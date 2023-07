Veja, no guia a seguir, o passo a passo completo e detalhado para redimensionar imagem online no Windows, macOS e celulares iOS e Android. Vale citar que o procedimento é útil para quem deseja redimensionar imagem para Instagram ou para postar em outras redes sociais e realizar a impressão. Aprenda também como melhorar qualidade de foto ampliada.

Como redimensionar imagem online, no PC Windows ou macOS e celular — Foto: Reprodução/Unsplash/Christin Hume

Como redimensionar imagem? Veja o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo sete dicas que vão ajudar você a redimensionar fotos pelo PC ou celular. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como redimensionar imagens online Como redimensionar imagens no PC ou notebook Windows Como redimensionar imagens no macOS Como redimensionar imagens no celular Android Como redimensionar imagens no iPhone (iOS) O que é redimensionar imagem e por que é útil? Como melhorar qualidade de foto ampliada?

Como redimensionar imagem? Veja o guia completo!

1. Como redimensionar imagens online

Passo 1. Abra o site do iLoveIMG (iloveimg.com/pt) e selecione a opção "Redimensionar imagem";

Redimensionar imagem online com o iLoveIMG

Passo 2. Em seguida, clique em "Selecionar imagens" e escolha em seu computador a imagem que deseja redimensionar;

Escolher imagem para redimensionar no iLoveIMG

Passo 3. Após o upload da imagem, no menu ao lado, há duas opções: redimensionar por pixels ou por porcentagem. Em pixels, basta colocar a dimensão exata desejada para mudar o tamanho da imagem e, em seguida, clicar no botão "Redimensionar imagens";

Inserir novo tamanho para redimensionar imagem em pixels

Passo 4. Se preferir utilizar a opção de redimensionamento por porcentagem, escolha entre as três opções, sendo 25%, 50% ou 75% menor e clique no botão "Redimensionar imagens";

Inserir novo tamanho para redimensionar imagem em porcentagem

Passo 5. Pronto. O download da imagem no novo tamanho será iniciado automaticamente. Caso isso não aconteça, basta clicar em "Descarregar imagens".

Realizar o download das imagens no novo tamanho

2. Como redimensionar imagens no PC ou notebook Windows

Passo 1. Abra o Paint ou Paint 3D no seu computador Windows. Neste tutorial, vamos utilizar o Paint 3D. Então, clique em "Menu" no canto superior esquerdo;

Abrir o Paint no PC Windows para redimensionar imagem

Passo 2. Vá em "Abrir" e clique em "Procurar arquivos". Logo, selecione em seu computador a imagem que deseja redimensionar;

Abrir a imagem escolhida para redimensionar

Passo 3. No menu superior, clique em "Tela" e, então, ajuste a largura e altura da imagem conforme o novo tamanho desejado;

Ajustar as novas dimensões da imagem

Passo 4. Por fim, volte ao Menu e clique em "Salvar".

Salvar a imagem redimensionada

Pronto! A sua imagem está salva com o novo tamanho inserido.

3. Como redimensionar imagens no macOS

Passo 1. Para redimensionar imagens no macOS, clique duas vezes na imagem desejada para abrir com a ferramenta Pré-Visualização. Caso o programa não seja o padrão, basta clicar com o botão direito e selecionar "Abrir Com" > "Pré-Visualização";

Redimensionar imagem com o Pré-Visualização no macOS

Passo 2. Em seguida, clique no símbolo de ferramentas e escolha "Ajustar tamanho";

Ajustar tamanho de uma imagem com o Pré-Visualização do macOS

Passo 3. Então, ajuste a largura e altura desejada. É possível escolher entre várias opções de medidas, como pixels, por cento, polegadas, centímetros, milímetros e pontos. Feito isso, clique em "OK";

Ajustar largura e altura para redimensionar imagem com o Pré-Visualização do macOS

Passo 4. A ferramenta possui recursos de salvamento automático, então, basta fechar a janela e a imagem já estará no novo tamanho.

4. Como redimensionar imagens no celular Android

Para saber como redimensionar imagem no Android sem precisar instalar aplicativos externos, siga as instruções do passo a passo abaixo:

Abra a Galeria e escolha a imagem que deseja redimensionar; Toque no ícone de Editar e em seguida, no ícone de Mais opções (os três pontos verticais); Escolha a opção "Redimensionar" e o novo tamanho para sua imagem; Após finalizar a edição, toque em "Salvar".

Como redimensionar imagens no celular Android

Pronto! A sua imagem já está no tamanho escolhido.

5. Como redimensionar imagens no iPhone (iOS)

A seguir, o TechTudo mostra o passo a passo de como redimensionar imagem no iPhone. Siga as instruções abaixo:

Abra o Fotos e escolha a imagem que deseja redimensionar; Toque em "Editar" e selecione o último ícone da barra inferior; Nos ícones superiores, toque naquele representado por vários quadrados. Então, irá aparecer algumas opções para você redimensionar a imagem do jeito que preferir. Escolha entre Forma Livre, Quadrado, Imagem de Fundo, 9:16, 4:5, 5:7, 3:4, 3:5 ou 2:3; Feito a escolha, arraste as arestas para selecionar a melhor parte da imagem. Para completar a ação, toque em "OK".

Como redimensionar imagens no iPhone (iOS)

Pronto! A sua imagem será salva no tamanho inserido.

6. O que é redimensionar imagem e por que é útil?

Ao redimensionar uma imagem, as dimensões são alteradas, ou seja, a foto pode ficar em um tamanho menor ou em um tamanho maior. Isso dependerá para qual finalidade aquela imagem será utilizada.

Cada plataforma conta com sua especificidade de tamanho de imagens para que as fotografias sejam mostradas na melhor qualidade possível. Então, o redimensionamento de imagem garante o melhor aproveitamento para que seja exibida com uma boa resolução.

Além disso, a possibilidade de redimensionar uma imagem garante que você consiga utilizar uma foto de sua preferência em diversos lugares diferentes, seja nas redes sociais e mensageiros – como Instagram, Twitter, Facebook ou WhatsApp –, ou até mesmo impressa em diferentes tipos de porta-retratos.

O que é redimensionar imagem e por que é útil?

7. Como melhorar qualidade de foto ampliada?

É importante ter atenção ao redimensionar determinadas imagens. Isso porque, ao aumentar muito o tamanho de uma foto que originalmente tinha dimensões menores, podem ocorrer distorções e consequentemente, baixa resolução.

Entretanto, existem alguns softwares online grátis que auxiliam na melhora de resolução de fotos ampliadas. Como é o caso do Adobe Photoshop Express, Fotor e Let's Enhance. As plataformas possuem ferramentas de edição, corte, redimensionamento de imagens, entre outros serviços que ajudam a aumentar qualidade de fotos.

Como melhorar qualidade de foto ampliada? Fotor pode ajudar

