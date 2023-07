Echo Pop vale a pena? Veja prós e contras da caixa compacta da Amazon

A Echo Pop é a mais nova caixa compacta da Amazon . Diferente da linha Amazon Echo Dot , o dispositivo tem formato de semiesfera e, de acordo com a fabricante, é especialmente indicada para ambientes menores. Com Alexa integrada e alto-falantes potentes para o seu tamanho, a Echo Pop é uma boa opção para quem deseja conhecer a tecnologia de smart speakers sem fazer grandes investimentos. Com preço original de R$ 349, o produto está à venda por R$ 209 , em oferta devido ao Amazon Prime Day 2023 . Até a próxima quarta-feira (12), membros prime também poderão adquirir duas unidades do produto por apenas R$ 398 .

Apesar de seus benefícios, por ser um modelo de entrada, a Echo Pop tem algumas desvantagens. Lançada junto com a Echo Dot 5, a caixa compacta não conta com recursos avançados presentes no outro modelo, como sensor de temperatura e acelerômetro. A Echo Pop também não tem versão com relógio, diferentemente da linha mais avançada. A seguir, confira a análise do TechTudo sobre os prós e contras do produto e saiba se a Echo Pop vale a pena para você.

PRÓS

1. Design compacto

O design compacto e em formato de semiesfera da Echo Pop merece destaque por sua capacidade de adequação a qualquer ambiente, principalmente os menores. Ela é pequena o bastante para ser colocada em espaços apertados, como uma prateleira lotada ou uma mesa de trabalho, sem comprometer a estética ou a funcionalidade do espaço. Seu tamanho reduzido torna-a extremamente portátil, permitindo que você leve suas playlists, notícias diárias e a assistente de voz Alexa para qualquer lugar da casa, ou mesmo para outros locais — dependendo, é claro, de uma tomada ou bateria externa.

A dimensão compacta da Echo Pop não compromete suas funcionalidades. Embora pequena, ela desempenha todas as tarefas que esperamos da assistente de voz da Amazon. Ela é capaz de controlar dispositivos de casa inteligente, responder perguntas, definir alarmes, tocar música e muito mais.

2. Visual personalizável a um baixo custo

A Echo Pop também se destaca em termos de personalização. O aparelho inteligente está disponível nas cores preta e branca, mas existem sete opções de capinhas consideradas oficiais para o dispositivo. As cores são vermelho, azul, roxo, lilás, cinza, laranja e ainda uma opção que "brilha no escuro". Esta gama de opções permite que cada usuário escolha a cor que melhor se adapta ao seu gosto pessoal e ao design de seu espaço. Cada capinha custa R$ 79 no site da Amazon.

Outra novidade que foi lançada junto ao modelo é uma base de bateria, que permite que a Echo Pop funcione fora da tomada e aumenta a portabilidade da caixa de som. O valor da peça, no entanto, é bastante elevado quando comparado com o preço do dispositivo — cada base custa R$ 189.

3. Som balanceado para o tamanho

Dada a sua dimensão compacta, a qualidade sonora da Echo Pop é bastante equilibrada. Apesar de pequeno, o dispositivo oferece um som claro e límpido que é suficiente para preencher a maioria dos ambientes. Desta forma, o aparelho se destaca em relação aos concorrentes quando se fala em caixas de som compactas, já que, além de uma boa qualidade de som para ouvir músicas e podcasts, o produto também conta com todas as funcionalidades inteligentes da Alexa e pode ser usado para controlar dispositivos smart.

CONTRAS

1. Sem sensores de movimento e temperatura

Apesar de atender às necessidades da maioria dos que buscam por smart speakers, a Echo Pop não é a opção mais completa do mercado. Comparada com outras caixas inteligentes da Amazon, o produto não tem alguns recursos avançados para casas conectadas. Presente nas gerações mais recentes de Echo Dot, a função de detecção de movimento pode ser bastante útil para integrar rotinas da Alexa, mas não está presente na Echo Pop. Com a tecnologia, é possível que o dispositivo apague as lâmpadas smart quando ninguém estiver em casa, por exemplo.

Também não está presente na Echo Pop o sensor de temperatura, lançado na Echo Dot 5. Com o recurso, o dispositivo inteligente poderia ligar automaticamente o ar-condicionado quando o cômodo atingisse determinada temperatura. Além disso, por ser um aparelho mais compacto, a Echo Pop não está disponível em versão com relógio em display.

2. Sem entrada auxiliar

A entrada auxiliar de 3,5 mm, presente nas gerações mais antigas de Echo Dot, não existe na Amazon Echo Pop. Com ela, os usuários poderiam conectar outros dispositivos de áudio à Echo Pop, aumentando sua versatilidade enquanto uma caixa de som. Seja para conectar um reprodutor de MP3, um telefone ou um outro dispositivo sonoro, a entrada auxiliar poderia ser um recurso útil para muitos usuários.

Além disso, a falta de uma entrada auxiliar significa que a Echo Pop depende exclusivamente da conectividade sem fio para reproduzir áudio. Embora o Wi-Fi e o Bluetooth sejam convenientes e geralmente confiáveis, eles não são isentos de problemas, como interferências ou instabilidades de conexão. Nestes casos, uma entrada auxiliar poderia ser uma alternativa útil para garantir a reprodução contínua do áudio.

3. Pouco menor que a Echo Dot

Embora o maior diferencial da Echo Pop seja seu formato semiesférico, as dimensões do produto não são tão menores que as da Echo Dot 4 e 5. Enquanto a caixa de entrada tem 99 mm x 83 mm x 91 mm, as gerações mais recentes da linha Dot têm 100 mm x 100 mm x 89 mm. Apesar de ser mais funcional para alguns ambientes, a diferença de tamanho pode nem sempre compensar as especificações mais modestas do dispositivo.

O pouco espaço interno afeta sua capacidade de abrigar componentes capazes de proporcionar mais funcionalidades e melhor qualidade. Enquanto a Echo Dot 5 foi elogiada por seu som melhorado em relação a modelos anteriores, graças ao novo hardware de som, e por suas novas funcionalidades com base em sensores, a Echo Pop fica restrita aos recursos que já estavam presentes nas primeiras Echo Dots, com poucas melhorias.

Especificações da Amazon Echo Pop Lançamento maio de 2023 Preço a partir de R$ 209 Tela Não possui Tamanho 99 mm x 83 mm x 91 mm Peso 199 gramas Tamanho do alto-falante 1,95" Conectividade Wi-fi, Bluetooth Bateria Não possui Cores Preto e branco

