Como excluir conta do Instagram pelo celular e pelo PC

É possível excluir a conta do Instagram através do app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) ou pelo PC. O procedimento, que anteriormente só podia ser realizado pelo navegador, agora está disponível em passos simples no menu chamado “Central de Contas” do aplicativo, que reúne todos os logins em redes sociais da empresa Meta .

Após a solicitação para apagar a conta do Instagram, os usuários têm até 30 dias para pedir a recuperação da mesma. Dentro do período, o perfil fica indisponível para outros usuários, mas existe a possibilidade de reativação a qualquer momento. Depois deste tempo, todas as informações são removidas permanentemente dos servidores da rede social. Nas linhas a seguir, veja como excluir a conta do Instagram definitivamente e confira respostas para dúvidas frequentes sobre o procedimento.

O guia abaixo feito pelo TechTudo ensina a apagar a conta do Instagram das mais variadas maneiras. Veja no índice a seguir todas as dicas que serão abordadas:

Como excluir conta do Instagram pelo celular Como excluir conta do Instagram pelo PC ou navegador do celular O que acontece se eu excluir o Instagram definitivamente? Quanto tempo demora para apagar uma conta do Instagram? Vou ter problemas para voltar para o Instagram depois? Quais outras alternativas existem antes de apagar a conta do Instagram? Como desativar o Instagram temporariamente Como reativar o Instagram depois de ter desativado

1. Como excluir conta do Instagram pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Instagram. Na página inicial, toque no ícone da sua foto de perfil, localizado na parte inferior direita da tela. Em seguida, selecione o menu sanduíche no canto superior direito;

Passo 2. Clique em “Configurações e privacidade”. Na próxima tela, toque na opção “Central de Contas”;

Passo 3. Na página da “Central de Contas”, toque em “Dados pessoais” e selecione “Propriedade e controle de contas”;

Passo 4. Clique na opção “Desativação ou exclusão” e, na sequência, selecione o seu perfil do Instagram;

Passo 5. Selecione a caixa que indica "Excluir conta" e confirme a ação tocando no botão “Continuar” para finalizar.

2. Como excluir conta do Instagram pelo PC ou navegador do celular

Passo 1. Em seu navegador do PC ou celular, acesse o link de exclusão do Instagram;

Passo 2. Clique na seta para selecionar o motivo da exclusão – a plataforma disponibiliza oito opções de respostas;

Passo 3. Após selecionar o motivo da exclusão, digite a senha da sua conta;

Passo 4. Confirme a ação clicando no botão “Excluir (nome de usuário)”.

3. O que acontece se eu excluir o Instagram definitivamente?

A exclusão de uma conta do Instagram é definitiva e não pode ser revertida após 30 dias que a ação for realizada (durante este período é possível "mudar de ideia" e recuperar o acesso). Deste modo, todas as suas informações serão removidas permanentemente da base de dados da plataforma, incluindo curtidas, comentários e seguidores. Mídias também não poderão ser recuperadas, por isso é importante salvar suas fotos e vídeos antes de realizar o procedimento.

4. Quanto tempo demora para apagar uma conta do Instagram?

Normalmente, uma conta será removida de forma definitiva após 30 dias da solicitação. Contudo, de acordo com a "Central de Ajuda" do Instagram, o processo de exclusão total pode demorar até 90 dias. O conteúdo não ficará disponível para os outros usuários neste período, mas o perfil ainda estará sujeito aos "Termos de Uso" e à "Política de Privacidade" da rede social.

A plataforma destaca que poderá manter uma cópia dos conteúdos publicados, mesmo após o período, já que possui um armazenamento de backup para casos de desastres, erros de software ou outros problemas. Ainda, os dados poderão ser analisados em questões como problemas legais, violação de termos ou prevenção de danos.

5. Vou ter problemas para voltar para o Instagram depois?

Após a remoção definitiva da conta, você terá que fazer um novo cadastro para voltar a usar o Instagram – ou seja, começará o perfil do zero, sem publicações e seguidores, além de ter que buscar novamente os usuários de seu interesse para seguir. Além disso, não é uma garantia que o seu nome de usuário ainda estará disponível, já que outra pessoa pode tê-lo adotado enquanto você ficou fora da rede social.

6. Quais outras alternativas existem antes de apagar a conta do Instagram?

Existem medidas que podem melhorar a experiência com o Instagram e não são tão "irreversíveis" quanto apagar o perfil. A própria plataforma oferece algumas dicas na tela de exclusão da conta, antes de confirmar o procedimento. É possível, por exemplo, silenciar os stories e publicações de pessoas que você não deseja acompanhar, mas não pode deixar de seguir, ou até mesmo bloquear tais perfis, para que eles não te encontrem e nem consigam entrar em contato com você.

Além disso, é possível ocultar os conteúdos para determinados usuários ou fazer postagens apenas para grupos selecionados, através da ferramenta “Melhores amigos”. Também existe a opção de tornar sua conta privada, para que somente os seguidores consigam visualizar as atualizações e, sempre que uma nova pessoa quiser se juntar à sua rede, você precisará aprová-la primeiro. Outra dica é deletar o app do telefone, caso a rede social esteja tomando muito tempo. Assim, a conta continuará ativa, mas você terá a pausa que necessita e poderá voltar quando quiser.

7. Como desativar o Instagram temporariamente

Para desativar a conta temporariamente, os passos são muito parecidos com os da exclusão do perfil:

Acesse o menu sanduíche na lateral superior direita; Clique em "Configurações e Privacidade" ; Selecione a opção "Central de Contas"; Toque em "Dados pessoais" e, em seguida, "Propriedade e controle de contas"; Na tela que aparece, aperte em "Desativação ou exclusão" e selecione seu perfil no Instagram; Na página de confirmação, marque a opção "Desativar conta". Clique em "Continuar" para inserir sua senha e, por fim, selecione um motivo para a desativação.

Se preferir, confira no tutorial do TechTudo um passo a passo ilustrado do procedimento.

8. Como reativar o Instagram depois de ter desativado

Caso deseje fazer a reativação de uma conta do Instagram, basta inserir o nome de usuário e senha na tela de login. Na caixa de diálogo que surgirá, selecione a opção "Manter conta" para ser redirecionado imediatamente à página inicial da rede.

