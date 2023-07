Enviar mensagem no WhatsApp para quem não é contato é uma tarefa simples ao seguir algumas dicas. Geralmente, o mensageiro depende da inclusão do número de telefone na agenda, dificultando o processo para quem deseja iniciar uma conversa de imediato sem criar um novo contato. Apesar dessa exigência, existem alguns recursos que simplificam esse processo, para que os usuários possam criar chats sem depender da lista de contatos do smartphone.

Nas linhas seguir, saiba como enviar uma mensagem no aplicativo para números não salvos na agenda por meio de links personalizados e QR Code. Aprenda também como enviar mensagem no WhatsApp para quem não é contato em um grupo.

Como criar conversas no WhatsApp sem adicionar um número aos contatos

Como enviar mensagem no WhatsApp para quem não é contato? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo seis dicas para você aprender como enviar mensagem no WhatsApp mesmo sem adicionar o número da pessoa na agenda do telefone. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como iniciar a conversa do WhatsApp pelo app sem criar um contato Como iniciar a conversa do WhatsApp pelo navegador do PC ou celular Como deixar uma mensagem pré-definida para enviar É possível enviar pelo próprio app, e não pelo navegador? Como enviar mensagem no WhatsApp para quem não é contato em um grupo Como usar o QR Code para receber mensagem de quem não é contato

1. Como iniciar a conversa do WhatsApp pelo app sem criar um contato

O mensageiro começou a implementar uma alternativa para iniciar uma conversa com números que não estão registrados na agenda e sem depender de aplicativos de terceiros. Para isso, basta atualizar o WhatsApp no seu celular Android ou iPhone (iOS) e realizar o seguinte passo a passo, que é aplicável nos dois sistemas operacionais móveis:

Abra o WhatsApp e acesse a tela inicial do aplicativo de mensagens; Pressione no botão para iniciar uma nova conversa; Clique no ícone de lupa para fazer uma busca; Agora digite o número de telefone que você deseja entrar em contato, incluindo o código de área. Por exemplo: +5521999999999; Ao encontrar o número, aperte no botão "Conversar".

2. Como iniciar a conversa do WhatsApp pelo navegador do PC ou celular

Essa dica funciona em navegador para PC (Windows, macOS ou Linux) e celular com Android ou iPhone (iOS). Caso não tenha um número registrado na sua lista de contatos, é possível iniciar uma conversa do WhatsApp pelo navegador. A começar pelo endereço “wa.me/NÚMERO”. E é bem simples:

Insira o endereço “ wa.me/NÚMERO ” (sem aspas) no seu navegador;

” (sem aspas) no seu navegador; Agora, é só substituir a palavra “NÚMERO” pelo telefone do usuário, incluindo o código do país e da região.

Peguemos um número fictício do Rio de Janeiro (RJ) como exemplo. Para isso, basta inserir, primeiro, o código do Brasil (55) e o DDD da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (21). O número vem na sequência, deixando o link da seguinte forma: “wa.me/5521912345678”.

Por fim, é só levar o link para a barra de endereços do navegador tanto no computador quanto no celular. Em seguida, você será direcionado ao WhatsApp para iniciar a conversa.

O mesmo pode ser feito pelo domínio “api.whatsapp.com”, que é um pouco mais complexo. Todavia, ele te leva diretamente para uma nova conversa do mensageiro sem ter que incluir o número nos contatos. Confira como fazer isso a seguir:

Digite “ api.whatsapp.com/send?phone=NÚMERO ” (sem aspas) no navegador;

” (sem aspas) no navegador; Substitua a palavra “NÚMERO” pelo telefone com os códigos de área.

Seguindo o exemplo anterior, o link ficaria dessa forma: “api.whatsapp.com/send?phone=5521912345678”. Já o acesso acontece da mesma forma: leve o endereço para o navegador para, em seguida, ser direcionado ao mensageiro para iniciar a conversa.

Na internet, há outras plataformas que simplificam esse processo. É o caso do ChatDireto (chatdireto.com), que oferece uma caixa de texto para você digitar o número e ser levado, diretamente, ao mensageiro. No computador, o usuário ainda pode escolher se deseja ser levado ao WhatsApp Web ou ao WhatsApp Desktop.

3. Como deixar uma mensagem pré-definida para enviar

Também é possível criar links com mensagens prontas. Assim como os endereços “wa.me” e “api.whatsapp.com”, esse recurso é oferecido pelo próprio WhatsApp. Porém, por ser uma opção mais complexa, recomendamos o uso de geradores para facilitar o processo.

É o caso do invertexto.com, que possui uma ferramenta para criar links com mensagens pré-definidas. Confira a seguir:

Ao acessar a plataforma ( invertexto.com/gerador-link-whatsapp ), só é preciso digitar o número e a mensagem que você deseja enviar;

), só é preciso digitar o número e a mensagem que você deseja enviar; Em seguida, você pode criar o atalho no botão “Gerar link” ou ir direto ao mensageiro clicando em “Iniciar Conversa”.

Caso não queira utilizar o gerador, também é possível criar um endereço manualmente. Para isso, siga os passos a seguir:

Digite “wa.me/NÚMERO?text=MENSAGEM” (sem aspas) no seu navegador; Neste caso, é preciso substituir a palavra “NÚMERO” para o telefone com o código de área, como “552112345678”; Depois, é só incluir o texto no lugar de “MENSAGEM”.

Cabe ressaltar que, para inserir espaços, é preciso digitar “%20”. Assim, as mensagens precisam ser escritas da seguinte forma: “Acesse%20o%20TechTudo”.

O resultado do endereço, seguindo os exemplos anteriores, seria o seguinte: “wa.me/552112345678?text=Acesse%20o%20TechTudo”.

4. É possível enviar pelo próprio app, e não pelo navegador?

O WhatsApp passou a oferecer uma função nativa para entrar em contato com números de telefone sem precisar da inclusão na lista de contatos. O recurso começou a ser implementado em julho de 2023, facilitando o processo para conversar com empresas e outras pessoas, por exemplo, sem ter que criar um link personalizado, por exemplo.

A ferramenta já está disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS). Para acessá-la, como orientado no primeiro tópico do guia, basta acessar a área para iniciar um novo chat e tocar no ícone de lupa. Em seguida, é só digitar o número de telefone com o código de área e apertar no botão "Conversar" para iniciar o bate-papo.

Cabe ressaltar que o recurso está sendo liberado gradualmente. Portanto, se o seu celular ainda não conta com esta opção, será preciso aguardar a disponibilização da atualização para mais pessoas.

5. Como enviar mensagem no WhatsApp para quem não é contato em um grupo

Se você participa de um grupo e deseja enviar mensagens para um membro que não está na sua agenda, é simples. Acompanhe o procedimento a seguir:

Basta acessar as definições da conversa coletiva e rolar a página para a lista de contatos;

Em seguida, toque no número de quem você deseja iniciar um novo chat e escolha a opção “Conversar com”;

O WhatsApp te levará imediatamente para um novo chat com a pessoa. Caso prefira, o menu também dá opções para adicionar o telefone à agenda, incluindo em um contato existente.

6. Como usar o QR Code para receber mensagem de quem não é contato

Seguindo as demais plataformas da Meta, o WhatsApp também gera um QR Code para compartilhar contatos. Para acessar, entre nas configurações do aplicativo pelo celular Android ou iPhone (iOS) e, ao lado do seu perfil, toque sobre o botão de código. O mensageiro vai apresentar o QR Code logo na sequência.

Você também pode repassar o código para outras pessoas. Esta opção é oferecida ao tocar no botão compartilhar, no canto superior direito da tela, e escolher um lugar para encaminhar o QR Code. Assim, você pode até imprimi-lo para colocar em um cartão de visita ou cartaz, por exemplo.

O QR Code pode ser acessado por qualquer pessoa ao apontar a câmera do celular para o código. Na sequência, o aplicativo vai iniciar uma conversa com o seu número, mesmo que não esteja incluído na agenda no celular. Saiba para que serve o QR Code do WhatsApp neste guia e veja 4 funções do recurso.