Como rastrear celular Samsung Galaxy? 6 dicas em casos de roubo ou perda

Rastrear um celular Samsung Galaxy, em casos de perda ou roubo, é possível de diversas maneiras. Perder o smartphone na rua ou dentro de casa é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, mas encontrá-los não é uma tarefa tão difícil. No caso dos modelos da Samsung, a presença de recursos como o SmartThings Find pode ajudar a agilizar esse encontro. Além da ferramenta, gadgets pareados com o dispositivo, como relógios inteligentes, tablets e até assistentes virtuais como Alexa , são úteis na caçada ao telefone.

Foi roubado ou perdeu o celular Samsung Galaxy? Nas linhas a seguir, confira como rastrear, localizar e encontrar um celular da linha Galaxy da Samsung, mesmo offiline, além de tocar o alarme à distância. Além disso, aprenda como bloquear ou apagar todos os dados, caso não consiga encontrá-lo. Vale citar que o aparelho usado para o teste foi um Galaxy S21 e algumas ações podem variar de acordo com o modelo.

Como rastrear celular Samsung Galaxy? Confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo seis dicas que podem ajudar a localizar seu celular Samsung Galaxy. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista. Vale ressaltar que as dicas são para situações em que ainda há condições de encontrar o aparelho. No caso de roubo ou furto, aconselhamos que também sejam realizados procedimentos junto à Justiça.

Crie uma conta da Samsung; Como rastrear e localizar o celular Samsung; Como rastrear celular Samsung usando o Find My Mobile; Dispositivos offline ainda podem ser encontrados; Use a Alexa para encontrar seu telefone; Como rastrear o celular usando o Google.

1. Crie uma conta da Samsung

Existe um ditado popular que diz que é melhor prevenir, do que remediar. A frase se encaixa perfeitamente quando falamos sobre formas de encontrar um celular, porque algumas funções do aparelho só podem ser acessadas se o usuário tiver configurado o smartphone com antecedência. No caso dos dispositivos Galaxy, o primeiro passo é criar uma Samsung Account, ou seja, uma conta exclusiva da fabricante, que dá acesso a funções específicas para usuários Galaxy.

É possível criar uma conta da Samsung via navegador web, no site oficial da fabricante, ou no próprio celular Galaxy. Se optar pelo smartphone, basta ir em:

Configurações;

Contas e backup;

Gerenciar contas;

Adicionar conta;

Aceitar o Contrato de Termos e Condições;

Tocar no botão Criar conta, seguir as instruções e validar a criação via e-mai;

Feito isso, ficará mais fácil encontrar o telefone em caso de perda.

2. Como rastrear e localizar o celular Samsung

Ao configurar a conta no smartphone Galaxy é necessário ativar o recurso Find My Mobile. Para isso, basta entrar no perfil da Samsung Account, tocar em Find My Mobile e ativar a opção Permitir Localizar Telefone. Além dela, há também outras funções que ajudam em caso de perda do aparelho como Desbloqueio Remoto, Enviar Última Localização e Encontrar Remotamente. Ao ativar todas elas, o usuário terá mais opções para usar caso precise encontrar o celular por aí.

Ao ativar a opção “Enviar última localização” nas configurações de Find My Mobile, o usuário poderá acessar o site da Samsung e solicitar que o serviço envie a última localização conhecida do dispositivo para o servidor, registrada antes do aparelho ser desligado. Dessa forma, será mais fácil rastrear a localização do celular.

3. Como rastrear celular Samsung usando o Find My Mobile

Dentro do site SmartThings Find (https://smartthingsfind.samsung.com/) o usuário precisa entrar na aba Aparelhos e, então, colocar para buscar o smartphone ou outro dispositivo que esteja perdido. Um mapa será aberto com a última localização do dispositivo, e ele oferece, entre as opções, a ação de Bloquear, na qual o usuário pode bloquear a tela, o botão de ligar/desligar e o Samsung Pay no dispositivo perdido.

Além disso, o site oferece a possibilidade de acionar um alarme ao clicar em Tocar. Dessa forma, um alarme tocará por cerca de um minuto, no último volume do aparelho, para ajudar na localização. Por fim, para manter a segurança do usuário, caso as possibilidades de encontrar o aparelho estejam sendo encerradas, ainda é possível apagar todos os dados do smartphone.

Vale ressaltar que, antes de usar essa opção, o usuário pode usar o Samsung Cloud – também disponível no site –, para fazer o backup remoto e garantir que tudo possa ser resgatado. Saiba o que é backup no celular e aprenda como fazer para proteger seus dados.

Caso o usuário tenha outro telefone cadastrado em sua conta Samsung ele também ficará registrado na Samsung Account, o que possibilita usar um dos smartphones para achar o outro. Confira o passo a passo:

Abra a Samsung Account e toque em Buscar meu telefone;

Verifique se as ferramentas de busca estão ativas e toque no endereço eletrônico do SmartThings Find para ser redirecionado ao site;

Escolha o dispositivo que deseja localizar e toque nos três pontinhos ao lado. Um pop-up será aberto e basta tocar em Localizar;

Por fim, o sistema tentará encontrar o último registro da localização do aparelho perdido. Um menu com opções como "Toque" (para soar o alarme), "Rastrear Localização", "Apagar dados", entre outros estará disponível.

4. Dispositivos offline ainda podem ser encontrados

Para ser encontrado usando as dicas acima, o celular Galaxy precisa ter alguma conexão com a Internet, seja via Wi-Fi ou com o uso de dados móveis. Porém, isso não significa que donos de dispositivos que não estiverem conectados à Internet devam perder as esperanças. Com o recurso Offline Finding ativado, o smartphone da Samsung poderá ser encontrado desde que esteja ligado.

A busca será feita utilizando outros dispositivos da fabricante sul-coreana, como tablets, Galaxy Book, Galaxy Watch ou outros celulares da marca. Eles funcionam como dispositivos Find Node, enviando um sinal para o aparelho perdido, rastreando sua localização.

5. Use a Alexa para encontrar seu telefone

Quem não tem nenhum outro dispositivo Galaxy em casa, mas possui um Smart Speaker, como o Echo Dot, também pode usá-lo para encontrar o aparelho. Basta pedir para Alexa ligar para o smartphone dizendo "Alexa, encontre meu celular". A assistente virtual da Amazon fará uma chamada para o celular, o que facilita caso o aparelho tenha sido perdido dentro de casa e não haja outro telefone que possa fazer uma ligação para ajudar a encontrá-lo.

6. Como rastrear o celular usando o Google

Por fim, por se tratar de um aparelho com sistema operacional Android, também é possível utilizar o Google para encontrar o dispositivo. Para isso, é preciso ter adicionado uma Conta do Google ao celular. Dessa forma, o app Encontre Meu Dispositivo é ativado automaticamente, mas é preciso permitir que ele rastreie o aparelho. Com as permissões concedidas, a localização mais recente do smartphone estará armazenada no Google, podendo ser acessada via navegador web, no painel da conta.

Em um navegador, acesse android.com/find e faça login na Conta do Google registrada no dispositivo. Se houver mais de um dispositivo registrado, basta ir à parte superior da barra lateral e selecionar o dispositivo perdido. Dessa forma, o celular perdido receberá uma notificação e será possível visualizá-lo no mapa mostrado pelo Google. Veja como rastrear celular perdido ou roubado com o 'Encontre Meu Dispositivo'.

Vale ressaltar que a localização é aproximada e pode não ser exata. Caso não seja possível encontrar o dispositivo, o sistema mostrará o último local conhecido dele, se estiver disponível. Em casos em que o smartphone Galaxy estiver desligado ou não estiver conectado a dados móveis, ou ao Wi-Fi, só será possível encontrar a localização mais recente caso o usuário tenha ativado a opção "Armazenar local recente". Feito isso, basta ir atrás do aparelho.

Com informações de Samsung e Google

