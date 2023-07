Como ficar invisível no WhatsApp? Truques para você 'sumir' mesmo online

Ficar invisível no WhatsApp mesmo estando online é o desejo de muitos usuários em busca de mais privacidade e discrição. É possível usar o aplicativo de forma "invisível" e ficar offline para escapar de pessoas incômodas no mensageiro para celulares Android e iPhone ( iOS ), além da versão para PC ( WhatsApp Web). Por exemplo, os interessados podem utilizar recursos como a remoção do "visto por último" e do check azul, que confirma a leitura – opção nativa da plataforma –, e ainda tirar o status online pelos ajustes do mensageiro ou ao baixar ferramentas como o Flychat .

O serviço oferece diversas funções simples para ficar completamente invisível para todos os contatos. Veja a seguir cinco maneiras de eliminar seus traços para evitar ser flagrado online e se sentir obrigado a responder mensagens na hora.

Como ficar invisível no WhatsApp? Veja todas as dicas

O TechTudo reuniu abaixo seis dicas que podem ajudar você a ficar invisível e offline no mensageiro. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Tirar o status online do WhatsApp; Desativar o check azul; Ouvir áudios de forma oculta; Ocultar o "visto por último"; Visualizar Status de amigos sem ser visto; Por que ficar invisível no WhatsApp?

1. Tirar o status online do WhatsApp

A maneira mais simples de usar o WhatsApp discretamente é deixar de exibir o status "Online". O aplicativo possui uma função que permite eliminar a informação que indica sua disponibilidade logo abaixo do seu nome.

Vale lembrar que, quando os usuários escolhem ocultar o status "online" no app, eles perdem a capacidade de ver o status dos outros contatos na plataforma. Portanto, se você desativar o recurso "online" e "Visto Por Último" no WhatsApp, não conseguirá mais visualizar quando seus contatos estiverem utilizando o mensageiro. Essa funcionalidade é semelhante ao recurso de confirmação de leitura, que também oculta os tiques azuis dos remetentes das mensagens quando o destinatário desativa essa ferramenta.

Para desativar essa função no Android, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo e clique no ícone de reticências localizado no canto superior da tela; Em seguida, vá para a seção "Configurações"; Acesse Privacidade" e, dentro dessa seção, clique em "Visto por último e online" e escolha a opção "Ninguém" na categoria "Quem pode ver meu 'visto por último'"; Logo abaixo, na categoria "Quem pode ver quando estou online", selecione a opção "Mesmo que 'visto por último'".

No iPhone (iOS), o processo é bastante similar. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse as "Configurações" do aplicativo. Em seguida, selecione a aba "Privacidade" e clique em "Visto por último e online"; Na tela seguinte, escolha a opção "Ninguém" na seção "Quem pode ver meu 'visto por último'"; Em seguida, marque a opção "Mesmo que o 'visto por último'" para completar o procedimento de remoção do status "online".

Para desativar o status "online" no WhatsApp Web, siga o tutorial abaixo:

Abra a versão desktop do WhatsApp e clique no ícone de reticências, localizado ao lado de sua foto de perfil; Em seguida, selecione "Configurações"; Acesse a aba "Privacidade" e localize a opção "Visto por último e online"; Nessa seção, você pode escolher quem poderá ver a última vez que esteve online na plataforma e fazer as alterações conforme sua preferência.

Outra opção é usar apps externos para tirar o online do WhatsApp. Caso haja alguma mensagem pendente de resposta e você não quer deixar o contato saber que está sem ver de propósito, use o app Flychat no Android para se esconder. O programa abre mensagens em uma bolha e permite acessar o offline na função de texto. Além disso, ficar um tempo sem enviar imagens, vídeos e áudios, pode ser uma boa alternativa para driblar conversas incômodas.

2. Desativar o check azul

Para remover o check azul (confirmação de leitura) do WhatsApp, siga estes passos:

Abra o WhatsApp em seu smartphone Android ou iPhone (iOS); No Android, toque nos três pontos verticais (menu) no canto superior direito da tela para acessar as configurações. Já no iPhone, basta clicar em "Configurações" no menu inferior; Dentro das configurações da conta, procure por "Privacidade" e clique nessa opção; Role a tela até encontrar a opção "Confirmação de Leitura" e desmarque essa opção.

Após desmarcar a opção de Confirmação de Leitura, os check azuis não serão mais exibidos para os remetentes das suas mensagens, e eles não saberão se você leu as mensagens enviadas por eles. No entanto, lembre-se de que, ao desativar essa opção, você também não poderá ver os check azuis nas mensagens que enviar para outras pessoas.

Vale citar que o visto de confirmação de leitura de mensagens pode ser desativado apenas em conversas individuais. Em grupos, o aplicativo sempre mostra quais membros leram as mensagens, o que pode ser um obstáculo se você deseja manter sua atividade escondida.

Nesses casos, a única solução possível é atrasar o envio do check azul ao abrir a conversa com o celular offline, ou seja, no modo avião. Dessa maneira, a mensagem pode ser lida sem pressa, com a certeza de que os outros participantes só saberão que você visualizou o conteúdo quando o celular voltar a acessar Wi-Fi ou 4G.

3. Ouvir áudios de forma oculta

Ao desativar a confirmação de leitura no WhatsApp, o aplicativo não informa mais quando uma mensagem de voz é ouvida. Dessa forma, o ícone do "microfone azul" não será exibido nos áudios enviados por usuários que optaram por desativar essa funcionalidade. Isso significa que o recurso se aplica somente àqueles que não têm o "check azul" ativado no WhatsApp.

Ao contrário da confirmação de leitura de mensagens de texto, que é indicada pelo símbolo de check mudando de cinza para azul, os áudios do WhatsApp seguem um comportamento diferente. Normalmente, uma mensagem de voz é acompanhada por um ícone de microfone.

Esse ícone fica azul quando o destinatário reproduz o áudio. No entanto, após uma atualização do WhatsApp, o microfone foi alterado para a cor cinza e permanece dessa forma, mesmo que alguém reproduza a mensagem de voz.

4. Ocultar o "visto por último"

Após realizar desativar o "visto por último" no WhatsApp, outros usuários não poderão ver quando você esteve online pela última vez no aplicativo. Lembre-se de que, ao desativar essa opção, você também não poderá ver o "visto por último" de outros contatos. Para tirar o "visto por último" no WhatsApp, siga estes passos:

Abra o WhatsApp em seu celular Android ou iPhone (iOS); No Android, toque nos três pontos verticais (menu) no canto superior direito da tela para acessar as configurações. Se o seu smartphone for iOS, basta clicar em "Configurações" no menu inferior do app; Dentro das configurações da conta, clique em "Privacidade"; Procure pela opção "Visto por último" e escolha a opção "Ninguém" para que ninguém possa ver quando foi a última vez que você utilizou o WhatsApp; A alteração será salva automaticamente, e agora o "visto por último" estará desativado no seu WhatsApp.

5. Visualizar Status de amigos sem ser visto

O WhatsApp destaca em uma lista as pessoas que viram o conteúdo postado no Status, mas é possível ficar oculto ao desativar a confirmação de leitura. Além de não enviar o check azul nas conversas, o desligamento do recurso também impede que seu nome apareça entre as pessoas que viram o Status de um amigo. Assim, é possível navegar por fotos e vídeos no estilo Stories do mensageiro sem chamar atenção, de maneira discreta.

6. Por que ficar invisível no WhatsApp?

Lembre-se de que, ao ficar invisível, você também perderá a capacidade de ver o "visto por último" de outras pessoas e de saber quando elas estão online. Portanto, é uma escolha pessoal que depende das preferências individuais e das necessidades de cada usuário. Existem várias razões pelas quais alguém pode optar por ficar invisível no WhatsApp, ou seja, desativar a exibição do status "online" e do "visto por último". Algumas das principais razões incluem:

Privacidade: algumas pessoas valorizam sua privacidade e preferem não compartilhar informações sobre quando estão online ou quando visualizaram mensagens. Desativar o "visto por último" e o status "online" permite que elas utilizem o app sem que seus contatos saibam exatamente quando estiveram ativos;

algumas pessoas valorizam sua privacidade e preferem não compartilhar informações sobre quando estão online ou quando visualizaram mensagens. Desativar o "visto por último" e o status "online" permite que elas utilizem o app sem que seus contatos saibam exatamente quando estiveram ativos; Evitar pressão para responder: ao ficar invisível, os contatos não sabem quando você leu suas mensagens, o que pode reduzir a pressão para responder imediatamente;

ao ficar invisível, os contatos não sabem quando você leu suas mensagens, o que pode reduzir a pressão para responder imediatamente; Discrição: alguns usuários desejam usar o WhatsApp sem que outros saibam que estão online, especialmente em situações onde desejam evitar interações indesejadas ou intromissões;

alguns usuários desejam usar o WhatsApp sem que outros saibam que estão online, especialmente em situações onde desejam evitar interações indesejadas ou intromissões; Concentração e produtividade: ficar invisível pode ajudar você a se concentrar em suas tarefas sem distrações constantes de mensagens recebidas;

ficar invisível pode ajudar você a se concentrar em suas tarefas sem distrações constantes de mensagens recebidas; Evitar mal-entendidos : às vezes, o "visto por último" pode levar a mal-entendidos ou expectativas não atendidas sobre quando uma mensagem foi lida e não respondida;

: às vezes, o "visto por último" pode levar a mal-entendidos ou expectativas não atendidas sobre quando uma mensagem foi lida e não respondida; Modo offline: em algumas situações, como viagens ou economia de bateria, colocar o WhatsApp em modo offline, desativando o "visto por último", pode ser útil.

