Exoprimal: veja gameplay, história e requisitos do novo game da Capcom

Exoprimal é um jogo de ação em terceira pessoa produzido pela Capcom , em que times disputam entre si enquanto encaram hordas de dinossauros. As equipes são de cinco jogadores, que precisam superar uma série de desafios orquestrados por uma Inteligência Artificial maligna chamada de Leviatã. O jogo já está disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e PC (via Steam ), além de fazer parte do catálogo do Xbox Game Pass para assinantes. A seguir, o TechTudo traz detalhes de história, gameplay, requisitos e tudo o que você precisa saber sobre o game. Confira:

Lançamento de Exoprimal

Exoprimal está disponível desde a última sexta-feira, 14 de julho, chegando para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. A edição padrão do jogo está à venda por R$ 249, enquanto a edição Deluxe custa R$ 299 nas lojas digitais. Vale lembrar que o jogo ficou disponível no catálogo do Xbox Game Pass já no dia do lançamento, então os assinantes do serviço podem acessar o jogo sem custo adicional.

História de Exoprimal

Exoprimal se passa no ano de 2043, período em que humanidade tem enfrentado um estranho fenômeno chamado vórtices, que provocou a invasão de dinossauros em diferentes regiões ao redor do mundo. Certo dia, Ace, que é um exocombatente do esquadrão Tubarões-martelo, entrou involuntariamente em um vórtice que surgiu durante uma rotineira missão de patrulha e se deparou com Leviatã, uma misteriosa IA de nova geração que o obriga a participar de uma série de jogos de guerra.

Assim, o jogador embarca em uma história para sobreviver e descobrir os objetivos de Leviatã. Embora seja essencialmente um jogo multiplayer, é possível avançar na trama de Exoprimal conforme o jogador progride no modo principal, Sobrevivência Jurássica. É preciso coletar itens chamados de “Dados Perdidos” para atualizar o banco de dados e revelar, aos poucos, os mistérios por trás dos vórtices e dos jogos de guerra.

Gameplay de Exoprimal

Em Exoprimal, os jogadores utilizam armaduras, chamadas de Exotrajes, que são categorizadas em três tipos: Ofensiva, Tanque e Suporte. Os times podem se equipar estrategicamente para suprir as necessidades durante os desafios, incluindo a possibilidade de utilizar implementos, que são peças que oferecem habilidades e outros benefícios exclusivos às armaduras.

No modo Sobrevivência Jurássica, as equipes são acompanhadas pela inteligência artificial Leviatã por várias áreas enquanto são submetidas aos seus desafios sádicos. Eles incluem enfrentar vários tipos de dinossauros ferozes, chefes e até mesmo outras equipes de jogadores. Há pelo menos doze tipos de desafios distintos que podem surgir ao longo das partidas, incluindo missões de escolta e de dominação de território.

Em outras palavras, Exoprimal não é apenas um jogo PvE (jogador contra ambiente), mas também PvP (jogador contra jogador). De acordo com a Capcom, cada partida do modo Sobrevivência Jurássica é completamente diferente da anterior, e os jogadores ainda podem alterar seus Exotrajes a qualquer momento para ajustar suas táticas aos novos desafios.

Depois de completar a história, ainda será possível desbravar o modo Provação Selvagem, que traz cenários PvE que rotacionam semanalmente. Ele é pensado como um conteúdo de jogo mais avançado, pois oferece um grande nível de desafio e encoraja a comunidade a utilizar Exotrajes mais poderosos para desempenhar o máximo em combate. As equipes ainda podem competir pelo menor tempo possível de conclusão, além de experimentar novas estratégias para alcançar pontuações cada vez mais altas e ganhar recompensas.

O jogo também segue a tendência de títulos recentes da publicadora e é desenvolvido no RE Engine, entregando visuais realistas e bastante otimizados para a atual geração de consoles e PC. Resident Evil 4 Remake, Devil May Cry 5 e Street Fighter 6 são alguns jogos de sucesso que também utilizam o mesmo motor gráfico.

Requisitos de Exoprimal

Exoprimal pode exigir bastante do processamento da máquina do jogador, ainda mais por conta da quantidade de dinossauros que surgem durante as partidas. Por isso, vale se atentar aos requisitos mínimos e recomendados para garantir a melhor performance possível nos computadores. Confira:

Requisitos de Exoprimal Requisitos mínimos Requisitos recomendados SO Windows 10 (64-Bits) Windows 10 ou Windows 11 (64-Bits) Processador Intel Core i5 7500 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7 8700K ou AMD Ryzen 5 3600X Memória 8 GB RAM 16 GB RAM Placa de vídeo GeForce GTX 1050 Ti (4 GB VRAM) ou AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM) GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 590 DirectX Versão 12 Versão 12 Armazenamento 50 GB de espaço disponível 50 GB de espaço disponível

Com informações de Capcom

