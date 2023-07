Fixar conversa no WhatsApp para iPhone ( iOS ) no topo da tela é possível com poucos passos. Com a ferramenta, até três conversas ou grupos ficam sempre visíveis para que o usuário encontre com facilidade os bate-papos mais importantes. A função, que também está disponível em smartphones com Android , funciona tanto em chats em grupo quanto em mensagens individuais.

Aprenda como fixar conversa ou grupo no WhatsApp do iPhone nos passos a seguir. O procedimento foi realizado em um iPhone 13 Pro com a última versão do iOS, mas a dica vale para qualquer modelo do smartphone da Apple. É importante ressaltar que o app do WhatsApp deve estar atualizado. Se você não tem certeza, confira como atualizar o WhatsApp no Android, iPhone e PC neste guia completo.

Como fixar conversa no WhatsApp do iPhone? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo cinco dicas sobre fixar conversas no WhatsApp que você precisa saber. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como fixar conversa no WhatsApp do iPhone (iOS) Como desafixar conversa no WhatsApp do iPhone Como fixar conversa no WhatsApp do Android Como fixar conversa no WhatsApp Web no PC Como fixar mais de três conversas no WhatsApp

1. Como fixar conversa no WhatsApp do iPhone (iOS)

Passo 1. Abra o WhatsApp e localize a conversa ou grupo que você quer fixar. Toque sobre ela e deslize o dedo para a direita. Agora, basta selecionar a opção "Fixar";

Passo 2. As conversas fixadas serão movidas para o topo da tela e você pode identificá-las pelo ícone do alfinete. Dessa mesma forma, é possível fixar até três chats.

2. Como desafixar conversa no WhatsApp do iPhone

Passo 1. Caso queira desafixar uma conversa, o procedimento é semelhante: deslize o chat fixado para a direita e toque em "Desafixar".

Aproveite as dicas para deixar os seus contatos e grupos mais importantes sempre visíveis no WhatsApp para iPhone.

3. Como fixar conversa no WhatsApp do Android

Caso você tenha um celular com sistema operacional do Google, confira como fixar conversas do WhatsApp no Android também:

Verifique se o aplicativo do WhatsApp está atualizado; Acesse a lista de mensagens; Selecione o chat que deseja fixar; Pressione o chat escolhido; Um menu com várias opções será exibido na parte superior da tela; Toque no ícone do pino, localizado no lado esquerdo do menu; Pronto! A conversa selecionada será fixada no topo da lista de chats.

4. Como fixar conversa no WhatsApp Web no PC

Para fixar uma conversa de mensagem individual ou em grupo no WhatsApp Web (Windows, macOS ou Linux), siga o passo a passo abaixo:

Abra o WhatsApp Web e escolha a conversa ou grupo que você deseja destacar; Com a conversa aberta, toque no símbolo de seta para baixo, no painel à esquerda, para abrir o menu de opções; Toque em "Fixar conversa"; Caso queira tirar o destaque dessa conversa, basta realizar o mesmo procedimento e tocar em "Desafixar conversa".

O WhatsApp Web, assim como o aplicativo para celular, originalmente permite fixar apenas até três conversas. No entanto, existe uma alternativa para contornar essa limitação. Os usuários podem recorrer à extensão gratuita chamada "WA Web Plus", disponível na Chrome Web Store. Ao instalar essa extensão no navegador Chrome do PC, os usuários podem fixar conversas de forma ilimitada no WhatsApp Web, superando a restrição padrão de apenas três conversas fixadas.

Acesse a página de download da extensão WA Web Plus no TechTudo e clique em "Baixar". Você será redirecionado à Chrome Web Store. Clique no botão "Usar no Chrome"; Em seguida, toque em "Adicionar extensão" para instalar a ferramenta no Chrome; Abra o WhatsApp Web no navegador Chrome e clique no ícone da extensão que foi instalada; Selecione a opção "Fixar conversas ilimitadas (Apenas no Web)"; A extensão exibirá uma barra de busca onde você pode digitar o nome do contato ou grupo que deseja fixar no topo dos chats. Selecione o nome do chat nos resultados exibidos; Adicione quantos contatos quiser e você verá todos os chats selecionados dentro da barra de buscas. Em seguida, clique no botão "Salvar"; Pronto! Os contatos escolhidos agora estarão fixados no topo das conversas em seu WhatsApp Web.

6. Não consigo fixar conversa no WhatsApp: o que fazer?

Se você está enfrentando problemas para fixar uma conversa no WhatsApp, confira algumas dicas que você pode seguir para tentar resolver o erro:

Verifique a versão do WhatsApp : certifique-se de estar usando a versão mais recente do WhatsApp em seu dispositivo. Atualizações frequentes podem corrigir bugs e problemas de funcionalidade;

: certifique-se de estar usando a versão mais recente do WhatsApp em seu dispositivo. Atualizações frequentes podem corrigir bugs e problemas de funcionalidade; Reinicie o aplicativo: feche completamente o WhatsApp e reinicie-o. Às vezes, um simples reinício pode resolver problemas temporários;

feche completamente o WhatsApp e reinicie-o. Às vezes, um simples reinício pode resolver problemas temporários; Verifique a opção de fixar: certifique-se de estar seguindo o procedimento correto para fixar uma conversa. Normalmente, você deve pressionar e segurar a conversa (ou deslizar para a direita, no caso do iOS) e, em seguida, selecionar a opção de "Fixar" que aparece no topo da tela. Se essa opção não estiver disponível, pode ser um problema específico do seu dispositivo ou uma versão desatualizada;

certifique-se de estar seguindo o procedimento correto para fixar uma conversa. Normalmente, você deve pressionar e segurar a conversa (ou deslizar para a direita, no caso do iOS) e, em seguida, selecionar a opção de "Fixar" que aparece no topo da tela. Se essa opção não estiver disponível, pode ser um problema específico do seu dispositivo ou uma versão desatualizada; Limpe o cache do WhatsApp : em alguns casos, o cache do WhatsApp pode estar corrompido, o que pode causar problemas. Vá para as configurações do seu dispositivo, encontre o aplicativo WhatsApp e limpe o cache. Reinicie o aplicativo e tente fixar a conversa novamente. Veja como ‘limpar’ o WhatsApp;

em alguns casos, o cache do WhatsApp pode estar corrompido, o que pode causar problemas. Vá para as configurações do seu dispositivo, encontre o aplicativo WhatsApp e limpe o cache. Reinicie o aplicativo e tente fixar a conversa novamente. Veja como ‘limpar’ o WhatsApp; Verifique o armazenamento disponível: se o seu celular estiver com pouco espaço de armazenamento, algumas funcionalidades do WhatsApp podem ser afetadas. Libere espaço em seu aparelho excluindo arquivos desnecessários ou movendo-os para um armazenamento externo. Veja 5 dicas para liberar espaço no seu celular e deixá-lo mais rápido;

se o seu celular estiver com pouco espaço de armazenamento, algumas funcionalidades do WhatsApp podem ser afetadas. Libere espaço em seu aparelho excluindo arquivos desnecessários ou movendo-os para um armazenamento externo. Veja 5 dicas para liberar espaço no seu celular e deixá-lo mais rápido; Entre em contato com o suporte do WhatsApp: se nenhum dos passos acima resolver o problema, é recomendado entrar em contato com o suporte do WhatsApp ou visitar a comunidade de suporte para obter assistência adicional.

Lembrando que as instruções podem variar dependendo da versão do aplicativo e do sistema operacional que você está usando. Se o problema persistir, é importante verificar se há atualizações do aplicativo e consultar as informações de suporte específicas para a sua plataforma.

