Como ter dois WhatsApp no mesmo celular com números diferentes

Ter dois WhatsApp no mesmo celular com números diferentes é uma tarefa possível e fácil. Existem algumas formas diferentes de fazer isso, e instalar o WhatsApp Business é uma delas. O app corporativo, disponível na Google Play Store e App Store , pode ser uma solução para donos de iPhone ( iOS ) que querem ter duas contas do mensageiro no celular. Usuários de celulares com Android , por sua vez, têm como alternativa a instalação de aplicativos externos.

Vale lembrar que não é possível ter dois WhatsApp com o mesmo número. Em celulares Android com dual chip, como da Samsung e Xiaomi, o procedimento para adição de uma nova conta do mensageiro é mais fácil, já que o aparelho pode comportar dois números simultaneamente. Já no iPhone é necessário trocar o chip para poder registrar o segundo aplicativo. Confira, no guia a seguir, como ter dois WhatsApp no mesmo telefone com números diferentes.

O TechTudo reuniu abaixo sete dicas para você aprender como usar 2 WhatsApp no mesmo aparelho com números diferentes. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como ter dois WhatsApp no mesmo celular com o WhatsApp Business Como ter dois WhatsApp no mesmo aparelho com o Parallel Space Como ter dois WhatsApp no mesmo celular Samsung Como ter dois WhatsApp no mesmo telefone Xiaomi Como ter dois WhatsApp no mesmo aparelho em outras marcas É possível usar dois WhatsApp pelo PC no WhatsApp Web? É possível usar serviços de contas múltiplas para clonar o WhatsApp?

1. Como ter dois WhatsApp no mesmo celular com o WhatsApp Business

Passo 1. Baixe o WhatsApp Business na página do TechTudo Downloads. Você será redirecionado para a Play Store ou a App Store para concluir a instalação. Ao abrir o app, toque em "Concordar e continuar" e, depois, selecione "Usar outro número";

Passo 2. Digite o número que será usado na segunda conta do WhatsApp e aperte "Avançar". Na caixa de confirmação, verifique se o telefone está correto e toque "OK";

Passo 3. O WhatsApp vai enviar SMS para seu telefone com um código de confirmação, que será detectado automaticamente. Em seguida, o mensageiro perguntará se você permite acesso aos contatos e ao armazenamento. Toque em "Continuar" e, nas caixas de diálogo que aparecerem, toque em "Permitir";

Passo 4. Na tela "Crie seu perfil comercial", digite seu nome e escolha uma foto de perfil. Toque sobre o campo "Segmento da empresa" e selecione a opção "Não é uma empresa". Depois, pressione "Avançar" e aguarde alguns instantes até a configuração da sua conta;

Passo 5. Na tela "Crie seu catálogo", toque em "Agora não". Feito isso, a versão de negócios do WhatsApp será aberta, mostrando uma janela praticamente idêntica à do mensageiro padrão.

2. Como ter dois WhatsApp no mesmo aparelho com o Parallel Space

Passo 1. Baixe o Parallel Space e abra o app. Na primeira tela, toque em "Agree and continue" e depois pressione o botão "Continuar";

Passo 2. O Parallel Space requer que o usuário conceda permissão para fazer chamadas, acessar a localização do dispositivo (durante o uso do app) e acessar mídias. Toque em "Permitir" nas três caixas de diálogo que serão exibidas. Na tela seguinte, selecione o WhatsApp e toque no botão "Adicionar ao Parallel Space";

Passo 3. Será exibida uma nova janela de permissão do Parallel Space. Toque em "Aceitar" e, então, aperte sobre o ícone do WhatsApp para duplicá-lo;

Passo 4. Se o seu WhatsApp for de 64 bits, o Parallel Space precisará da instalação de um segundo app para dar suporte à arquitetura. Toque em "Instalar Agora" para ser direcionado à Play Store e, em seguida, pressione "Instalar". De volta ao aplicativo, toque em "Conceder" para dar ao app 64 Bit Support acesso ao armazenamento, chamadas e localização. Caso o app não exiba nenhuma mensagem de erro, vá para o próximo passo;

Passo 5. Após tocar no ícone do WhatsApp na tela geral do Parallel Space, você verá a mensagem de boas-vindas. Pressione "Concordar e continuar" para configurar o segundo WhatsApp do seu celular.

3. Como ter dois WhatsApp no mesmo celular Samsung

Além de dual chip, algumas fabricantes de celulares Android têm uma função nativa para duplicar apps de redes sociais. Na Samsung, ela é chamada Dual Messenger, enquanto a LG batiza o recurso de Dual App. Na prática, elas funcionam da mesma forma: criam uma cópia de um aplicativo oficial, o que permite ter duas contas em um mesmo dispositivo.

O passo a passo abaixo foi reproduzido em um smartphone Samsung. O caminho pode mudar conforme a marca.

Passo 1. Abra a bandeja de aplicativos e entre em "Configurações". Em seguida, toque sobre "Recursos avançados";

Passo 2. Desça a tela até encontrar a opção "Dual Messenger". Toque nela e então ative a chave ao lado de "WhatsApp";

Passo 3. Será exibida a pergunta "Instalar o aplicativo secundário WhatsApp?". Toque em "Instalar", leia o aviso de isenção e aperte "Confirmar";

Passo 4. Na tela "Usar lista separada de contatos", toque em "Avançar" para manter a mesma relação de números que consta do primeiro aplicativo. O sistema, então, perguntará se você realmente deseja usar seus contatos normais em uso pelo app principal. Toque em "Sim";

Passo 5. Abra novamente a bandeja de aplicativos e veja que existem dois WhatsApp, um com símbolo laranja no canto direito. Dê um toque sobre ele e configure seu segundo WhatsApp.

4. Como ter dois WhatsApp no mesmo telefone Xiaomi

A Xiaomi também oferece um recurso incorporado para clonar o WhatsApp (e outros apps) em vários dispositivos da marca. Essa funcionalidade é conhecida como "Dual Apps" e pode ser configurada seguindo estes passos:

Acesse as "Configurações" do smartphone; Procure e abra a seção de "Apps" ou "Aplicativos"; Selecione a opção "Dual Apps"; Toque em "Criar" na tela seguinte; Ative a opção ao lado do WhatsApp e clique em "Ativar"; O WhatsApp duplicado será criado, permitindo que você adicione sua segunda conta.

5. Como ter dois WhatsApp no mesmo aparelho em outras marcas

Além disso, existem outras fabricantes que também oferecem o recurso de contas múltiplas com ferramentas nativas para clonar aplicativos em seus dispositivos. Aqui estão alguns exemplos:

Asus: acesse as "Configurações", vá para a seção "Avançado" e selecione "Twin Apps";

Huawei e Honor: acesse as "Configurações" e procure por "Twin Apps";

Oppo: abra as "Configurações", vá para "Apps" e escolha "App Clone".ecione "Clone Apps";

Vivo: abra as "Configurações", vá para "Apps" e escolha "App Clone".

6. É possível usar dois WhatsApp pelo PC no WhatsApp Web?

O usuário pode utilizar duas contas do WhatsApp simultaneamente no computador por meio do WhatsApp Web. Isso pode ser realizado de duas maneiras: usando diferentes navegadores, cada um logado com uma conta, ou abrindo um dos perfis em uma janela anônima do navegador. Também é possível recorrer a extensões específicas para esse propósito.

7. É possível usar serviços de contas múltiplas para clonar o WhatsApp?

É importante ressaltar que o uso de recursos para duplicar o WhatsApp deve ser restrito a situações legítimas, onde o usuário tenha ou necessite de mais de uma conta no aplicativo. No Brasil, é ilegal utilizar essas ferramentas para clonar a conta de outra pessoa sem o devido consentimento, podendo caracterizar uma prática criminosa.

Pronto. Agora que você já sabe como ter dois WhatsApp no mesmo celular, incluindo em iPhones, aproveite a dica para duplicar o aplicativo de mensagens.

