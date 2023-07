É possível fazer sela no Minecraft ? Usuários frequentemente têm dúvidas sobre como fazer sela de cavalo no jogo, e a resposta é que não é possível. As selas apenas podem ser encontradas. Porém, para confundir ainda mais, há imagens de como construir o item no game baseadas em uma versão muito específica que não existe mais. O TechTudo explica tudo sobre as selas de Minecraft e como utilizá-las.

2 de 12 Confira como fazer Selas em Minecraft é diferente do tradicional e veja como encontrá-las prontas no jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Confira como fazer Selas em Minecraft é diferente do tradicional e veja como encontrá-las prontas no jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

👉 Qual foi o seu maior feito em Minecraft? Comente no Fórum do TechTudo.

Como fazer sela no Minecraft? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo nove tópicos para fazer sela no Minecraft. No índice a seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como fazer sela Minecraft? Como usar a sela em Minecraft? Como domar e montar um cavalo no Minecraft? Onde achar uma sela no modo Criativo do Minecraft? Como conseguir a sela no modo Survival do Minecraft? Como se chama a sela no Minecraft? A sela só pode ser usada em cavalos? Como fazer sela para lhama no Minecraft? Qual versão de Minecraft tem a sela para cavalo?

3 de 12 Minecraft permite também colorir objetos com vários corantes, entre eles o Corante Verde — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Minecraft permite também colorir objetos com vários corantes, entre eles o Corante Verde — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

1. Como fazer sela Minecraft?

Não é possível fazer a sela como normalmente são fabricados outros itens em Minecraft. O recurso só pode ser encontrado no mundo do jogo já pronto. Selas podem ser encontradas em baús dentro de estruturas do game, como Calabouços, Templos do Deserto e da Floresta, Fortalezas do Nether, Vilas e mais. Desde a atualização 1.19, passou a ser possível encontrá-las também nas Cidades Ancestrais, estruturas subterrâneas profundas, e Bastiões, ruínas que reúnem Hoglins no Nether.

4 de 12 Existem várias formas de obter Selas em Minecraft, uma delas é através da pescaria, apesar de exigir paciência — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Existem várias formas de obter Selas em Minecraft, uma delas é através da pescaria, apesar de exigir paciência — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Algumas opções mais simples para obter uma sela envolvem pescaria, comércio e derrotar Saqueadores. Ao pescar, existe uma chance pequena, de 0,8% de obter uma sela ao invés de um peixe. Habitantes em vilas também podem oferecer Selas em troca de Esmeraldas.

A partir da versão 1.8 e 1.8.1 a Sela foi removida como opção de comércio dos açougueiros e foi adicionada ao acervo dos comerciantes de couro. Uma opção perigosa e desafiadora é também enfrentar Saqueadores, pois um Devastador, a poderosa criatura quadrúpede que destrói tudo, deixa uma Sela ao ser derrotado.

2. Como usar a sela em Minecraft?

A sela pode ser usada de diferentes maneiras de acordo com o animal. Para usá-la em um Porco ou Cavalo domado basta se aproximar dele com uma sela em mãos e pressionar o botão de interação para colocá-la nele. Para cavalos, o usuários precisará primeiramente domar o cavalo.

Também é possível colocar a sela por meio do menu de inventário, como se fosse um equipamento, da mesma forma que são colocadas armaduras em cavalos.

5 de 12 A Sela pode ser usada de diferentes maneiras em Minecraft, normalmente interagindo com o gatilho esquerdo para colocá-la em um animal ou criatura — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro A Sela pode ser usada de diferentes maneiras em Minecraft, normalmente interagindo com o gatilho esquerdo para colocá-la em um animal ou criatura — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

3. Como domar e montar um cavalo no Minecraft?

Para domar Cavalos em Minecraft o usuário apenas precisará de persistência. Cavalos surgem naturalmente em biomas de Planície, grandes campos abertos verdejantes, e também em Savanas, caracterizadas por um tom de verde mais escuro e árvores do tipo Acácia.

Ao encontrá-los, use o botão de interação sem ter qualquer item em sua mão e seu personagem irá montar neles. Por algumas meses o cavalo irá derrubá-lo, até surgirem corações que indicam que ele está domado. Uma vez que o cavalo esteja domado o usuário pode colocar uma Sela para movimentá-lo livremente. Sem a sela, o animal andará por conta própria, sem atender os comandos do jogador.

6 de 12 Domar um cavalo em Minecraft exige apenas um pouco de insistência para montar nele até que surjam corações que indicam que ele está domado — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Domar um cavalo em Minecraft exige apenas um pouco de insistência para montar nele até que surjam corações que indicam que ele está domado — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Encontre um Cavalo em biomas de planície e savana, aproxime-se dele sem nenhum item na mão e pressione o botão de interagir (gatilho esquerdo) para montar nele; Aguarde alguns instantes provavelmente o Cavalo rejeitará o jogador e o fará descer. Repita o processo; Continue insistindo até que surjam corações, os quais significam que o cavalo está domado. Coloque então a Sela para poder cavalgar.

4. Onde achar uma sela no modo Criativo do Minecraft?

O modo Criativo de Minecraft permite que usuários tenham acesso a todos os seus recursos sem se preocupar em obtê-los das maneiras tradicionais ou administrar sua própria sobrevivência. Para encontrar uma Sela no modo Criativo basta abrir seu inventário e usar os botões de ombros para navegar até a aba "Equipamento", onde as Selas estarão disponíveis. É possível usar também o sistema de busca e procurar por "Sela" para a encontrar.

7 de 12 No modo Criativo de Minecraft a Sela pode ser encontrada facilmente na aba Equipamento — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No modo Criativo de Minecraft a Sela pode ser encontrada facilmente na aba Equipamento — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

5. Como conseguir a sela no modo Survival do Minecraft?

O modo Survival ou Sobrevivência é o modo tradicional de Minecraft, o mesmo em que jogadores vivem a maioria de suas aventuras. Tanto no Survival como no Adventure ou Aventura, as Selas podem ser encontradas nos mesmos locais, em construções do jogo, comércio, pesca e com Saqueadores. Apenas no modo Criativo é possível obter Selas sem estes métodos.

8 de 12 No modo Survival ou Sobrevivência de Minecraft a Sela pode ser encontrada em estruturas do jogo como Templos, Vilarejos, entre outros — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No modo Survival ou Sobrevivência de Minecraft a Sela pode ser encontrada em estruturas do jogo como Templos, Vilarejos, entre outros — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

6. Como se chama a sela no Minecraft?

Na versão original do game a Sela é chamada pelo seu nome em inglês "Saddle". Para jogadores que gostam de entrar nos detalhes técnicos do game, usar comandos, Command Block e mais, ela também pode ser encontrada como Saddle tanto na Bedrock Edition quanto Java Edition. Na versão Bedrock, a edição utilizada nos consoles, smartphones e Windows 10 Edition, a Sela/Saddle tem um ID numérico 371.

9 de 12 Na versão em português de Minecraft o item é chamado de "Sela", mas no original em inglês seu nome é "Saddle" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na versão em português de Minecraft o item é chamado de "Sela", mas no original em inglês seu nome é "Saddle" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

7. A sela só pode ser usada em cavalos?

A sela possui diversos usos para vários animas e criaturas. A Sela pode ser usada em burros, mulas e camelos, além de porcos, porém para guiar porcos é preciso usar uma cenoura no Palito (Vara de Pescar + Cenoura).

Provavelmente, a maior surpresa para a maioria dos jogaodres é que a sela pode ser usada também em Andarilhos, as criaturas no Nether imunes a Lava. No entanto, para guiá-los, é preciso usar um fungo deformado no graveto semelhante à forma de guiar Porcos. Apesar do Devastador usar uma sela e deixá-la para trás ao ser derrotado, não é possível montar nele.

10 de 12 Provavelmente um dos usos mais inesperados das Selas em Minecraft é nos Andarilhos do Nether — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Provavelmente um dos usos mais inesperados das Selas em Minecraft é nos Andarilhos do Nether — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

8. Como fazer sela para lhama no Minecraft?

As Lhamas são animais temperamentais em Minecraft, as quais apesar de poderem ser domadas e montadas, não podem ser guiadas pelo jogador. Por esse motivo não é possível colocar uma Sela em uma Lhama no jogo. Alguns usuários às vezes ficam confusos pois a Lhama possui um espaço em seu inventário para receber um item, na mesma posição que o Cavalo recebe a Sela. No entanto este espaço pode receber apenas Carpete, um item feito de lã que serve como decoração no ambiente e também nas Lhamas. Para guiar uma Lhama o jogador precisar usar um Laço para puxá-la.

11 de 12 Lhamas não podem usar Selas em Minecraft, mas possuem um espaço para personalizar seu visual com Carpetes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Lhamas não podem usar Selas em Minecraft, mas possuem um espaço para personalizar seu visual com Carpetes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

9. Qual versão de Minecraft tem a sela para cavalo?

Usuários que já viram imagens de como fazer sela no Minecraft hoje ficam intrigados, pois não é possível fabricar o item. Essa confusão acontece devido aos primórdios do game, entre a última versão jogável pelo navegador da Java Edition 1.5.2 e a versão 1.6.1.

Nesta época, chegou a existir um item chamado "Sela para Cavalo" (Horse Saddle) que podia ser fabricado com 5 couros e 3 barras de ferro. Este item no entanto acabou sendo removido do jogo em favor da sela comum.

12 de 12 Jogadores mais antigos de Minecraft talvez se lembrem de uma Sela para Cavalo que podia ser feita com Couro em Minecraft, porém ela foi removida do jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Jogadores mais antigos de Minecraft talvez se lembrem de uma Sela para Cavalo que podia ser feita com Couro em Minecraft, porém ela foi removida do jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Com informações de Minecraft Fandom (1 e 2)

Veja também: assista ao vídeo a seguir e aprenda como pescar em Minecraft