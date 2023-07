Echo Dot 5 vale a pena? Veja prós e contras da caixa da Amazon

A Amazon Echo Dot 5 é a mais nova geração da caixa de som inteligente com Alexa produzida pela Amazon . Com visual semelhante à Echo Dot 4, o produto se destaca por seus recursos e por sua qualidade sonora, que, segundo a fabricante, é a mais avançada da linha. Com novos sensores, o dispositivo é capaz de determinar temperatura e pode ser controlado por toque. O produto promete ser ideal para casas conectadas , mas seu custo elevado e a incompatibilidade com alguns recursos no Brasil pode fazer alguns consumidores repensarem o investimento.

A nova Echo Dot 5 está à venda por a partir de R$ 429 na versão simples e a partir de R$ 529 na versão com relógio, mas pode ser que os produtos entrem em oferta na próxima semana, devido ao Amazon Prime Day. A seguir, leia a análise do TechTudo sobre os prós e contras da caixa e entenda se a Echo Dot 5 vale a pena para você.

PRÓS

1. Sensor de temperatura ambiente para rotinas Alexa

Uma das características mais notáveis da Echo Dot 5 em relação às versões anteriores é o seu sensor de temperatura integrado. Ele permite que o dispositivo meça a temperatura do ambiente em que está, oferecendo aos usuários maior precisão e novas possibilidades para algumas rotinas da Alexa.

Por exemplo, se a temperatura do ambiente ultrapassar um determinado limiar, a Alexa pode ser programada para responder ativando um ventilador ou desligando o aquecedor. Isto pode ser particularmente útil para gerir o conforto em casa e também economizar energia.

Outra novidade é o acelerômetro, recurso que permite que a Echo Dot 5 seja controlada pelo toque. Com o novo sensor, o usuário pode desligar um alarme ou pausar a reprodução de uma música apenas com um toque na parte superior da caixa.

2. Melhor qualidade de som e reconhecimento de voz

A Echo Dot 5 possui uma qualidade de som aprimorada em comparação com as versões anteriores. O dispositivo possui um alto-falante de 1,73" que oferece som claro e nítido, tornando as músicas e podcasts mais agradáveis de ouvir. Além disso, a Alexa promete ter um desempenho superior em termos de reconhecimento de voz, já que os microfones foram atualizados.

Graças a uma série de microfones sensíveis e a algoritmos avançados de processamento de linguagem natural, a Alexa da Echo Dot 5 pode entender comandos de voz com mais precisão, mesmo em ambientes barulhentos. Isto garante que os usuários não precisem repetir seus comandos, melhorando a facilidade de uso e a experiência geral do usuário.

3. Visor de LED com muitas informações

Outra característica que distingue a Echo Dot 5 é o seu visor de LED. Presente na versão com relógio, o visor de LED da Amazon Echo Dot 5 é capaz de exibir uma variedade de informações, tornando o dispositivo mais útil e versátil. Além de mostrar o horário, o que é especialmente útil se a Echo Dot estiver sendo usada como relógio despertador, o visor também pode exibir timers, a temperatura externa, lembretes, o título da música que estiver tocando e muito mais.

Este é um grande passo em relação aos modelos anteriores da Echo Dot, que não tinham tela e, portanto, eram menos informativos. Além disso, vale destacar que o visor de LED é ajustável, permitindo que os usuários alterem o brilho para se adequar às suas preferências ou às condições de luz do ambiente.

CONTRAS

1. Sem conector de 3,5 mm

Uma limitação da Echo Dot 5 é a falta de um conector de 3,5 mm, presente nas gerações anteriores da Amazon Echo Dot. Isto significa que os usuários não têm a opção de conectar o dispositivo a um sistema de som externo por meio de um cabo auxiliar, o que poderia proporcionar uma experiência de áudio mais rica e imersiva.

A Echo Dot tem um alto-falante de boa qualidade para o seu tamanho e pode se conectar a outros aparelhos por meio do Bluetooth, mas a falta da conexão 3,5 mm pode ser uma desvantagem para aqueles que desejam integrar o dispositivo a um outro sistema de áudio que só permita conexão cabeada.

2. Bateria externa custa metade do preço do aparelho

A Echo Dot 5, assim como as demais caixas de som inteligentes da Amazon, precisam de uma fonte de energia para funcionar. É possível usar o dispositivo conectado à tomada, mas, caso o usuário deseje mais portabilidade para o aparelho, será necessário investir em uma base de bateria. A Amazon lançou junto ao modelo sua primeira base de bateria considerada oficial para a linha, compatível com Echo Dot 4 e 5, mas o valor do produto é bastante elevado — no site, é possível encontrar a base por R$ 229, o que equivale a cerca de metade do preço do produto.

Para quem busca se aproveitar dos drivers poderosos da caixa de som, este pode ser um ponto negativo, já que, sem uma base de bateria, o aparelho perde em mobilidade em comparação com as concorrentes, já que a maioria das caixas de som portáteis contam com uma bateria interna.

3. Modo repetição só funciona com roteador Eero, indisponível no Brasil

O modo repetição é uma funcionalidade muito útil que permite que o Echo Dot 5 estenda a cobertura de Wi-Fi na sua casa. No entanto, esta funcionalidade só é compatível com o roteador Eero, que não está disponível no Brasil. Isto significa que os usuários no Brasil não podem aproveitar a função sem encontrar uma maneira alternativa de adquirir o roteador Eero.

Este é um ponto negativo significativo, pois limita as funcionalidades do dispositivo para os consumidores brasileiros e pode fazer com que eles optem por outras opções de dispositivos inteligentes disponíveis no mercado, como os da Apple ou do Google.

Especificações do Amazon Echo Dot 5 Lançamento maio de 2023 Preço R$ 429 (sem relógio) e R$ 529 (com relógio) Tela display de LED (na versão com relógio) Tamanho 100 mm x 100 mm x 89 mm Peso 351 g Tamanho do alto-falante 1,73" Conectividade Wi-Fi, Bluetooth Bateria não possui Cores preto, branco e azul

