Conheça The Beanie Bubble, o mais novo longa de comédia da Apple TV+

O filme The Beanie Bubble – O Fenômeno das Pelúcias estreia no catálogo da Apple TV+ nesta sexta-feira (28). Com direção de Kristin Gore e Damian Kulash Jr., a produção americana original do streaming é baseada no livro "The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute", de Zac Bissonnette. Estrelada por Zach Galifianakis e Elizabeth Banks, a trama segue um vendedor com uma ideia brilhante e que, com a ajuda de três mulheres, a transforma na maior mania de brinquedos da história.