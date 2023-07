Como fazer planilha no Excel? Confira o guia com dicas e passo a passo

É possível fazer planilhas diversas no Excel , programa da Microsoft conhecido pelos usuários em todo o mundo. Com suas finalidades e recursos para organizar dados e realizar cálculos automáticos, o software de planilhas, tabelas e gráficos se destaca como uma ferramenta útil, tanto no mundo do trabalho quanto na gestão pessoal. Além de suas funcionalidades básicas, o Excel oferece recursos adicionais que o tornam ainda mais versátil e adaptável, como a catalogação de itens, o planejamento de eventos, a organização de agendas e a criação de gráficos.

Seja no programa para PC, na plataforma acessível por meio de navegadores (Excel online) ou em aplicativos para celulares Android ou iOS (iPhone), a ferramenta permite criar e formatar planilhas, usar fórmulas e funções para cálculos e adicionar elementos visuais para deixar os arquivos mais completos. A seguir, o TechTudo traz um guia completo sobre o Excel: como fazer planilha, fórmulas avançadas e dicas para otimizar seu trabalho.

Como fazer planilha no Excel? Confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo seis tópicos para usar o Excel. No índice a seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

1. O que dá para fazer no Excel

O Microsoft Excel é uma ferramenta de criação e edição de planilhas, formadas por linhas e colunas. O programa da Microsoft oferece diversos recursos e funcionalidades e pode ser usado para realizar desde tarefas simples, como produção de listas e calendários, até análises complexas de dados. Os usuários podem produzir e formatar planilhas, inserir fórmulas e funções para gerar cálculos automáticos e utilizar elementos gráficos para complementar seus arquivos.

Além de páginas em branco, o software também possui modelos prontos para agenda, faturas, balanço empresarial. Há diversas formas de usar o programa a a seu favor, como fazer planilha de orçamento no Excel. A ferramenta é útil para gerir negócios, organizar as finanças da família ou criar um controle pessoal. Há também recursos avançados, como a automação de tarefas repetitivas e importação de dados externos, de diferentes fontes.

Para aprender como fazer planilha no Excel é importante saber que as células são individuais, sendo possível fazer cálculos de dados tanto na horizontal quanto na vertical. O usuário também pode criar fórmulas envolvendo diferentes planilhas do programa, criando um sistema integrado.

2. Microsoft Excel é de graça? Onde achar o Excel

É possível utilizar o Excel Web gratuitamente por meio do Microsoft 365. Basta acessar sua conta Microsoft ou criá-la sem custos. Embora apresente limitações, essa é uma boa alternativa para quem precisa utilizar a ferramenta e permite salvar as alterações no documento automaticamente, por meio da nuvem, no OneDrive.

Além disso, há disponibilidade de modelos de planilha gratuitos que podem ser utilizados nessa plataforma. Com essa opção online, o usuário tem a facilidade de acessar as planilhas diretamente no navegador em aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS).

3. Como fazer planilha no Excel online

Com o Excel online, é possível criar e editar planilhas sem a necessidade de instalar programas no PC. Também não é preciso assinar o Office, bastando ter uma conta oficial da Microsoft. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis nessa versão, porém a interface é bastante parecida com o software para comutador. Outra vantagem é que não é necessário converter os arquivos baixados da internet.

Veja, a seguir, como fazer planilha em Excel online.

Passo 1. Acesse a página inicial do Excel online. Para isso, é necessário uma conta da Microsoft. Faça login e, em seguida, vá para OneDrive;

Passo 2. Escolha algum modelo de planilha ou abra um arquivo do seu OneDrive.

Nessa modalidade é possível editar documentos em tempo real com outras pessoas que também usam o Excel online, além de compartilhar arquivos por meio de links, com configurações de privacidade personalizáveis.

4. Como fazer planilha no Excel com soma

É possível somar valores de uma coluna ou uma linha no Excel sem precisar calcular ou preencher células manualmente. Veja, a seguir, como fazer a planilha do Excel somar automaticamente.

Windows, macOS e Web: selecione uma célula ao lado dos números que você quer somar e clique na opção "AutoSoma", que fica na guia Página Inicial. Pressione "Enter" e pronto: o resultado da soma aparecerá na planilha. O valor será atualizado a medida que novos números forem inseridos no documento.

Dispositivos Android: em uma planilha, toque na primeira célula vazia após um intervalo de células com números ou toque e arraste para selecionar o intervalo que deseja somar. Toque em "AutoSum" e, em seguida, pressione "Soma".

5. Como fazer planilha Excel no celular

Para utilizar o Excel no smartphone, basta obter o aplicativo gratuito do Office Mobile, da Microsoft, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS). O app permite escanear planilhas impressas, criar arquivos em branco ou editar modelos prontos.

O conteúdo é salvo automaticamente no OneDrive, mas pode ser exportado para usos diversos, como colocar planilha do Excel no Word ou encaminhar dados por e-mail ou WhatsApp. Veja a seguir como fazer planilha no Excel pelo celular:

Passo 1. Baixe e instale o app Office Mobile em seu celular. Ao abri-lo pela primeira vez, toque em "Vamos começar". Na sequência, pressione "Conectar sua conta" e faça login;

Passo 2. Toque sobre o botão "+" e selecione "Documento" para criar um novo arquivo;

Passo 3. Em "Excel", selecione "Pasta de trabalho em branco" para criar um arquivo em branco. Pressione duas vezes sobre uma célula para editá-la;

Você pode aplicar fórmulas tocando sobre o botão "ƒ𝑥". Após selecionar a fórmula desejada, pressione o botão verde com o símbolo de confirmação, que fica no canto direito e superior da tela.

6. Como fazer planilha no Excel para empresa

As planilhas do Excel podem atender a necessidades específicas de negócios e empresas. Utilizando a estruturação das colunas e dados e aplicando fórmulas e recursos avançados, é possível maximizar a produtividade e a tomada de decisões. Confira, a seguir, como criar uma planilha profissional:

Passo 1. Abra o Excel no PC ou em um celular. É possível utilizar uma planilha em branco ou um modelo de controle financeiro;

Passo 2. Crie colunas para cada informação importante, como data, histórico, categoria e saldo. Utilize as células da primeira linha da tabela para organizar os dados;

Passo 3. Separe uma aba para controle de cada mês. Basta clicar no botão de “+” que fica localizado na parte inferior da área de trabalho do Excel;

Passo 4. Se desejar, aplique fórmulas para automatizar cálculos. Basta tocar tocar sobre o botão "ƒ𝑥" e clicar na opção desejada.

7. O que fazer quando a planilha do Excel trava

Quando o Excel não responde, fica suspenso, congela ou para de funcionar, é recomendável testar as seguintes alternativas:

Passo 1. Utilize a solução de problemas do modo de segurança. É possível usar o Suporte da Microsoft e o Assistente de Recuperação ou executar manualmente a solução de problemas por conta própria. Nesse caso, se estiver no Windows 11 ou Windows 10, escolha Iniciar > Todos os aplicativos > Sistema Windows > Executar. Digite Excel /safe na caixa Executar e depois clique em OK;

Passo 2. Mantenha seu software sempre atualizado. Essa ação é fundamental para substituir arquivos ultrapassados e corrigir possíveis brechas de segurança;

Passo 3. Verifique se o Excel não está sendo utilizado por outro processo. Essa informação estará visível na barra de status, localizada na parte inferior da janela do Excel;

Passo 4. Explore os detalhes e o conteúdo do arquivo do Excel. Essas informações são atualizadas de versão para versão e muitas vezes são compartilhadas entre diferentes usuários. É comum herdar um arquivo sem saber exatamente o que está incluído nele;

Passo 5. Verifique se o arquivo foi criado por outra pessoa. Se isso acontecer, experimente os recursos em novos arquivos. Se as ferramentas funcionarem corretamente, certifique-se de informar à pessoa que criou o arquivo sobre o problema encontrado;

Passo 6. Utilize a função "Reparar os programas do Office" (https://support.microsoft.com/pt-br/office/reparar-um-aplicativo-do-office-7821d4b6-7c1d-4205-aa0e-a6b40c5bb88b);

Passo 7. Verifique se o software antivírus está atualizado ou em conflito com o Excel. Baixe as últimas atualizações acessando o site do seu fornecedores de antivírus (https://support.microsoft.com/help/18900/consumer-antivirus-software-providers-for-windows).

Caso nenhuma das opções funcione, é possível consultar um especialista na Excel Tech Community ou buscar suporte na Comunidade de respostas.

8. Como fazer planilha de funcionários no Excel

Criar uma planilha de cadastro de funcionários pode ser uma a maneira eficiente de organizar informações importantes sobre a equipe de trabalho. Confira como como fazer planilha no Excel para empresa.

Passo 1. Abra o Microsoft Excel e crie um novo arquivo em branco;

Passo 2. Na primeira linha, insira os cabeçalhos das colunas para cada informação que deseja registrar. Por exemplo, você pode ter as seguintes colunas: "Nome", "Cargo", "Departamento", "E-mail" e "Telefone";

Passo 3. Na segunda linha, preencha cada célula com as informações correspondentes de cada funcionário. Por exemplo, digite o nome do primeiro funcionário na coluna "Nome", o cargo na coluna "Cargo" e assim por diante;

Passo 4. À medida que a lista de funcionários crescer, é possível redimensionar as colunas para exibir todo o conteúdo corretamente. Basta selecionar a coluna desejada e escolher a opção "Redimensionar Coluna" para ajustar o tamanho automaticamente.

Para facilitar a localização de informações, você pode usar recursos de formatação, como negrito, itálico ou cores de destaque.

9. Como fazer planilha Excel de gastos

A ferramenta do Microsoft é especialmente útil para controle financeiro, seja em empresas e negócios ou mesmo no planejamento pessoal e familiar. Veja, a seguir, como fazer planilha de orçamento no Excel.

Passo 1. Abra o Excel e crie uma nova planilha em branco. Preencha a tabela com as receitas (ou seja, o dinheiro obtido durante o mês) e despesas (gastos do mês). Abaixo de cada categoria insira os consumos, seus respectivos valores e data de pagamento;

Passo 2. Selecione as células dos valores e altere o estilo para "Moeda". Para isso, na aba "Início", basta clicar em "Geral" e selecionar a opção indicada;

Passo 3. Na célula ao lado "Total" em despesas e receitas, entre com a fórmula "=soma" (sem aspas) e selecione todos os valores de cada categoria. Após fazer isso, pressione "Enter." O Excel somará as células assinaladas automaticamente .

Passo 4. Em "Balanço", você deve digitar "=" (sem aspas) e selecionar o total de receitas. Depois, digite o sinal de menos e clique sobre o total de gastos. Na sequência, pressione "Enter" para calcular;

Passo 5. Após fazer as edições desejadas, clique duas vezes sobre "Pasta1" e digite o nome do mês;

Aprendendo como fazer planilha no Excel de gastos, você também utilizar a ferramenta para controle de finanças pessoais, utilizando arquivos em branco ou modelos prontos para esta finalidade, como o "Orçamento pessoal mensal". Basta clicar em "Arquivo", selecionar "Novo" e buscar o modelo desejado. Renomeie os campos de acordo com as suas demandas. É possível ainda excluir linhas ou colunas que não se aplicam aos seus cálculos.

10. Como fazer planilha no Excel para iniciantes

As planilhas do Excel são uma ferramenta útil para organizar e analisar dados. Mesmo para quem não tem experiência com o software, o programa oferece uma interface intuitiva, além de recursos simples de usar. Confira, a seguir, como começar a usar o Excel, fazendo uma planilha do zero.

Passo 1. Abra o Excel no PC ou smartphones;

Passo 2. Clique em "Novo Documento em Branco" ou pressione "Ctrl + N" para criar uma nova planilha, caso esteja no PC;

Passo 3. Para nomear a tabela, clique na aba com o nome "Planilha1". O campo ficará editável. Dê um nome apropriado, como "Orçamento Mensal" ou "Lista de Tarefas".

Passo 4. Insira os dados na planilha. Cada célula é identificada por uma combinação de letras e números. Por exemplo, a célula no canto superior esquerdo é a célula "A1". Selecione uma célula e comece a digitar os dados, como nomes, números ou datas;

Para alterar a cor de fundo, selecione uma célula ou intervalo e clique em Preencher Cor" na barra de ferramentas. Já para padronizar números, como moeda ou porcentagem, basta selecionar as células e usar a opção "Formato de Número" na barra de ferramentas.

11. Como fazer planilha no Excel de entrada e saída

Para fazer uma planilha de fluxo de gastos no Excel, é possível utilizar um template pronto da Microsoft (templates.office.com/pt-br) ou criar um projeto do zero. Confira as dicas sobre como fazer planilha no Excel de vendas, seguindo o passo a passo abaixo.

Passo 1. Com um novo arquivo aberto, nomeie a aba "Planilha1" com um termo apropriado para o projeto, como "Controle Financeiro" ou "Fluxo de Caixa";

Passo 2. Na primeira linha da planilha, digite os cabeçalhos para as colunas, como "Data", "Descrição", "Valor", "Tipo" (Entrada ou Saída);

Passo 3. Nas linhas seguintes, insira os dados das entradas e saídas. Na coluna "Data", insira a data em que a transação ocorreu. Na coluna "Descrição", insira um breve resumo da transação, como "Salário", "Conta de luz" ou "Aluguel". Na coluna "Valor", insira o valor da transação. Na coluna "Tipo", especifique se houve "Entrada" ou "Saída" de dinheiro;

Passo 4. Para calcular o saldo, selecione a célula abaixo dos valores de entrada e saída e digite a fórmula "=SOMA(C2:C2)-SOMA(D2:D2)" (assumindo que "C" é a coluna dos valores de entrada e "D" é a coluna dos valores de saída). Arraste essa fórmula para baixo para calcular o saldo para todas as transações;

Passo 5. Para totalizar entradas e saídas, digite no final da planilha "Total", na coluna "Descrição", e use as fórmulas "=SOMA(C2:C)" e "=SOMA(D2:D)" nas colunas "Valor" correspondentes para calcular os totais de entradas e saídas.

Com esse tutorial de como fazer planilha de gastos e lucros no Excel é possível automatizar o monitoramento e o planejamento de negócios de forma prática e rápida.

12. Como aprender a usar o Excel

Uma alternativa para aprender ou aprimorar habilidades no Excel são os cursos online. Há diversas opções, gratuitas ou pagas, voltadas para alunos de diversos níveis de familiaridade com a ferramenta. Alguns desses treinamentos oferecem certificados, que podem ser úteis no mercado de trabalho. Confira, a seguir, cinco opções na internet para estudar Excel.

Microsoft: o site oficial da Microsoft disponibiliza um treinamento em vídeo gratuito para aprender a utilizar o Excel. Sem a necessidade de fazer cadastro, é possível acessar as aulas e o passo a passo para colocar em prática cada tema abordado. Também é possível fazer o download de modelos prontos de fórmulas e tabelas; Escola Virtual: na plataforma da Fundação Bradesco (https://www.ev.org.br/) é possível encontrar mais de 70 cursos gratuitos em diversas áreas, incluindo opções para o Microsoft Excel. Os cursos são divididos em níveis básico, intermediário e avançado, com carga horária variando entre 15, 20 e 30 horas. Para acessar os cursos, é necessário fazer um cadastro no portal, informando dados pessoais; Escola do Trabalhador 4.0: o projeto (https://ead.escoladotrabalhador40.com.br/), que é uma parceria entre o Ministério do Trabalho e Previdência e a Microsoft, oferece cursos gratuitos sobre tecnologia e produtividade para promover a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. Todos os cursos concedem certificados. Para acessar às aulas, basta realizar um cadastro no site; Udemy:a plataforma (https://www.udemy.com/pt/) oferece mais de 200 cursos gratuitos, em diversos níveis. Entre os temas oferecidos estão "Excel para negócios", "Excel para estatísticas", "Principais funções do Excel", "Excel básico" e "Excel para o mercado de trabalho". Para se inscrever nos cursos, é necessário criar uma conta informando nome e e-mail. É importante notar que apenas as modalidades pagas emitem certificados de conclusão; Senai: Através do site oficial (https://www.sp.senai.br/) é possível realizar um curso básico de Excel, com duração de 20 horas, totalmente gratuito. O objetivo é ensinar o uso de funções e fórmulas para resolver problemas de cálculos básicos. Para se inscrever, basta preencher e enviar um formulário online, disponibilizado na página. É importante observar que há um prazo de 21 dias, a partir da inscrição, para concluir o curso e realizar a avaliação final.

Com informações de Microsoft (1, 2, 3, 4)

