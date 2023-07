Comprar Steam Deck no Brasil vale a pena? Veja prós e contras do modelo

Steam Deck é o PC portátil da Valve capaz de rodar vários games da loja digital Steam . O dispositivo tem conquistado jogadores em várias partes do mundo desde seu lançamento, em 25 de fevereiro de 2022. No Brasil, no entanto, o pequeno videogame ainda não está disponível oficialmente, mas pode ser encomendado via importação. Alguns vendedores terceirizados oferecem o Steam Deck através de lojas como a Amazon , por valores entre R$ 3.250 e R$ 3.449, a depender do armazenamento. Confira alguns prós e contras do portátil para saber se vale a pena comprá-lo atualmente.

1 de 7 O Steam Deck já pode ser encontrado no Brasil por meio de importação, mas vale a pena investir no PC portátil da Valve? — Foto: Reprodução/Steam Deck O Steam Deck já pode ser encontrado no Brasil por meio de importação, mas vale a pena investir no PC portátil da Valve? — Foto: Reprodução/Steam Deck

Especificações técnicas do Steam Deck

O Steam Deck é equivalente a um PC Gamer de médio custo, com um processador personalizado AMD Zen 2 a uma frequência entre 2,4 e 3,5 GHz, e uma GPU RDNA 2 com 8 unidades de computação, capaz de atingir 1,6 Teraflops. Sua tela de 7 polegadas exibe visuais a uma resolução de 1280 x 800p em proporção 16:10, o que é um pouco fora do padrão mais popular, 16:9.

O dispositivo está equipado também com 16 GB de memória LPDDR5 e conta com armazenamento que varia de acordo com a versão comprada: 64 GB, 256 GB ou 512 GB. No Brasil, apenas a versão mais barata de 64 GB está disponível no momento. O Steam Deck roda um sistema operacional próprio, o SteamOS com base no Linux.

PONTOS POSITIVOS

Pode jogar em qualquer lugar

Steam Deck oferece a possibilidade de jogar sua biblioteca de games do Steam em qualquer lugar. O conceito de um mini PC supera as limitações de consoles portáteis tradicionais, pois usuários não precisam esperar que as produtoras decidam lançar uma versão otimizada de seu jogo favorito, como, por exemplo, Doom Eternal ou The Witcher 3: Wild Hunt no Nintendo Switch. Desde que o jogo seja compatível com o Steam Deck, é possível jogá-lo onde quiser, até mesmo títulos mais antigos que não foram projetados para serem jogados em um portátil, como Elden Ring ou Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

2 de 7 O Steam Deck permite jogar em qualquer lugar, até mesmo títulos que nunca foram pensados para isso como Elden Ring — Foto: Reprodução/Steam Deck O Steam Deck permite jogar em qualquer lugar, até mesmo títulos que nunca foram pensados para isso como Elden Ring — Foto: Reprodução/Steam Deck

A duração da bateria do Steam Deck pode variar de acordo com o jogo em questão. Títulos mais leves, como jogos independentes estilo FTL: Faster Than Light ou OlliOlli World, podem permitir até 7 horas de gameplay. Já games mais pesados, como God of War ou Forza Horizon 5, farão o dispositivo durar apenas 1 hora e meia de jogo. Porém, é possível estender bastante esse tempo reduzindo a qualidade gráfica dos games. Resident Evil Village, por exemplo, pode ser jogado por aproximadamente 2 horas a 60 fps ou 4 horas e meia em 30 fps.

Custa menos que consoles e PC gamer

A versão mais barata do Steam Deck custa um pouco mais de R$ 3 mil, mas ainda sai mais barato do que um bom notebook gamer ou consoles tradicionais como o PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X. Ao usar uma doca, é possível conectar o portátil na TV e rodar games atuais sem se preocupar com problemas como a duração da bateria. Já que fabricantes como a Sony e Microsoft, têm publicado seus jogos no PC, o modelo pode se tornar uma boa opção até para rodar games antes exclusivos.

No entanto, vale ressaltar que o Steam Deck ainda é mais caro que o Xbox Series S e tem menos potência que um PC gamer de mesa do mesmo valor. Um bônus é que, pelo seu preço, o Steam Deck também acompanha um estojo para ser guardado e ficar protegido.

3 de 7 O Steam Deck oferece um preço mais em conta que notebook gamers e consoles como o PS5 ou Xbox Series X, além de vir com um estojo — Foto: Divulgação/Valve O Steam Deck oferece um preço mais em conta que notebook gamers e consoles como o PS5 ou Xbox Series X, além de vir com um estojo — Foto: Divulgação/Valve

'Cross-progression' com o PC

O Steam Deck permite que os jogadores salvem seus jogos pela nuvem do Steam, oferecendo uma espécie de "Cross-Progression" entre o dispositivo e o seu PC. Com isso, o usuário sempre terá acesso ao seu save mais recente no aparelho que estiver usando. É possível começar a jogar um game no PC, continuar mais tarde no Steam Deck, retornar ao computador para passar mais algumas fases e depois terminá-lo no portátil, sempre com o mesmo progresso, sem interrupções.

4 de 7 O Steam Deck permite que o jogador continue suas partidas tanto no PC quanto no portátil através dos dados salvos na nuvem do Steam — Foto: Reprodução/Valve O Steam Deck permite que o jogador continue suas partidas tanto no PC quanto no portátil através dos dados salvos na nuvem do Steam — Foto: Reprodução/Valve

PONTOS NEGATIVOS

Sistema operacional limitado

Steam Deck utiliza o SteamOS como seu sistema operacional, baseado em Linux. A plataforma Windows, da Microsoft, ainda é o padrão para os games de PC e a maioria dos títulos é projetada para rodar nela. Uma grande quantidade da biblioteca de jogos do Steam é compatível com o SteamOS e rodará perfeitamente no Steam Deck, porém alguns games serão impossíveis de rodar por conta dessa limitação.

Há ainda títulos que podem não funcionar caso exijam softwares extras, como proteções anti-cheat, muito usados em games competitivos online. Este é um ponto fraco do Steam Deck no qual o concorrente ROG Ally, da Asus, com Windows 11, tem aproveitado em seu marketing, com seu slogan "Jogue todos os seus jogos". Além disso, o portátil rival também está confirmado no Brasil, apesar de não ter data de lançamento e preço definidos por aqui.

5 de 7 O slogan do concorrente ROG Ally com Windows 11 dá uma alfinetada nas limitações do Steam Deck e seu sistema SteamOS — Foto: Reprodução/Asus O slogan do concorrente ROG Ally com Windows 11 dá uma alfinetada nas limitações do Steam Deck e seu sistema SteamOS — Foto: Reprodução/Asus

Pouco armazenamento

A versão mais barata do Steam Deck tem apenas 64 GB de armazenamento eMMC, o que não é muito para os jogos de PC. Para se ter uma noção, GTA 5 precisa de 72 GB para ser instalado, segundo os requisitos do próprio Steam. Internacionalmente, o portátil está disponível também em versões com 256 GB NVMe de espaço por US$ 529 (em torno de R$ 2.590 sem impostos) e 512 GB NVMe por US$ 649 (por volta de R$ 3.178 sem impostos).

Porém, mesmo estas versões não oferecem tanto espaço de armazenamento quanto um PlayStation 5 (PS5) de 825 GB, um Xbox Series X ou Xbox Series S Carbon de 1 TB, assim como um bom PC gamer com SSD. Além disso, essas opções do dispositivo da Valve são mais caras do que estas outras plataformas.

6 de 7 O Steam Deck está disponível em 3 versões por diferentes preços com armazenamento de 64 GB, 256 GB ou 512 GB — Foto: Reprodução/Steam Deck O Steam Deck está disponível em 3 versões por diferentes preços com armazenamento de 64 GB, 256 GB ou 512 GB — Foto: Reprodução/Steam Deck

Não é homologado no Brasil

O Steam Deck não está disponível de maneira oficial no Brasil e ainda não passou pelo processo de homologação da Anatel, necessário para comercialização de dispositivos com funções de rede, como Wi-Fi e Bluetooth. Isso significa que, caso os jogadores tenham qualquer problema com seu Steam Deck, não será possível contar com o suporte da Valve em território nacional e nem com sua garantia. Assim, os usuários terão apenas a garantia oferecida pela loja que vendeu o produto importado, que costuma ser menor em relação ao que é oferecido pelas fabricantes.

7 de 7 O Steam Deck vendido no Brasil por enquanto não tem suporte oficial da Valve e jogadores terão que contar apenas com a garantia da loja — Foto: Divulgação/Valve O Steam Deck vendido no Brasil por enquanto não tem suporte oficial da Valve e jogadores terão que contar apenas com a garantia da loja — Foto: Divulgação/Valve

Com informações de Steam Deck (1 e 2), Steam, PC Gamer

