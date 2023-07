Para se proteger e evitar que suas mensagens estejam na mira de invasores, há algumas recomendações essenciais, como verificar se há dispositivos não autorizados logados no WhatsApp Web/Desktop. Além disso, é importante reconhecer quando a plataforma está vulnerável. A seguir, conheça métodos para testar no seu celular e descobrir se o WhatsApp está sendo clonado ou "vigiado".

O TechTudo reuniu abaixo sete dicas que podem ajudar você a descobrir se o seu WhatsApp foi clonado, e também como se proteger para isso não acontecer. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Conferir aviso de conta do WhatsApp clonada Verificar atividades estranhas em sua conta Desconectar sessões ativas no WhatsApp Web Tome cuidado com apps espiões Como se proteger Como ocorre a clonagem do WhatsApp? Clonagem é diferente de roubo de conta

Como saber se o WhatsApp foi clonado? Descubra com estas dicas

1. Conferir aviso de conta do WhatsApp clonada

É altamente improvável que o mesmo número do WhatsApp seja usado em dois celulares simultaneamente. Portanto, se alguém obtiver acesso e autenticar sua conta em outro aparelho, você receberá um aviso informando que seu número está sendo usado em outro lugar. Isso quer dizer que alguém tentou registrar o mesmo número que você está usando atualmente.

No mensagem, é pedido que você confirme o seu dispositivo. Ao clicar em "Confirmar" e autenticar o seu número, a sua conta será reativada no seu smartphone. Agora, você precisa descobrir o motivo desse evento: se o seu número foi clonado por meio de um procedimento chamado "SIM swap" ou se você recebeu um código de seis dígitos sem ter solicitado. É de suma importância permanecer vigilante diante dessa situação.

Conferir aviso de conta do WhatsApp clonada

2. Verificar atividades estranhas em sua conta

É importante ficar atento às mensagens que você provavelmente não enviou e estão no seu celular. Outra dica interessante é verificar se uma conversa consta como lida, mesmo que você não tenha recebido a notificação ou visualizado o conteúdo.

Esse comportamento pode significar que o seu WhatsApp está ativo em um lugar diferente do seu aparelho. Falhas pontuais podem ocorrer no aplicativo – porém, se os episódios continuarem a se repetir, é preciso ficar alerta.

Verificar as mensagens enviadas e visualizadas é um dos métodos para saber se sua conta está sendo invadida ou não

3. Desconectar sessões ativas no WhatsApp Web

O WhatsApp Web permite acessar a conta do mensageiro pelo computador. Basta digitalizar o QR Code do celular para visualizar suas mensagens no desktop em tempo real. Graças ao recurso, é possível verificar se há algum dispositivo não autorizado conectado ao aplicativo. Confira o passo a passo abaixo:

Abra o mensageiro e clique na opção de "Configurações" do WhatsApp; Agora, o usuário deve ir na opção "Aparelhos conectados" e conferir quais aparelhos estão com sessões ativas; Caso você reconheça alguma movimentação estranha, é só tocar em um aparelho para desconectá-lo. Dessa forma, se houver algum dispositivo desconhecido conectado, ele será removido.

É importante sempre sair das sessões ativas do WhatsApp Web para evitar que acessem suas mensagens sem autorização

4. Tome cuidado com apps espiões

Por meio de aplicativos espiões, geralmente disponíveis em celulares Android, pessoas mal-intencionadas podem ter acesso às ligações e mensagens de seu celular, inclusive do WhatsApp. Vale lembrar que, para isso, é necessário ter acesso físico ao smartphone para instalar o app. Para se proteger, é necessário estar atento às movimentações suspeitas e softwares desconhecidos armazenados no aparelho.

O mSpy, por exemplo, é um programa criado com a função de ajudar os pais a monitorarem tudo que seus filhos acessam e recebem em dispositivos móveis. Além disso, também é utilizado por empresas que desejam seguir as ações de seus colaboradores nos celulares e tablets corporativos. O sistema pode ser polêmico por conta da instalação discreta e se for usado com objetivo diferente do proposto, como, por exemplo, para vigiar o WhatsApp de alguém.

Cuidado com apps espiões que podem monitorar seu WhatsApp

5. Como se proteger

Para evitar que seu WhatsApp seja invadido, é interessante seguir algumas dicas de segurança.

6. Como ocorre a clonagem do WhatsApp?

A clonagem do WhatsApp é um tipo de golpe cibernético em que criminosos conseguem assumir o controle da conta de uma vítima, obtendo acesso a suas mensagens, contatos e mídias. Existem várias maneiras pelas quais a clonagem pode ocorrer, mas a mais comum envolve o uso do procedimento conhecido como "SIM swap" ou "troca de cartão SIM". Abaixo, conheça esse método e outras técnicas que também podem ser utilizadas:

SIM Swap (Troca de cartão SIM): neste método, o golpista entra em contato com a operadora de telefonia da vítima e se passa por ela, alegando que perdeu ou danificou o cartão SIM atual. O golpista solicita um novo cartão SIM com o mesmo número da vítima. Se a operadora não seguir protocolos rigorosos de autenticação, ela pode acabar ativando o novo cartão SIM sem verificar adequadamente a identidade do solicitante. Assim, o golpista recebe todas as mensagens e ligações direcionadas à vítima, incluindo os códigos de verificação do WhatsApp necessários para acessar a conta;

neste método, o golpista entra em contato com a operadora de telefonia da vítima e se passa por ela, alegando que perdeu ou danificou o cartão SIM atual. O golpista solicita um novo cartão SIM com o mesmo número da vítima. Se a operadora não seguir protocolos rigorosos de autenticação, ela pode acabar ativando o novo cartão SIM sem verificar adequadamente a identidade do solicitante. Assim, o golpista recebe todas as mensagens e ligações direcionadas à vítima, incluindo os códigos de verificação do WhatsApp necessários para acessar a conta; Phishing : nesse método, o golpista cria sites ou mensagens falsas que se parecem com os de serviços legítimos, como o WhatsApp Web ou páginas de login do WhatsApp. A vítima é enganada a fornecer suas credenciais, como número de telefone e código de verificação, pensando que está logando em sua conta legítima. Com essas informações, o golpista pode acessar a conta da vítima;

nesse método, o golpista cria sites ou mensagens falsas que se parecem com os de serviços legítimos, como o WhatsApp Web ou páginas de login do WhatsApp. A vítima é enganada a fornecer suas credenciais, como número de telefone e código de verificação, pensando que está logando em sua conta legítima. Com essas informações, o golpista pode acessar a conta da vítima; Aplicativos maliciosos: alguns apps de terceiros podem ser projetados para se parecerem com o WhatsApp ou oferecerem funcionalidades extras. No entanto, ao instalar esses aplicativos, a vítima acaba fornecendo acesso a sua conta do WhatsApp;

alguns apps de terceiros podem ser projetados para se parecerem com o WhatsApp ou oferecerem funcionalidades extras. No entanto, ao instalar esses aplicativos, a vítima acaba fornecendo acesso a sua conta do WhatsApp; Engenharia social: neste método, o golpista manipula a vítima, muitas vezes por meio de mensagens ou ligações, convencendo-a a compartilhar informações pessoais ou códigos de verificação;

neste método, o golpista manipula a vítima, muitas vezes por meio de mensagens ou ligações, convencendo-a a compartilhar informações pessoais ou códigos de verificação; Acesso físico ao dispositivo: se o dispositivo da vítima for deixado desbloqueado ou se o golpista tiver acesso físico a ele, é possível que a conta do WhatsApp seja clonada.

Como ocorre a clonagem do WhatsApp?

7. Clonagem de WhatsApp é diferente de roubo de conta

O golpe do WhatsApp clonado ocorre quando um criminoso acessa secretamente a conta legítima de alguém em outro dispositivo móvel, sem o conhecimento da vítima. Em seguida, o golpista envia mensagens aos contatos da vítima.

Por outro lado, no caso de roubo de contas, o golpista não precisa do código de ativação – ele cria uma identidade falsa usando dados pessoais adquiridos, como número de telefone, endereço e fotos de perfil. Usando essa identidade falsa, o golpista inicialmente pode alegar ter mudado o número de telefone. Em ambos os golpes, o objetivo é o mesmo: enganar os contatos da vítima, solicitando dinheiro emprestado com desculpas de emergências ou contratempos fictícios.