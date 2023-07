Como mudar a senha do iCloud? Veja o guia completo para iPhone e PC

Mudar a senha do iCloud e Apple ID é uma tarefa simples ao seguir algumas dicas. O iCloud é o serviço de e-mail e armazenamento na nuvem da Apple. Por meio dele, os donos de iPhone , iPad , MacBook e iMac podem guardar e acessar suas fotos, vídeos e demais tipos de arquivos entre os produtos da marca com facilidade, desde que esteja conectados na Internet. No entanto, alguns usuários se perguntam o que fazer quando se esquece a senha ou o endereço de e-mail para acessar o serviço.

Quer saber como mudar a senha do iCloud e Apple ID? No guia completo a seguir, saiba como alterar as credenciais do ID Apple tanto pelos dispositivos da fabricante, com iOS ou macOS, quanto por outros sistemas operacionais, como o Windows. Veja também como recuperar a senha e os preços do iCloud.

Como mudar a senha do iCloud e Apple ID? Veja o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo sete dicas para você aprender como mudar a senha do iCloud. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como mudar a senha do iCloud pelo iPhone Como mudar a senha do iCloud pelo PC Windows Como mudar a senha do iCloud pelo macOS Como recuperar senha do iCloud Esqueci o endereço de e-mail: como recuperar? Como criar um iCloud Planos e preços do iCloud

1. Como mudar a senha do iCloud pelo iPhone

Para aprender como mudar a senha do iCloud pelo iPhone (iOS), confira o passo a passo a seguir:

Passo 1. Acesse o app “Ajustes” e acesse as opções do seu ID Apple;

Passo 2. Toque em “Senha e Segurança”;

Passo 3. Aperte em “Alterar senha”;

Passo 4. Digite a senha do seu iPhone;

Passo 5. Crie uma senha nova e toque em “Alterar” para confirmar.

2. Como mudar a senha do iCloud pelo PC Windows

Passo 1. Entre no site do iCloud (icloud.com) e acesse a sua conta;

Passo 2. Clique na sua foto de perfil, no canto superior direito, e escolha a opção “Gerenciar ID Apple”;

Passo 3. Na nova janela que vai abrir, clique em “Senha”;

Passo 4. Crie uma senha e aperte em “Alterar senha” para concluir.

3. Como mudar a senha do iCloud pelo macOS

Passo 1. Clique no menu de maçã e escolha a opção “Ajustes do Sistema”;

Passo 2. Toque nas configurações do seu ID Apple;

Passo 3. Selecione a opção “Senha e Segurança”;

Passo 4. Escolha a opção “Alterar Senha”;

Passo 5. Crie uma nova senha.

4. Como recuperar senha do iCloud

Se você possui um dispositivo da Apple em mãos que esteja conectado ao ID Apple em questão, basta realizar os procedimentos citados anteriormente para iOS (iPhone e iPad) e macOS. Neste caso, os sistemas operacionais vão utilizar as respectivas senhas dos dispositivos confiáveis para alterar as credenciais do iCloud.

Caso esteja utilizando um computador com Windows ou um dispositivo novo, basta escolher a opção “Esqueceu o ID Apple ou senha?” e realizar o procedimento informado pela Apple. O processo pela web, no entanto, pode levar mais tempo caso não tenha um dispositivo da Apple confiável em mãos.

5. Esqueci o endereço de e-mail: como recuperar?

Se ainda estiver com o seu iPhone, iPad, Mac e afins em mãos, basta acessar as configurações dos dispositivos para verificar o e-mail. Nos ajustes do ID Apple, você poderá encontrar o e-mail cadastrado no iCloud para acessá-lo novamente em outro dispositivo.

Você também pode utilizar os mecanismos de recuperação de senha para recuperar o endereço de e-mail. Pela web, por exemplo, você pode escolher a opção “Caso você tenha esquecido seu ID Apple, é possível pesquisá-lo” depois de clicar em “Esqueceu o ID Apple ou a senha?”.

6. Como criar um iCloud

O iCloud pode ser criado ao configurar um novo dispositivo da Apple ou ao utilizar serviços próprios em produtos da marca. Ao utilizar um iPhone pela primeira vez, por exemplo, o iOS oferece a opção para criar um ID Apple. Nesse momento, você pode optar por criar uma conta do serviço sem utilizar outros provedores, gerando um novo e-mail com o domínio “@icloud.com”.

Também é possível criar um ID Apple sem o domínio “@icloud.com”. Esta opção pode ser realizada em qualquer dispositivo, pelo site do iCloud. Assim, será possível utilizar os recursos do iCloud no iPhone, iPad, Mac e afins, sem depender de um e-mail da Apple. Veja como criar um Apple ID pelo celular, PC e mais neste guia completo.

7. Planos e preços do iCloud

O iCloud possui uma versão gratuita que oferece apenas 5 GB. Assim como no Google One, esse espaço é compartilhado entre os backups do iPhone, fotos, arquivos e afins. Ou seja, um armazenamento bem limitado mesmo que você utilize outros serviços na nuvem para guardar os seus dados. Confira como fazer backup no iPhone (iOS) neste guia definitivo.

Para expandir o espaço, a Apple oferece planos do iCloud+. No geral, todos os planos oferecem retransmissão privada, domínio de e-mail personalizado e compartilhamento dos recursos com até cinco membros da família. Todavia, há diferença de armazenamento e preço entre os pacotes:

iCloud+ de 50 GB e compatibilidade com apenas uma câmera no HomeKit: R$ 4,90 por mês;

R$ 4,90 por mês; iCloud+ de 200 GB e compatibilidade com até cinco câmeras no HomeKit: R$ 14,90;

R$ 14,90; iCloud+ de 2 TB GB e compatibilidade ilimitado para câmeras no HomeKit: R$ 49,90.

Os usuários também podem assinar o iCloud+ pelo Apple One, que traz outros benefícios: Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e, no plano mais caro, e Apple Fitness+. As mensalidades variam de R$ 34,90 até R$ 79,90.

