Echo Dot 3 ainda vale em 2023? Prós e contras da caixinha com Alexa

A Amazon Echo Dot ainda pode ser um bom investimento para quem deseja conhecer a tecnologia de smart speakers. Lançada no Brasil em 2019, a terceira geração da caixa inteligente da linha Echo Dot está à venda por R$ 349 e é o modelo mais em conta de Echo Dot. Com Alexa integrada, o aparelho é capaz de controlar eletrodomésticos inteligentes e reproduzir músicas, mas tem uma qualidade sonora inferior à de modelos mais recentes. O produto também é bastante similar à Echo Pop, caixa de entrada lançada em 2023 , que está em oferta por R$ 209 no Amazon Prime Day .

Assim como a Echo Pop, a Echo Dot 3 é um modelo mais simples de caixa inteligente. Diferente das Echo Dots 4 e 5, o produto não conta com recursos avançados de casas conectadas, como detecção de movimento e sensor de temperatura, mas seu preço reduzido pode atrair consumidores. A seguir, veja a análise do TechTudo sobre os prós e contras do aparelho e veja se ainda vale a pena comprar uma Echo Dot 3 em 2023.

Echo Dot 3 estreou em 2019, mas ainda é opção smart speaker de entrada com bom custo-benefício

PRÓS

Preço e custo-benefício

A Echo Dot de terceira geração oferece bom desempenho em termos de alcance do microfone, o que a torna ideal para atender à sua função principal: permitir que os usuários interajam com a Alexa para realizar uma variedade de tarefas e obter informações. Mesmo que versões posteriores como a Echo Dot 4 e a Echo Dot 5 possuam alguns recursos aprimorados, a terceira geração do dispositivo ainda fornece uma experiência funcional na interação com a assistente virtual.

O dispositivo está disponível para compra por cerca de R$ 300. Seus sucessores, de quarta e quinta gerações, podem ser adquiridos por valores mais elevados, chegando à casa dos R$ 400 e R$ 500, respectivamente. Os preços das versões mais recentes podem ser ainda maiores se o item contar com relógio embutido. Diante deste cenário, o alto-falante da Amazon de terceira geração é capaz de atender boa parte das necessidades de usuários por um preço consideravelmente mais barato.

Design e tamanho

O formato circular e compacto da Echo Dot 3 ainda é o preferido de muitos consumidores. Afinal, o design mais achatado permite que o dispositivo se encaixe mais facilmente em qualquer ambiente, ocupando um espaço mínimo. O visual esférico adotado pela Amazon para os lançamentos posteriores confere aos produtos uma ideia mais estática, com menos opções de encaixe.

Echo Dot 3 é versão mais compacta de caixa inteligente da Amazon disponível no mercado

Além do formato, a Echo Dot 3 possui dimensões menores, alcançando assim uma maior portabilidade. Ela mede aproximadamente 43 mm x 99 mm x 99 mm, enquanto a Echo Dot 5 tem dimensões próximas de 100 mm x 100 mm x 89 mm. Até mesmo a Echo Pop, que chegou ao mercado com o diferencial de ser mais compacta, perde para a Echo Dot 3 nesse quesito — o modelo de 2023 tem 99 mm x 83 mm x 91 mm, apesar de ser cerca de 100 g mais leve.

Saída de 3,5 mm

Uma das vantagens da Echo Dot 3 em relação à Echo Dot 5 é a presença de uma saída de áudio de 3,5 mm. Esta característica permite que os usuários conectem o dispositivo a alto-falantes externos sem depender de conexões Bluetooth ou Wi-Fi. Isto é especialmente útil quando se deseja preencher um ambiente maior com música ou aproveitar uma experiência de áudio mais imersiva ao assistir a filmes ou programas de TV.

Além disso, fones de ouvido com fio também podem ser conectados por meio de uma porta 3,5 mm, o que pode ser útil caso o usuário possua fones de alta qualidade e prefira a experiência de som que eles proporcionam. Vale lembrar que a Echo Dot 4 também conta com a funcionalidade, mas a 5 não.

CONTRAS

Qualidade sonora

O alto-falante embutido na Echo Dot 3 é relativamente pequeno, com um único driver de 1,6". Isto resulta em uma qualidade de som geralmente satisfatória para tarefas básicas, como ouvir comandos de voz, audiolivros ou podcasts. No entanto, em comparação com alto-falantes maiores ou sistemas de som mais avançados, a Echo Dot 3 pode não oferecer uma experiência de áudio tão rica e envolvente quando mais exigida.

Echo Dot 3 possui driver de áudio de 1,6"

Especificamente em relação às Echo Dots 4 e 5, a terceira geração oferece uma qualidade de som mais limitada em termos de clareza e definição, o que pode resultar em um áudio com mais imprecisões e menos nítido na separação entre os instrumentos e elementos sonoros. Embora os médios e agudos possam ser reproduzidos de maneira aceitável, as frequências mais baixas tendem a ser menos pronunciadas, afetando a apreciação sonora especialmente para músicas com ênfase em batidas e graves.

Preço similar ao da Echo Pop

Lançada pela Amazon em maio de 2023 para ser o smart speaker mais acessível da nova geração, a Echo Pop está alinhada com os padrões mais recentes da fabricante no que diz respeito a design, recursos e qualidade na reprodução de áudio. Com visual semi-esférico, a Echo Pop está equipada com alto-falante de 1,95", que é maior do que o driver de 1,65" presente na Echo Dot de terceira geração.

Amazon Echo Pop é uma caixinha com Alexa mais acessível

Além disso, o aparelho também conta com o moderno processador AZ2 Neural Edge, que imprime uma melhoria para a Alexa em relação à velocidade de resposta e compreensão do que está sendo dito pelo usuário. Por isso, como ambos os produtos podem ser encontrados por valores próximos a R$ 300 quando não estão em oferta, a Echo Pop tende a ser uma melhor escolha para quem busca um aparelho mais moderno.

Somente uma cor disponível

Apesar de ter versões nas cores preto, branco, rosa e cinza no mercado internacional, a Echo Dot de terceira geração está disponível apenas em preto no site oficial da Amazon Brasil. Isto pode ser considerado uma desvantagem se levar em consideração que as Echo Dots 4 e 5 estão disponíveis nacionalmente nas cores azul, branco e preto. Já a Echo Pop está disponível em branco e preto, mas conta com sete opções de capas de silicone coloridas para personalização.

Especificações da Amazon Echo Dot 3 Lançamento outubro de 2019 Preço R$ 349 Tela não possui Tamanho 43 mm x 99 mm x 99 mm Peso 300g Tamanho do alto-falante 1,6" Conectividade Wi-Fi, Bluetooth, 3,5mm Bateria não possui Cores preto

Com informações de CNET e PCMag

