu FGTS, pelo CPF no celular ou computador.

Consulta do FGTS: confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo 11 dicas para você entender tudo sobre consultas ao FGTS. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como funciona o FGTS Como consultar o FGTS pelo CPF no celular Como consultar o extrato do FGTS com CPF Como consultar o FGTS pelo PC Como consultar revisão do FGTS de 1999 a 2022 Como autorizar bancos a consultar seu FGTS Como consultar FGTS de falecido Como consultar FGTS de aposentado Como receber SMS sobre o FGTS Como consultar o saldo do FGTS pelo telefone Como sacar o FGTS

1. Como funciona o FGTS

O FGTS é um fundo em que cada trabalhador tem uma conta individual na Caixa Econômica Federal, e a empresa empregadora é responsável por depositar mensalmente uma porcentagem do salário bruto do trabalhador nessa conta. O valor depositado é calculado com base em um percentual sobre o salário do trabalhador e é estabelecido por lei.

Esses depósitos formam o montante do FGTS, que reúne as contas ativas (do emprego atual) e inativas (de empregos anteriores) do trabalhador. O saldo do FGTS fica disponível para saque em situações específicas, como demissão sem justa causa, aquisição da casa própria, aposentadoria, doenças graves, entre outras situações previstas na legislação.

2. Como consultar o FGTS pelo CPF no celular

Passo 1. Acesse o aplicativo do FGTS e clique em ''Entrar no aplicativo'';

Passo 2. Digite o número do seu CPF e, em seguida, clique no botão ''Próximo'';

Passo 3. Clique em ''Receber código'' no seu endereço de e-mail para validar o seu login;

Passo 4. Digite o código enviado para o seu e-mail e, em seguida, clique em ''Enviar'';

Passo 5. Digite sua senha e clique no botão ''Entrar'';

Passo 6. Por fim, clique em ''Saldo Total do FGTS'' para consultar o valor de sua conta.

3. Como consultar o extrato do FGTS com CPF

Passo 1. Acesse o aplicativo do FGTS e clique em ''Entrar no aplicativo'';

Passo 2. Digite o número do seu CPF e, em seguida, clique no botão ''Próximo'';

Passo 3. Clique em ''Receber código'' no seu endereço de e-mail para validar o seu login;

Passo 4. Digite o código enviado para o seu e-mail e, depois, clique em ''Enviar'';

Passo 5. Digite sua senha e clique no botão ''Entrar'';

Passo 6. Por fim, clique em ''Meu FGTS'' para consultar o extrato total de sua conta.

4. Como consultar o FGTS pelo PC

A realização da consulta do FGTS pelo computador apresentou certa instabilidade ao longo dos testes realizados pelo TechTudo. Portanto, caso aconteça com você, uma alternativa é seguir o tutorial pelo aplicativo.

Passo 1. Acesse o site do extrato do FGTS na Caixa (www.caixa.gov.br/extrato-fgts) e informe o seu CPF ou NIS. Em seguida, clique em "Cadastrar/Esqueci Senha";

Passo 2. Clique em ''Aceito'' após ler e concordar com os termos de uso do site;

Passo 3. Preencha os seus dados pessoais e clique no botão ''Confirmar'';

Passo 4. Por fim, faça login em sua conta e acesse o menu ''FGTS'' e selecione ''Extrato'' ou ''Extrato detalhado''.

5. Como consultar revisão do FGTS de 1999 a 2022

O objetivo da revisão do FGTS é verificar e corrigir possíveis erros de correção monetária nas contas dos trabalhadores ao longo do tempo. Para ter direito a revisão, é preciso ter depósitos em sua conta a partir de janeiro de 1999. Veja como solicitar:

Acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal ou utilize o aplicativo FGTS; Faça login em sua conta utilizando seu número de CPF, NIS (PIS/PASEP) e senha cadastrada; Após acessar sua conta, procure pela opção ou link relacionado à revisão do FGTS; Siga as instruções fornecidas para verificar os detalhes da revisão, incluindo informações sobre os valores revistos e eventuais correções.

Caso não encontre a opção de consulta da revisão no site ou aplicativo, você também pode entrar em contato com a Caixa por meio dos canais de atendimento para obter mais informações sobre a revisão do FGTS no período mencionado.

6. Como autorizar bancos a consultar seu FGTS

Nos casos de solicitação do Saque de Aniversário ou para utilizar o saldo do fundo de garantia para moradia própria, é necessário autorizar a instituição financeira para realizar a consulta do saldo. A autorização é realizada por meio do aplicativo e pode ser feita do seguinte modo:

Acesse o aplicativo do FGTS; Clique em ''Autorize bancos a consultarem o seu FGTS''; Selecione a opção ''Empréstimo Saque Aniversário''; Clique em ''Instituições Financeiras'' e pesquise o nome da instituição que você deseja habilitar. Confirme a escolha e, em seguida, confirme novamente a instituição.

7. Como consultar FGTS de falecido

Nos casos em que ocorre o falecimento do titular da conta e este possui dependentes, é possível realizar o saque do valor presente na conta. Confira, a seguir, o passo a passo de como sacar FGTS de falecido:

Acesse o app FGTS e clique em “Meus Saques”; Escolha a opção “Outras Situações de Saques”; Selecione o motivo do saque “Falecimento do Trabalhador”; Após ler as informações sobre as condições de saque e documentações necessárias, toque em “Solicitar Saques FGTS”. Em seguida, informe o nome do trabalhador falecido, CPF e PIS/PASEP; Faça Upload dos documentos requeridos; Por fim, verifique os documentos anexados e clique no botão ''Confirmar''.

Em alguns casos é necessário comparecer em uma agência da Caixa Econômica Federal portando os seguintes documentos:

Documento de identificação do falecido e dependentes;

Declaração de dependentes emitida por um instituto oficial de Previdência Social, seja a nível federal, estadual ou municipal, ou uma Declaração de dependentes elegíveis para pensão, fornecida pelo órgão responsável pelo pagamento da pensão sob o Regime Jurídico Único, devidamente assinada pela autoridade competente.

8. Como consultar FGTS de aposentado

Nos casos de aposentadoria (inclusive nos casos de invalidez), o valor total do fundo de garantia pode ser sacado após o pedido de aposentadoria ser autorizado pelo INSS.

Para aqueles com saldo disponível:

Utilize o aplicativo FGTS;

Localize o cartão laranja com a mensagem "Valores disponíveis para saque" e selecione-o;

Escolha como deseja receber os fundos:

Registrando uma conta bancária de mesma titularidade (mesmo CPF);

Optando por um dos pontos físicos de pagamento.

Em até cinco dias, o valor estará disponível na conta cadastrada.

Para quem ainda não tem valores liberados:

Acesse o app FGTS;

No menu inferior, clique em "Meus saques";

Em seguida, escolha a opção "Outras situações de saques";

Selecione "Saque por Aposentadoria";

Leia as condições apresentadas e clique em "Solicitar Saque FGTS";

Envie os documentos necessários;

Cadastre uma conta bancária de mesma titularidade (mesmo CPF);

A Caixa processará e confirmará suas informações e, se aprovado, liberará os fundos para a conta fornecida.

9. Como receber SMS sobre o FGTS

A Caixa Econômica Federal possui a funcionalidade de configuração de notificações para cada novo depósito de FGTS na conta do titular por meio de mensagens SMS. Além disso, o titular tem acesso ao saldo atualizado e notificações de liberação, quando for o caso. Para aderir a esses lembretes via SMS, siga o passo a passo a seguir:

Ligue para o Caixa Cidadão: 0800 726 0207;

Digite a ''opção 3'' e novamente a ''opção 3'' para cadastrar o seu número para notificações referentes ao fundo de garantia.

10. Como consultar o saldo do FGTS pelo telefone

Para consultar o valor do seu saldo do FGTS:

Ligue para o telefone do Caixa Cidadão: 008 726 0207; Informe o número do seu NIS e data de nascimento; Em seguida, o sistema irá informar o valor total de sua conta.

Caso prefira configurara a funcionalidade pelo app do FGTS siga as seguintes orientações:

Faça login no app do FGTS; Clique em ''Mais'' no canto inferior direito; Clique em ''SMS'' e insira o seu número de telefone; Por fim, clique em ''Alterar Telefone''.

11. Como sacar o FGTS

O saque total ou parcial do valor do fundo de garantia irá depender da modalidade da causa correspondente. No primeiro caso, as situações que permitem o saque total do benefício são as seguintes: demissão sem justa causa, concessão de aposentadoria, término de contrato por prazo indeterminado, situações de calamidade pública, óbito do trabalhado (caso tenha dependentes), trabalhadores acima de 70 anos, rescisão por falência, falecimento do empregador ou nulidade do contrato.

Além disso, o saque total do fundo de garantia é permitido em outras situações, como suspensão do trabalho avulso, rescisão de contrato por culpa recíproca ou força maior, uso para aquisição de imóvel próprio ou quitar financiamento habitacional. Outras condições que permitem o saque incluem o trabalhador estar desempregado há mais de três anos e a conta vinculada permanecer inativa por três anos seguidos sem depósitos, nos casos em que o afastamento ocorreu até 13/07/1990.

Em casos de doenças graves em estágio terminal, como neoplasia maligna ou portadores do vírus HIV, tanto o titular quanto os dependentes podem realizar o saque. Já o saque parcial do fundo de garantia é permitido nas modalidades de Saque Aniversário no mês do aniversário do titular da conta e na modalidade Saque Extraordinário nos casos de calamidades públicas.

Colaborou Helito Beggiora

Com informações de Gov.br

