De Volta aos 15: veja sinopse, elenco e trailer da 2ª temporada

A segunda temporada de De Volta aos 15 estreia no catálogo da Netflix nesta quarta-feira (5). Baseada no livro de romance homônimo da escritora Bruna Vieira, a série nacional foi lançada oficialmente em 2022 e é uma produção original do streaming. Com direção principal de Maria de Medicis e estrelada por Maisa Silva e Camila Queiroz, a trama segue uma jovem adulta infeliz com sua vida até que, um dia, ela consegue viajar no tempo e voltar aos seus 15 anos.

A sequência do seriado teen tem produção assinada por Carolina Alckmin e Mayra Lucas, da Glaz Entreteniment. Se você gosta de séries adolescentes, confira mais detalhes da 2ª temporada de De Volta aos 15, como sinopse, elenco e repercussão.

A segunda temporada de De Volta Aos 15 é uma das novas produções nacionais que chegam neste mês na Netflix

Enredo de De Volta aos 15

Na primeira temporada, a trama gira em torno de Anita, uma mulher de 30 anos (Camila Queiroz) que está infeliz com sua vida e as inúmeras responsabilidades que a fase adulta traz. No entanto, ao descobrir uma maneira de viajar no tempo, a jovem vive novamente as aventuras do ensino médio, uma das épocas mais intensas de sua vida, só que agora com a chance de fazer tudo diferente.

Na nova leva de episódios, algumas reviravoltas acontecem e Anita terá que voltar aos 15 anos novamente para tentar consertar a vida da irmã, Luiza (Mariana Rios). Mas é no meio dessa nova aventura que a jovem descobrirá que Joel (Gabriel Stauffer), um antigo amigo da escola, também se tornou um viajante no tempo, o que poderá colocar tudo em risco, mais uma vez.

Elenco

Além de Maisa Silva (Cinderela Pop) e Camila Queiroz (Amor Perfeito) no papel da protagonista Anita em suas fases jovem e adulta, respectivamente, o elenco de De Volta Aos Quinze ainda reúne nomes como João Guilherme (Fala Sério, Mãe!) vivendo o adolescente Fabrício, Klara Castanho (Bom Dia, Verônica) dando vida à Karol e Caio Cabral (Confissões de uma Garota Excluída) como Henrique.

Juntam-se ao time de atuação Amanda Azevedo (Call com Cleo), Gabriel Stauffer (O Livro dos Prazeres), Bruno Montaleone (Verdades Secretas 2), Mariana Rios (Além do Horizonte), Yana Sardenberg (As Five) e Lucca Picon (Confissões de uma Garota Excluída).

2ª temporada de De Volta aos 15 terá ainda mais viagens no tempo, crushes e confusões garantidas; saiba sobre o elenco da série baseada em livros

Repercussão

Aguardada pelos fãs do livro best-seller, a adaptação de De Volta aos 15 foi bem recebida pelo público em 2022, o que lhe concedeu uma renovação menos de um mês depois da estreia. No site agregador IMDb, por exemplo, a série nacional tem nota 6,7, com base em 932 considerações. Já no Rotten Tomates, o projeto original do streaming tem uma pontuação de 64% em relação à audiência.

Confira o trailer oficial da 2ª temporada de De Volta aos 15:

