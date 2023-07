Endling Extinction is Forever: veja gameplay e requisitos do game da raposa

Endling - Extinction is Forever é um jogo emocionante sobre a última raposa do mundo tentando sobreviver com seus filhotes — Foto: Divulgação/HandyGames

Endling inicia sua história com a última raposa existente do mundo fugindo de um incêndio na floresta causado pelos humanos. Após muita dificuldade, ela escapa e encontra um abrigo provisório, onde dá a luz a quatro filhotes. No primeiro dia, ela procura comida para alimentá-los, mas no segundo um caçador consegue capturar uma de suas crias. Então, o game passa a equilibrar a busca por comida com pistas a serem seguidas para recuperar a raposinha perdida. Além da trama central, há toda uma história paralela apresentada de maneira sutil e sem diálogos, que mostra o estado do mundo ao seu redor e conta com cenas reconstruídas pelo faro do animal.