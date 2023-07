Como instalar fita de LED? Veja passo a passo e dicas de uso

Instalar fitas de LED pode transformar os ambientes da sua casa. Além de funcionar como um item de decoração , este tipo de eletrônico também ajuda a criar formas diferentes e aconchegantes de iluminação. Com luz RGB, branca fria ou quente, e até opções à prova d'água, elas podem se adaptar a qualquer tipo de ambiente. Além disso, as versões smart podem se integrar a outros dispositivos e melhorar a automatização em casas conectadas . Vendidas por cerca de R$ 50 no varejo online, as fitas são produzidas por marcas como Philips Hue , Multilaser , Positivo e Xiaomi .

Econômicas e versáteis, as fitas de LED podem ser usadas para destacar certos elementos de um ambiente ou para criar uma atmosfera única e acolhedora em qualquer espaço da casa. A seguir, saiba mais sobre seus diferentes tipos, veja dicas de uso e aprenda a instalar a sua fita de LED.

2 de 6 Fita de LED é uma forma acessível de mudar o visual da sua casa — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fita de LED é uma forma acessível de mudar o visual da sua casa — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Principais tipos de fita de LED

As fitas de LED variam de acordo com seu tipo de iluminação. As opções RGB contam com três canais de cores — vermelho, verde e azul — que podem ser combinados de formas variadas. Essas fitas contêm pequenos LEDs RGB que podem ser controlados individualmente ou em grupos para criar efeitos de luz dinâmicos e coloridos.

Elas são ideais para aplicações onde a cor da iluminação precisa ser alterada com frequência ou onde são desejados efeitos de iluminação dinâmicos. Geralmente, seu controle é feito por meio de um controle remoto ou aplicativo de celular. Na Amazon, é possível encontrar fitas de LED RGB custando em torno de R$ 55.

3 de 6 Fitas de LED RGB podem ser usadas para atingir quase qualquer cor e são ótimas para quem gosta de variar — Foto: Reprodução/Unsplash/Nubelson Fernandes Fitas de LED RGB podem ser usadas para atingir quase qualquer cor e são ótimas para quem gosta de variar — Foto: Reprodução/Unsplash/Nubelson Fernandes

Para quem gosta de opções mais sóbrias, as fitas de LED brancas podem ser uma boa opção. Para escolher a ideal, é importante saber que existem dois tipos diferentes, as frias e as quentes. A luz branca fria é uma luz mais azulada, intensa e clara, enquanto a luz branca quente é mais amarelada e aconchegante.

Elas são ideais para iluminação ambiente, e a escolha entre branco frio e branco quente depende da atmosfera que você deseja criar. As fitas de LED branco frio são muitas vezes usadas em cozinhas e banheiros, enquanto as fitas de LED branco quente são comumente usadas em salas de estar e quartos. As fitas de LED com variações de branco podem ser encontradas na faixa dos R$ 47.

4 de 6 As fitas de LED brancas são ideias para iluminação ambiente e podem ser quentes ou frias — Foto: Divulgação/Signify As fitas de LED brancas são ideias para iluminação ambiente e podem ser quentes ou frias — Foto: Divulgação/Signify

Outro tipo bastante comum de fita de LED é à prova d'água, que são revestidas com um material impermeável que protege o produto da água e da umidade. São a opção ideal para uso em áreas externas, como jardins e pátios, bem como em áreas internas sujeitas à umidade, como cozinhas e banheiros.

A classificação IP na embalagem de uma fita de LED à prova d'água informa o quão bem protegida está a fita contra a água e a poeira. Por exemplo, uma classificação IP68 significa que a fita é totalmente à prova de poeira e pode ser imersa em água. O preço das fitas de LED à prova d’água variam, mas elas podem ser encontradas por R$ 59.

5 de 6 As fitas de LED podem ser usadas em qualquer tipo de ambiente da casa e podem mudar a atmosfera do ambiente — Foto: Divulgação/Signify As fitas de LED podem ser usadas em qualquer tipo de ambiente da casa e podem mudar a atmosfera do ambiente — Foto: Divulgação/Signify

Como usar fita de LED

Antes de tudo, escolha o tipo mais adequado de LED para o seu ambiente. Dependendo do uso pretendido, você pode querer escolher entre LED RGB (que pode mudar de cor), LED branco frio (para uma luz mais clara e intensa), ou LED branco quente (para uma luz mais suave e aconchegante). Para áreas expostas à água, considere fitas de LED à prova d'água.

Além disso, considere a potência e o consumo de energia. Fitas de LED variam na quantidade de luz que produzem e na energia que consomem. Certifique-se de escolher um modelo que seja adequado para o seu espaço e as suas necessidades de iluminação. A depender da voltagem e da necessidade de iluminação LED do ambiente, também pode ser necessário investir em uma fonte de alimentação exclusiva para o sistema. Se você está planejando fazer um projeto mais complexo, que envolve ângulos ou curvas, também pode precisar de conectores.

6 de 6 Para usar uma fita de LED, pode ser necessário investir em uma fonte de alimentação própria e em conectores — Foto: Aline Batista/TechTudo Para usar uma fita de LED, pode ser necessário investir em uma fonte de alimentação própria e em conectores — Foto: Aline Batista/TechTudo

Como instalar fita de LED

Passo 1. Decida onde você quer instalar a fita de LED e tire suas medidas. Pode ser atrás de uma TV, ao redor de um espelho, sob armários de cozinha, ou ao longo de uma prateleira ou rodapé. Meça o espaço cuidadosamente para saber quanto de fita você precisará e anote as medidas.

Passo 2. Prepare a superfície. Ela deve estar limpa e seca. Utilize um pano úmido para limpar a área e espere secar completamente antes de seguir para o próximo passo.

Passo 3. Faça os ajustes necessários à sua fita de LED. Nesse passo, é importante lembrar de fazer cortes apenas nas áreas indicadas e de não dobrar a fita, para evitar danos ao aparelho. Caso sua área seja maior do que sua fita, pode ser necessário comprar extensores de LED, que são vendidos à parte.

Passo 3. Retire a proteção adesiva da fita de LED e aplique cuidadosamente na superfície, segurando por ao menos 10 segundos cada pedaço aplicado. Certifique-se de que ela está bem presa e lisa. Ao instalar sua fita de LED, tenha em mente que as colas adesivas desses eletrônicos são bastante fortes e podem danificar as superfícies quando removidas. Se você pretende trocar a disposição das fitas em breve, pode ser melhor fazer a aplicação com uma fita dupla face.

Com informações de Wired 4 Signs e GE Lighting

