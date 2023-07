Desejo Fatal: veja sinopse e trailer da série de suspense da Netflix

A série Desejo Fatal chegou nesta sexta-feira (7) no catálogo da Netflix e é uma das mais novas produções sul-africanas do streaming. A trama segue uma mulher casada que se vê envolvida em uma paixão perigosa com um rapaz mais jovem. Baseada no drama mexicano Desejo Sombrio, também da plataforma, o projeto tem direção de Busiswe Ferry Jele, Nthabiseng Mokoena, Zuko Nodada e Johnny Barbuzano e é estrelado por Kgomotso Christopher e Thapelo Mokoena.

Com 14 episódios ao todo, a série é dividida em dois volumes de sete capítulos cada e o segundo será lançado em breve pela plataforma. As filmagens da produção ocorreram na Cidade do Cabo, na África do Sul. Se você gosta de séries com tramas apimentadas e muito suspense, confira mais detalhes de Desejo Fatal, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Série é estrelada pela atriz sul-africana Kgomotso Christopher no papel de Nandi — Foto: Divulgação/Netflix Série é estrelada pela atriz sul-africana Kgomotso Christopher no papel de Nandi — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir à série Resurrection online? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Desejo Fatal

A história gira em torno de Nandi (Kgomotso Christopher), uma professora casada que vive em um relacionamento fracassado e envolvido em farsas. Certo dia, ela decide tirar um final de semana para ficar longe do marido, Leonard (Mokoena), e ir viajar sozinha.

Mas é durante esse tempo longe de tudo e todos que ela acaba conhecendo Jacob (Prince Grootboom), um rapaz atraente e mais jovem do que ela, com quem logo se vê envolvida em uma paixão proibida. Mas este romance trará muitas consequências para a vida de Nandi, já que segredos sombrios e tragédias inesperadas logo passam a rondá-la.

Elenco

Estrelada por Kgomotso Christopher (Legacy) no papel da protagonista Nandi e Thapelo Mokoena (A Royal Surprise) interpretando Leonard, o elenco de Desejo Fatal ainda reúne nomes como o novato Prince Grootboom vivendo Jacob, Frances Sholto-Douglas (A Barraca do Beijo) dando vida à Laura e Lunathi Mampofu (Shadow) como Brenda.

Também fazem parte do time de atuação Nat Ramabulana (Diamante de Sangue), Ngele Ramulondi (Noughts + Crosses), Rizelle Januk (A Volta ao Mundo em 80 Dias) e a iniciante Tazzy Smith.

Repercussão

Por conta de sua recente estreia, a série Desejo Fatal coleciona inicialmente uma recepção mediana do público e da crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, a produção original do streaming tem, por enquanto, nota 5,1, com base em 19 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto sul-africano ainda não foi avaliado.

Sobre as reviews internacionais, como a do Heaven of Horror, a jornalista Karina Adelgaard tece elogios à série, afirmando que "a produção é visualmente deslumbrante – tanto em termos de ambientação quanto de elenco". E completa ao falar que "o enredo cheio de drama é o condutor da sensação de novela".

Já Virat Verma, do Flickonclick, também não poupa comentários positivos quanto à performance do projeto, que "é uma série digna de farra que combina perfeitamente elementos de erotismo, mistério e traição. Com seu elenco talentoso, enredo cativante e altos valores de produção, ela manterá o público preso do começo ao fim".

Confira o trailer oficial de Desejo Fatal:

Assista: Seis truques da Netflix que você não está usando, mas deveria!