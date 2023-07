Recuperar a senha do iCloud é um procedimento simples de ser realizado ao seguir algumas dicas. Para trocar uma senha do iCloud esquecida, a Apple oferece um mecanismo que utiliza o iPhone , iPad ( iOS ), MacBook ( macOS ) e outros produtos da fabricante . Dessa forma, os usuários conseguem resgatar a credencial com facilidade e em poucos minutos, caso tenham esquecido a senha ou exista alguma falha impedindo o acesso à plataforma de armazenamento de fotos, vídeos e demais arquivos na nuvem da companhia.

No tutorial a seguir, descubra como recuperar a senha do iCloud de um jeito prático, mesmo que não esteja com um dispositivo da marca norte-americana em mãos. Além disso, aprenda como recuperar sem o endereço de e-mail, como criar uma conta do iCloud – com seus preços e planos –, como ver e recuperar as fotos e também como liberar espaço na plataforma.

2 de 13 Como recuperar senha do iCloud? Confira as dicas no guia definitivo — Foto: Melissa Cruz/TechTudo Como recuperar senha do iCloud? Confira as dicas no guia definitivo — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

Como recuperar senha do iCloud? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo sete dicas sobre o iCloud e como recuperar sua senha. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como recuperar senha do iCloud por um iPhone, iPad ou Mac Como redefinir a senha sem ter um produto da Apple Como recuperar sem o endereço de e-mail Como criar iCloud Preços e planos do iCloud Como ver e recuperar as fotos do iCloud Como liberar espaço no iCloud

3 de 13 Como recuperar senha do iCloud? Saiba tudo! — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Como recuperar senha do iCloud? Saiba tudo! — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Como recuperar senha do iCloud por um iPhone, iPad ou Mac

Passo 1. Ao entrar no site do iCloud (https://www.icloud.com/), clique em “Iniciar sessão”;

4 de 13 Inicie a sessão no iCloud — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi Inicie a sessão no iCloud — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Passo 2. Escolha a opção “Esqueceu o ID Apple ou a senha?” para iniciar a recuperação;

5 de 13 Inicie o processo de recuperação de senha do iCloud — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi Inicie o processo de recuperação de senha do iCloud — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Passo 3. Digite o seu endereço do iCloud ou o e-mail cadastrado na Apple e os caracteres da imagem ao lado. Depois, aperte no botão “Continuar”;

6 de 13 Preencha o formulário para recuperar a senha do iCloud — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi Preencha o formulário para recuperar a senha do iCloud — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Passo 4. Insira o número de telefone cadastrado na Apple e clique em “Continuar”;

7 de 13 Digite o celular cadastrado no seu ID Apple — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi Digite o celular cadastrado no seu ID Apple — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Passo 5. Abra a notificação que será enviada para o seu iPhone, iPad ou Mac e toque em “Permitir”;

Passo 6. Digite a senha do seu iPhone e crie uma nova senha para o seu iCloud. Depois, toque em “Próximo” para finalizar.

2. Como redefinir a senha sem ter um produto da Apple

A Apple oferece mais opções para resgatar a senha caso não tenha mais acesso a um produto da marca. Pelo site do iCloud, que é acessível por um PC Windows ou celular com Android, você pode realizar os seguintes passos:

Ao entrar no site do iCloud, clique em “Iniciar sessão”; Escolha a opção “Esqueceu o ID Apple ou a senha?” para iniciar a recuperação; Digite o seu endereço do iCloud ou o e-mail cadastrado na Apple e os caracteres da imagem ao lado. Depois, aperte no botão “Continuar”; Insira o número de telefone cadastrado na Apple e clique em “Continuar”; Clique em “Não tem acesso a nenhum dos seus dispositivos?”.

8 de 13 Clique em “Não tem acesso a nenhum dos seus dispositivos?” — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi Clique em “Não tem acesso a nenhum dos seus dispositivos?” — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Na sequência, a Apple oferece três opções para recuperar a senha:

“Redefina sua senha ao iniciar sessão em um novo dispositivo”; “Use o dispositivo iOS de outra pessoa”; “Usar um dispositivo iOS em uma Apple Store”.

Se nenhuma dessas opções é aplicável à sua situação, clique no link “Não é possível usar nenhuma destas opções?” para redefinir a senha sem utilizar um dispositivo da Apple. Assim, a Apple vai iniciar um processo de verificação de identidade para alterar a credencial. Todavia, esta alternativa pode levar vários dias até ser concluída.

9 de 13 Apple oferece opção para verificar identidade na recuperação de senha — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi Apple oferece opção para verificar identidade na recuperação de senha — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

3. Como recuperar sem o endereço de e-mail

Se você esqueceu o endereço de e-mail cadastrado no iCloud, a Apple também oferece um mecanismo para recuperar as informações perdidas:

Acesse o site do iCloud (https://www.icloud.com/) e clique em “Iniciar sessão”; Aperte na opção “Esqueceu o ID Apple ou a senha?”; Vá em “Caso você tenha esquecido seu ID Apple, é possível pesquisá-lo”; Preencha o formulário e clique em “Continuar”; Caso o seu ID Apple seja encontrado, clique em “Acessar sua conta”; Na página que será carregada, vá em “Iniciar sessão”; Caso não lembre a senha, aperte em “Esqueceu o ID Apple ou a senha?” e inicie o processo de recuperação da credencial.

10 de 13 Como criar um iCloud — Foto: Marvin Costa/ TechTudo Como criar um iCloud — Foto: Marvin Costa/ TechTudo

4. Como criar iCloud

O iCloud pode ser criado, principalmente, ao configurar um produto da Apple novo ou que foi restaurado. No entanto, também é possível fazer o cadastro pelo navegador gratuitamente:

Acesse o site do iCloud (https://www.icloud.com/); Clique em “Iniciar sessão”; Aperte em “Crie um ID Apple”; Preencha o formulário e clique em “Continuar”; Verifique o e-mail conforme orientado pela Apple; Aceite os termos e condições do iCloud para concluir.

Cabe ressaltar que só é possível cadastrar um e-mail com o domínio “@icloud.com” ao criar a conta por meio de um dispositivo da Apple. Ao utilizar aparelhos com Windows, Android e demais sistemas operacionais, o usuário só tem acesso aos serviços de armazenamento na nuvem, como o Apple Fotos e o iCloud Drive.

11 de 13 iCloud pode ser criado no iPhone e em outros dispositivos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iCloud pode ser criado no iPhone e em outros dispositivos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

5. Preços e planos do iCloud

Ao criar uma conta no iCloud, a Apple oferece 5 GB grátis para armazenar fotos, vídeos, backup e demais arquivos. No entanto, é possível expandir o espaço ao assinar o iCloud+. Além da retransmissão privada, a opção para ocultar o e-mail, domínio de e-mail personalizado e o vídeo seguro do HomeKit, a Apple oferece as seguintes opções de armazenamento:

50 GB: R$ 4,90 por mês;

R$ 4,90 por mês; 200 GB: R$ 14,90 por mês;

R$ 14,90 por mês; 2 TB: R$ 49,90 por mês.

Também é possível expandir o armazenamento do iCloud por meio do Apple One. Confira os pacotes e preços disponíveis no Brasil:

Individual (50 GB): R$ 34,90 por mês;

R$ 34,90 por mês; Familiar (200 GB): R$ 49,50 por mês;

R$ 49,50 por mês; Premium (2 TB): R$ 79,90 por mês.

12 de 13 Saiba como recuperar as fotos do iCloud — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Saiba como recuperar as fotos do iCloud — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

6. Como ver e recuperar as fotos do iCloud

As fotos do iCloud podem ser acessados quase que em qualquer dispositivo. Nos produtos da Apple, basta acessar o app Fotos e visualizar as fotos e vídeos normalmente. Se você tem um iPhone e um computador com Windows, por exemplo, é possível conferir os arquivos guardados na nuvem pelo navegador.

Acesse a sua conta do iCloud pelo navegador (https://www.icloud.com/); Após o login, acesse o Fotos; Visualize as fotos normalmente.

O iCloud permite acessar as fotos excluídas nos últimos trinta dias. Essa opção está disponível tanto no app Fotos para iPhone, iPad e Mac quanto na versão web da plataforma na nuvem. Saiba como recuperar as fotos pelo navegador do seu computador em qualquer sistema operacional:

Acesse o Fotos pela versão web do iCloud; Na lateral esquerda, acesse a pasta “Apagados recentemente”; No canto superior direito, clique em “Recuperar” para reaver as fotos apagadas.

Confira o tutorial completo de como recuperar fotos apagadas do iPhone. Cabe ressaltar que, caso a exclusão tenha acontecido há mais de trinta dias, não será possível recuperar as imagens apagadas.

13 de 13 Saiba como liberar espaço no iCloud — Foto: Marvin Costa/ TechTudo Saiba como liberar espaço no iCloud — Foto: Marvin Costa/ TechTudo

7. Como liberar espaço no iCloud

Existem diversas alternativas para liberar espaço no iCloud. A começar pela exclusão de imagens e vídeos tanto pelo app Fotos quanto pela versão web do iCloud. Para isso, lembre-se de, na sequência, de apagá-las da lixeira. Caso contrário, o armazenamento na nuvem só será liberado em trinta dias.

Você também pode reduzir o tamanho do backup. Nas configurações do iPhone e do iPad, por exemplo, você pode acessar as configurações do seu iCloud e remover os aplicativos que podem guardar informações na nuvem da Apple. Outra alternativa é excluir os arquivos armazenados no iCloud Drive.

Com informações de Apple

