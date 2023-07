Como fazer vídeo no TikTok? Guia completo mostra cinco formas

Fazer vídeo no TikTok é uma ação cada vez mais frequente entre os usuários de redes sociais. A plataforma permite editar de um jeito rápido e prático em celulares Android e iPhone ( iOS ) através do aplicativo. É possível, por exemplo, fazer vídeo com fotos, gravar direto da câmera e depois editar, fazer dublagens com músicas de fundo e até adicionar legendas em poucos toques. Entre outras funções de edição, estão os efeitos, filtros e transições para personalizar e deixar os clipes mais divertidos e profissionais.

Para acessar às ferramentas do aplicativo, basta tocar no ícone "+", localizado na parte de baixo da tela. A partir daí, o usuário começa o processo de criação do vídeo. No geral, o procedimento consiste em selecionar os arquivos que deseja compor o clipe e editar adicionando músicas, cortando partes e incluindo efeitos. Os vídeos do TikTok são conhecidos pelo humor e pela criatividade. Os recursos de edição oferecidos pelo app ajudam os usuários a deixarem seus conteúdos mais atrativos e, assim, aumentar o engajamento do perfil e até viralizar na rede social.

No guia preparado pelo TechTudo, você verá o passo a passo de como fazer vídeos no TikTok de diversas formas. Confira os tópicos que serão abordados no índice abaixo:

Como fazer vídeo no TikTok com fotos Como fazer vídeo no TikTok direto da câmera Como fazer vídeo com filtros, efeitos e transições Como fazer vídeo de dublagem Como incluir legenda no vídeo do TikTok

1. Como fazer vídeo no TikTok com fotos

Os vídeos com montagem de várias fotos ou sequência de vídeos são famosos nas redes sociais. Seja no Reels, do Instagram, ou no feed do TikTok, existem diversos formatos virais que combinam imagens de comidas, viagens, casais, paisagens e mais.

Passo 1. Para fazer vídeo no TikTok com fotos e outros registros da galeria do celular, abra o aplicativo e, na tela inicial, toque no ícone de "+", no menu localizado na parte inferior da tela. Depois, vá em "Carregar", no canto inferior direito, para ter acesso às imagens armazenadas no seu smartphone;

Passo 2. Em seguida, toque em "Selecionar vários" e, depois, escolha as imagens que deseja transformar em vídeo tocando sobre elas. Feito isso, clique no botão "Próximo", no canto inferior direito. Na página que se abre, note que o app exibe um menu do lado direito da tela com algumas ferramentas. Escolha a opção "Editar";

Passo 3. Caso deseje ampliar o tamanho (dimensão) da imagem do clipe, toque em cima do vídeo e deslize os dedos em direção a borda. Para fazer edições, como recortes ou diminuir o tempo de duração do clipe, toque sobre a linha do tempo e, depois, selecione a função que deseja aplicar no menu inferior. É possível incluir sons, músicas, recortar, dividir uma imagem e mais. Para salvar as alterações feitas até então, toque em "Guardar";

Passo 4. Para alterar ou adicionar uma música ao clipe já editado, toque no ícone de música na parte superior da tela e escolha o áudio que deseja. Note que nesta página ainda que é possível adicionar outros recursos ao clipe. Para isso, basta tocar sobre as ferramentas destacadas em vermelho na imagem abaixo;

Passo 5. Após editar o vídeo, toque em "Avançar". Por fim, adicione uma legenda no espaço dedicado a isso e toque em "Publicar" para postar o vídeo na sua rede social.

2. Como fazer vídeo no TikTok direto da câmera

Passo 1. Abra a ferramenta de edição tocando no ícone de "+". Em seguida, selecione o tempo de duração do seu vídeo (de 15 segundos até 10 minutos) e, depois, pressione o círculo rosa para gravar o vídeo. É possível soltar e depois pressionar o botão novamente, formando assim diversos clipes para o mesmo vídeo;

Passo 2. Se desejar gravar o vídeo sem pressionar botões, toque em "Temporizador". Depois, selecione 3 ou 10 segundos de timer para anteceder o inicio da gravação. Para continuar, arraste a barra para direita ou para esquerda e defina a duração da gravação "sem usar as mãos". Feito isso, toque em "Começar a gravar";

Passo 3. A gravação irá começar automaticamente após a contagem do timer. Quando atingido o tempo limite de duração do vídeo (selecionado logo no início do processo), o app vai direcionar o usuário para a próxima tela. Nela, será possível fazer as edições desejadas, além de inserir texto, efeitor, filtros e figurinhas. Ao finalizar, toque em "Avançar" para prosseguir;

Passo 4. Digite uma legenda e toque em "Publicar" para postar seu vídeo editado no TikTok.

3. Como fazer vídeo com filtros, efeitos e transições

Um dos grandes destaques do TikTok são seus filtros, às vezes muito naturais e realistas, que servem para deixar as imagens mais bonitas, mais divertidas ou mais chamativas. Além disso, o app também oferece efeitos e transições que podem ser aplicados de forma simples até por quem não tem intimidade com programas de edição.

Passo 1. Na ferramenta de edição, toque em "Carregar" para ter acesso às fotos e vídeos do seu celular. Feito isso, selecione os arquivos que deseja criar o vídeo. Depois, toque em "Avançar";

Passo 2. No menu, toque em "Efeitos" para adicionar efeitos ao vídeo. Escolha um tipo de preset e toque sobre ele. Ao fazer isso, é possível determinar a duração e a parte do vídeo que deseja colocar o efeito. Tocando sobre a linha formada por imagens, arraste as bordas brancas para direita ou para esquerda para escolher onde aplicar o efeito. Feito isso, toque em "Guardar" para salvar as alterações;

Passo 3. Ainda no menu de "Efeitos" na parte inferior da tela, arraste o dedo para esquerda até encontrar a opção "Transições". Esta área oferece efeitos de transição para adicionar ao vídeo. Toque sobre o escolhido e, seguindo a mesma lógica do passo anterior, toque nas bordas brancas para aplicar a transição no ponto do vídeo que deseja. Depois, vá em "Guardar";

Passo 4. Continue a edição adicionado filtros a seu vídeo. Para isso, toque em "Filtros" no menu lateral e selecione um preset. Altere a intensidade do efeito arrastando a bola branca que aparece da tela para direta ou esquerda;

Passo 5. Com o vídeo devidamente editado, toque em "Avançar". Por fim, adicione uma legenda e toque em "Publicar".

4. Como fazer vídeo de dublagem

Os vídeos de dublagem do TikTok servem tanto para músicas, quanto para falas divertidas. Alguns áudios ficam famosos e são dublados por diversos usuários. Veja abaixo como encontrá-los e adicionar aos seus vídeos.

Passo 1. Já na página de gravação, toque em "Adicionar som". Depois, na barra de pesquisa, digite um som ou música que deseja dublar;

Passo 2. Agora, toque no ícone de check do lado direito do áudio para adicionar o som. Feito isso, comece a gravar o vídeo (ao clicar no botão de gravação o aplicativo começa a reproduzir o áudio escolhido, para que você faça a dublagem);

Passo 3. Vá em "Editar" e, novamente, toque em "Editar";

Passo 4. Em seguida, selecione o seu vídeo na linha do tempo indicada. Depois, vá em "Volume" e tire a sua fala do vídeo;

Passo 5. Agora, toque em "Avançar" e, depois, em "Publicar" para postar seu vídeo dublado.

5. Como incluir legenda no vídeo

Passo 1. Toque no botão vermelho para gravar seu vídeo. Feito isso, vá em "Legendas" no menu da lateral direita;

Passo 2. O app, então, gera a legenda do vídeo automaticamente. É possível editar o que está escrito tocando sobre o texto e alterar a posição arrastando a caixa. Por fim, toque em "Avançar".

