Consumidas pelo Fogo: veja sinopse, elenco e trailer do novo dorama da Netflix

Consumidas pelo Fogo é um dorama que estreou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (13) e já está no Top 10 de séries do streaming. A produção japonesa é uma adaptação do mangá homônimo de Moyashi Fujisawa, ainda inédito no Brasil, e tem direção de Yuichiro Hirakawa. Com Kyōka Suzuki e Mei Nagano no elenco principal, a trama segue uma jovem que, 13 anos após um incêndio que destruiu a casa de sua família, retorna para o lugar ao trabalhar como governanta e coloca em prática seu plano de vingança contra a madrasta.