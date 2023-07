Como reiniciar ou desligar iPhone travado? Confira dicas para resolver

Reiniciar ou desligar um iPhone travado é um procedimento possível ao seguir algumas dicas. Apesar de não ser um defeito frequente, o celular da Apple pode ficar travado na tela da maçã, na tela inicial, na tela de bloqueio, ou até o touchscreen. Para quem está passando por esse problema, saiba que há algumas maneiras simples de reiniciar ou desligar os smartphones com iOS , seja dos mais antigos – como o iPhone 6S , iPhone 7 , iPhone 7 Plus e iPhone 8 –, até os mais avançados, do iPhone X a linhas sucessoras.

O TechTudo preparou um guia completo e definitivo para que você saiba as melhores maneiras de forçar a reinicialização do seu iPhone, assim como outros dispositivos da marca, como iPad e iPod. Confira, nas linhas a seguir, as principais dicas para desligar ou reiniciar um iPhone travado, bloqueado ou lento.

Como consertar um iPhone travado? Veja o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo 11 dicas que podem ajudar desligar ou reiniciar um iPhone travado ou bloqueado, além de tutoriais para iPad e iPod também. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como reiniciar ou desligar um iPhone travado Como reiniciar o iPhone X ou linhas posteriores Como reiniciar o iPhone 8 ou iPhone 8 Plus Como reiniciar o iPhone 7 ou iPhone 7 Plus Como reiniciar o iPhone 6, iPhone 6 Plus ou iPhone SE Seu iPhone travou o touchscreen? Saiba o que fazer Por que seu iPhone está travado? Como reiniciar outros dispositivos da Apple (iPad e iPod) Como reiniciar iPad sem botão de início Como reiniciar iPad com botão de início Como reiniciar o iPod

1. Como reiniciar ou desligar um iPhone travado

De tempos em tempos, o seu iPhone pode travar, não sendo possível utilizar a tela, atender chamadas ou realizar comandos simples. Os principais fatores para isso são manter o armazenamento interno muito cheio, aplicativos muito pesados ou até mesmo quedas constantes, que podem danificar a estrutura – tanto externa, quanto interna do dispositivo.

Por isso, é importante saber algumas maneiras básicas para forçar a reinicialização do seu telefone. O primeiro deles – e isso vale para todos os dispositivos da Apple –, é tentar desligar e ligar o aparelho. Caso isso não funcione, é possível tomar algumas outras medidas. Confira todos os passos para reiniciar os modelos iOS a seguir.

2. Como reiniciar o iPhone X ou linhas mais recentes

Pressione e solte rapidamente o botão "aumentar volume"; Pressione e solte rapidamente o botão "diminuir volume"; Mantenha o botão lateral pressionado; Assim que o logotipo da Apple aparecer, solte o botão. ronto, o dispositivo foi reiniciado.

3. Como reiniciar iPhone 8 ou iPhone 8 Plus

No caso dos dispositivos iPhone 8 ou iPhone 8 Plus, o procedimento é semelhante ao mencionado anteriormente. Em caso de travamento, siga o passo a passo abaixo.

Pressione e solte rapidamente o botão "aumentar volume"; Pressione e solte rapidamente o botão diminuir volume; Mantenha o botão lateral pressionado; Quando o logotipo da Apple aparecer, solte o botão.

4. Como reiniciar o iPhone 7 ou iPhone 7 Plus

Por mais que o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus pertençam a uma geração mais antiga da Apple, os métodos de reinicialização seguem simples. Confira a seguir.

Pressione o botão "diminuir volume" e "Repousar/Despertar" ao mesmo tempo; Mantenha os dois botões pressionados simultaneamente por alguns segundos; Assim que o logotipo da Apple aparecer, solte os dois botões.

5. Como reiniciar o iPhone 6, iPhone 6 Plus ou iPhone SE

Já no caso dos iPhone 6, iPhone 6 Plus e iPhone SE, o processo de reinicialização precisa ocorrer de maneira mais cadenciada, descrita abaixo.

Pressione o botão "Repousar/Despertar" e o botão de Início ao mesmo tempo; Mantenha os dois botões pressionados simultaneamente por alguns segundos; Assim que o logotipo da Apple aparecer, solte os dois botões.

6. Seu iPhone travou o touchscreen? Saiba o que fazer

O problema de travamento do celular pode fazer com que o touchscreen do seu iPhone apresente falhas, que variam de um funcionamento ruim do hardware do dispositivo, ou mesmo algum bug no sistema operacional. Em todo o caso, o problema pode trazer muita dor de cabeça e, assim como em situações que o aparelho "congela", deixa o usuário sem acesso aos recursos do smartphone. Touch do iPhone parou de funcionar? Veja dicas de como resolver neste guia.

Para tentar solucionar isso, é possível seguir dicas para fazer o touchscreen do iPhone voltar a funcionar. Assim como no travamento, algumas soluções são específicas para cada tipo de modelo de celular. Porém, no geral, o usuário pode testar alguns passos simples, como resetar o celular, que funciona quando o problema aparece devido à configuração específica do gadget.

Outra solução é procurar a assistência técnica da Apple mais próxima da sua casa. Esta é a solução mais aconselhável para que o suporte prestado seja adequado e supra, de fato, todas as necessidades.

7. Por que seu iPhone está travado?

Com o tempo de uso, fica cada vez mais comum que o seu aparelho trave, já que a queda de rendimento do dispositivo é um processo "natural". Novas atualizações de sistemas operacionais vão surgindo e tornando o celular mais obsoleto à medida que o mercado fica mais aquecido. Ainda assim, existem alguns fatores que podem acelerar esse processo e causar problemas para o usuário. iPhone usado vale a pena? Entenda a vida útil do celular.

Sendo assim, se o seu iPhone estiver travando, as causas podem variar bastante – mas, geralmente, são as listadas a seguir:

Falta de espaço de armazenamento: confira 5 dicas para liberar espaço no seu celular e deixá-lo mais rápido;

Aplicativos com problemas;

Atualização de software problemática;

Problemas de compatibilidade de hardware;

Uso intenso de recursos;

Softwares maliciosos;

Desgaste da bateria;

Aquecimento do dispositivo.

8. Como reiniciar outros dispositivos da Apple (iPad e iPod)

Agora que você sabe como reiniciar os principais celulares da Apple, também é útil aprender como forçar a reiniciação de outros aparelhos, como iPad ou iPod. Existem três possibilidades diferentes, descritas abaixo com um passo a passo.

9. Como reiniciar iPad sem botão de início

Pressione e solte rapidamente o botão de volume mais perto do botão superior; Pressione e solte rapidamente o botão de volume mais longe do botão superior; Mantenha o botão superior pressionado por alguns segundos; Quando o logotipo da Apple aparecer, solte o botão superior.

10. Como reiniciar iPad com botão de início

Pressione o botão superior e o botão de Início ao mesmo tempo; Mantenha os botões pressionados simultaneamente por alguns segundos; Quando o logotipo da Apple aparecer, solte os botões.

11. Como reiniciar o iPod

Pressione os botões "Repousar/Despertar" e botão "Home" (6ª geração) ou "Repousar/Despertar" e "Diminuir Volume" (7ª geração) ao mesmo tempo; Mantenha os botões pressionados simultaneamente por alguns segundos; Quando o logotipo da Apple aparecer, solte ambos botões.

