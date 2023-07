Como criar um grupo no WhatsApp? Descubra agora neste guia completo

Criar um grupo no WhatsApp é uma forma fácil de se comunicar com diferentes pessoas de uma única vez. A funcionalidade do aplicativo, popular entre os brasileiros , permite unir contatos em um só lugar para agendar compromissos, compartilhar informações e discutir ideias. Esse recurso do mensageiro também é ideal para se divertir com os amigos no dia a dia e realizar a comunicação por diversos meios, como emojis, áudios, figurinhas e vídeos.

A seguir, saiba para que serve e como criar um grupo no WhatsApp em celulares Android e iPhone (iOS) e no WhatsApp Web para PC. O tutorial também é útil para quem deseja "criar um grupo no WhatsApp só comigo mesmo", e ensina a gerar link de grupo, a permitir que apenas o administrador envie mensagens, remover participantes e produzir uma lista de transmissão. Confira abaixo.

Tutorial traz todas as informações para criar um grupo no WhatsApp

Como criar um grupo no WhatsApp? Saiba tudo!

O TechTudo preparou uma lista com nove dúvidas que envolvem grupos do WhatsApp. Conheça os temas que serão abordados neste guia:

O que é grupo no WhatsApp e para que serve? Como criar um grupo no WhatsApp para Android Como criar um grupo no WhatsApp para iPhone (iOS) Como criar um grupo no WhatsApp Web para PC Como criar um grupo no WhatsApp só comigo Como criar link de grupo no WhatsApp Como remover um participante do grupo Como criar grupo de WhatsApp que só o administrador fala Como criar lista de transmissão no WhatsApp

Como criar um grupo no WhatsApp? Saiba tudo!

1. O que é grupo no WhatsApp e para que serve?

Grupo no WhatsApp é uma função que permite reunir diversos contatos com interesses em comum em um único espaço. Isso possibilita compartilhar conteúdos que sejam importantes para todos os envolvidos. O recurso estimula a interação entre os participantes, mas também oferece a possibilidade de apenas administradores enviarem mensagens.

Hoje em dia, os grupos têm capacidade para até 1.204 membros. Com isso, podem ser utilizados para combinar detalhes de uma viagem com os amigos ou com a família, organizar uma festa surpresa e preparar um evento relacionado ao trabalho. Ainda são úteis para compartilhar dicas de estudos e fazer networking com outros profissionais.

Por outro lado, são diferentes das Comunidades do WhatsApp, que agrupam grupos que se conectam entre si e pertencem a um tema central. De acordo com o próprio mensageiro, o recurso é indicado para reunir pessoas de bairros, escolas, clubes e associações de moradores, por exemplo. O grupo de avisos permite que os recados sejam transmitidos com facilidade pelos administradores das Comunidades.

2. Como criar um grupo no WhatsApp para Android

Passo 1. Abra o WhatsApp, selecione os três pontinhos ou o ícone de “contatos” e clique em “Novo grupo”;

Caminho para criar um novo grupo no WhatsApp em Android

Passo 2. Na sequência, selecione os contatos desejados e clique na seta verde;

Etapa para incluir os participantes no grupo no WhatsApp em Android

Passo 3. Confirme os contatos selecionados, digite o nome do grupo e escolha uma imagem. Em seguida, clique no ícone verde que indica “check”.

Siga o último passo para criar o grupo do WhatsApp em Android

3. Como criar um grupo no WhatsApp para iPhone (iOS)

Passo 1. Abra o WhatsApp, toque em “Conversas” e clique em “Novo grupo”;

Primeira etapa para criar grupo no WhatsApp em iPhone

Passo 2. Em seguida, adicione os participantes. Você pode pesquisar pelo nome ou clicar direto no contato. Após confirmar as pessoas selecionadas, clique em “Avançar”;

Selecione os contatos para o grupo do WhatsApp em iPhone

Passo 3. Toque no ícone de “fotografia” para acrescentar uma imagem e digite, caso deseje, o nome do grupo. Para finalizar, clique em “Criar”. Pronto! A partir de agora, você já pode enviar as mensagens desejadas para os membros do grupo.

Em poucos passos, o grupo de WhatsApp em iPhone está criado

4. Como criar um grupo no WhatsApp Web para PC

Passo 1. Conecte-se no WhatsApp Web (web.whatsapp.com) e siga o passo a passo indicado na tela. Em seguida, clique no ícone com três pontinhos. Na sequência, selecione “Novo grupo”;

Passo 2. Adicione os participantes e, quando terminar a seleção, clique na seta verde para prosseguir;

Passo 3. Adicione a imagem e o nome do grupo. Também defina se as mensagens temporárias permanecerão desativadas. Depois, clique em “check”.

Também é possível criar grupos no WhatsApp Web

5. Como criar um grupo no WhatsApp só comigo

Este passo a passo é mais fácil do que você imagina. Siga o caminho abaixo no seu smartphone Android ou no iPhone (iOS):

Abra o WhatsApp no seu aparelho e selecione o botão que permite iniciar uma nova conversa; Em “Contatos no WhatsApp”, clique no seu nome. Caso não tenha o contato salvo, será exibido o número do seu celular; Em seguida, você terá o seu próprio bloco de anotações particular e já pode enviar as mensagens que quiser.

No WhatsApp, é possível criar um grupo só com você

Como é comum que as pessoas pesquisem como criar um grupo no WhatsApp comigo mesmo, existe outra possibilidade que pode ser colocada em prática. Ela também funciona no WhatsApp Web. Aqui, você precisará seguir as dicas dadas anteriormente, mas criar o grupo com apenas uma pessoa para, na sequência, excluí-la rapidamente. Acompanhe:

Clique no nome do grupo criado e vá até o campo de “Participantes”; Toque no contato que será deletado, selecione “Remover” e confirme; Pronto! Agora, você tem um espaço único para enviar lembretes, salvar imagens e guardar todas as informações que desejar.

6. Como criar link de grupo no WhatsApp

Para saber como criar link de grupo no WhatsApp, siga os passos abaixo:

Abra o WhatsApp, clique no grupo e, na sequência, em seu nome; Em “Participantes”, toque em “Convidar via link”; Defina se o link será enviado via WhatsApp ou se deseja apenas copiá-lo. No celular, também é possível gerar um QR Code que poderá ser escaneado por outro aparelho para garantir a entrada no grupo; Por fim, para impedir que pessoas desconhecidas façam parte do grupo caso o link seja compartilhado, a dica é redefini-lo. O antigo será cancelado e o novo estará ativo e pronto para ser usado quando necessário.

É possível convidar outros participantes para o grupo ao criar um link

7. Como remover um participante do grupo

Remover um participante do grupo do WhatsApp é fácil. Siga:

Abra o WhatsApp, clique no grupo e, em seguida, em seu nome; Em “Participantes”, clique no contato que será excluído. Caso esteja no WhatsApp Web, clique na seta que irá aparecer ao movimentar o mouse até o participante; Selecione “Remover” e, na sequência, confirme a exclusão.

O WhastApp também oferece a função que permite excluir participantes do grupo

8. Como criar grupo de WhatsApp que só o administrador fala

É importante saber como criar grupo no WhatsApp onde só o administrador fala quando a intenção é evitar que os participantes enviem mensagens. Esse recurso permite ter controle total em relação ao conteúdo que é publicado. Acompanhe o caminho no Android e no iPhone (iOS) :

Abra o grupo e, em seguida, em seu nome. Depois, toque em “Configurações do grupo”; Em “Participantes podem”, clique no ícone que retira a permissão “Enviar mensagens”; Pronto! Daqui em diante, apenas os administradores podem publicar no grupo.

Caso você esteja no WhatsApp Web, realize estes passos:

Em “Configurações do grupo”, toque em “Enviar mensagens”; Em seguida, selecione "Admins" e clique em "Confirmar".

O WhatsApp permite mudar as configurações do grupo

9. Como criar lista de transmissão no WhatsApp

Como criar lista de transmissão no WhatsApp é outra dúvida comum. O recurso permite enviar mensagens para até 256 pessoas, de uma só vez, de forma individual, sem que seja necessário criar um grupo. O mensageiro só autoriza o envio para destinatários que tenham o seu contato salvo.

No iPhone (iOS):

Clique em "Conversas" e, na sequência, em "Listas de Transmissão"; Toque em "Nova lista", adicione os destinatários e selecione "Criar"; Digite a mensagem desejada e, em seguida, clique em "Mensagens" para dar um nome à lista.

O WhatsApp também oferece a possibilidade de criar listas de transmissão

No Android:

Toque nos três pontinhos e clique em “Nova transmissão”; Seleciona os contatos e clique na seta verde; Envie a mensagem e, para alterar o nome da lista, clique em “Destinatário”

Agora você já sabe como criar um grupo no WhatsApp e conhece outros recursos relacionados com essa função.

