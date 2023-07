FalleN na FURIA: relembre títulos, line-ups e trajetória do jogador de CS

Gabriel "FalleN" Toledo, um dos maiores jogadores de Counter-Strike de todos os tempos, vestirá a camisa da FURIA . Quando criou o projeto "The Last Dance" na Imperial Esports , havia boatos a respeito dessa ser a sua última equipe antes da aposentadoria, mas ele optou por um novo passo em sua carreira. No vídeo de anúncio da contratação pela FURIA , ele chegou a comentar os obstáculos encarados desde o início de sua trajetória, na era das Lan Houses, até conquistar o respeito da comunidade brasileira e mundial de CS:GO . A seguir, confira como foi a jornada de FalleN e as equipes que representou ao longo da carreira.

O começo no CS 1.6

FalleN tem muita experiência no FPS da Valve com seus 32 anos de idade, mas iniciou suas jogatinas no início dos anos 2000 e se apaixonou pelas competições. Já no ano de 2005, ele vestiu a camisa da Crashers para participar de torneios presenciais, como as classificatórias da World Cyber Games (WCG) e o KODE5 Brazil. Depois, passou por FireGamers, onde teve a oportunidade de jogar com outras lendas, como Lincoln "fnx" Lau e Renato "nak" Nakano, e ter experiências internacionais graças à classificações a torneios como as WCG 2009 e 2010, e a ESWC 2010.

A norte-americana Complexity Gaming foi o novo destino de FalleN após a FireGamers. Por lá, ele obteve grandes conquistas, como título da IEM V American Championship Finals em 2010. O brasileiro ainda passou por equipes como Mandic, semXorah e PlayArt, onde adquiriu experiência fora Brasil e ganhou diversos títulos. Porém, o Counter-Strike 1.6 se aproximava de seu fim e, sem um cenário competitivo sólido de CS:GO, lançado em 2012, FalleN percebeu que precisaria encontrar abrigo em outros jogos de FPS.

Aventura em outros FPS

FalleN passou a procurar por novos projetos após os últimos dias do CS 1.6. A primeira aventura fora do Counter-Strike foi no Assault Fire, um game desenvolvido pela Gem Celestial e publicado pela Level Up Games no Brasil em 2013. O objetivo era vencer a classificatória brasileira do game para a WCG 2013. Seu time era a PlayArt, que ainda contava com Lincoln "fnx" Lau, Renato "nak" Nakano, Bruno "bruno" Ono e Bruno "BIT" Lima. Entretanto, eles perderam a grande final para a Game7, liderada por Caio "400kg" Lazzaro, e não conseguiram representar o Brasil em Kunshan, China.

Após sua rápida passagem pelo Assault Fire, FalleN vestiu a camisa da paiN Gaming para competir no CrossFire, game de 2007 que chegou ao Brasil em 2011 graças à Z8Games. Dessa vez, o único jogador popular pelo CS ao seu lado era Felippe "felippe1" Martins, que voltaria a encontrá-lo no futuro. Seus outros parceiros eram Alex “afc” Costa, Italo "Gunnerz" Martins e Carlos "Castiel" Antunes. A maior conquista da equipe foi a taça da BGL Arena 3 CrossFire Stars S2, título que garantiu a vaga no CFStars 2014 em Chengdu, China.

O primeiro passo no CS:GO

FalleN partiu para a KaBuM! Esports depois de sua boa passagem pela paiN Gaming, continuando a competir no CrossFire em 2014. Contudo, foi nessa época que o CS:GO começou a encontrar de verdade o seu espaço no Brasil. FalleN deu adeus ao Assault Fire e ao CrossFire para focar de vez no seu jogo principal. No começo da KaBuM!, a equipe contava com Lincoln "fnx" Lau, Fernando "fer" Alvarenga e os gêmeos Henrique "HEN1" Teles e Lucas "LUCAS1" Teles. Durante o ano, a primeira grande competição do time ocorreu apenas em novembro, na ESWC 2014, em Paris. Esse foi o último compromisso antes da histórica fusão entre KaBuM! e ProGaming.TD, tornando-se KaBuM.TD.

A lineup seguiu contando com FalleN e fer, mas acrescentou Ricardo "Boltz" Prass, Caio "zqk" Fonseca e Lucas "steel" Lopes. Foi com esses companheiros que FalleN venceu, em dezembro de 2014, a MLG Aspen Invitational - Brazil Qualifier, que os levou para a MLG X Games Aspen Invitational, torneio que ocorreu em janeiro de 2015 e reuniu grandes nomes do CS:GO na época. Apesar da eliminação na fase de grupos, a KaBuM.TD deixou uma ótima impressão graças à vitória conquistada sobre a Cloud9 de Michael "shroud" Grzesiek. Depois, eles aproveitaram a estadia nos Estados Unidos para seguir mostrando ao mundo do que eram capazes.

Batalha para chegar ao Major

FalleN e seus companheiros de KaBuM.TD pegaram a estrada de Aspen até Denver para participar do Clutch Con 2015. O torneio contou com algumas polêmicas na organização, mas o que importa é que a KaBuM.TD conseguiu superar suas rivais para sobreviver à fase de grupos. Porém, foram eliminados nas quartas de final pela Fnatic, que já era campeã mundial na época. Embora derrotados na série melhor de três partidas (MD3), os brasileiros conseguiram tirar um mapa da equipe sueca, o que foi o suficiente para eles serem convidados para o ESL One: Katowice 2015 - LAN Qualifier, o classificatório para o mundial daquele ano.

Era uma oportunidade única para aqueles jogadores, mas havia um problema: dinheiro. Não havia recursos para uma viagem dos Estados Unidos até Katowice, Polônia. A única solução encontrada foi uma vaquinha virtual para que eles pudessem viajar até o local do classificatório e que também seria o local do mundial. Com destaque para a doação de cerca de R$ 4 mil de Robin "flusha" Rönnquist, da Fnatic, FalleN e sua equipe conseguiram bem a tempo o dinheiro necessário para viajar até Katowice, onde conquistariam a vaga para seu primeiro Major.

O início da sequência de torneios Major

FalleN daria início a uma gigantesca sequência de participações em Major na ESL One: Katowice 2015. Para sua primeira disputa, ele e seus companheiros assinaram com a Keyd Stars e estrearam contra outra campeã mundial, Ninjas in Pyjamas. Apesar da derrota, os brasileiros escalaram a chave inferior e derrotaram HellRaisers e Counter Logic Gaming, carimbando a vaga para os playoffs. Infelizmente, nas quartas de final foram derrotados pela Virtus.pro, mas o que mais importava era que os brasileiros já haviam garantido presença para o próximo Major, a ESL One: Cologne 2015.

Antes da participação no segundo Major, FalleN e companheiros fizeram mais uma troca de organização, assinando com a canadense Luminosity Gaming. Vale destacar que foi nesse período que ocorreu mais uma mudança crucial na line-up: a entrada Marcelo "coldzera" David no lugar de Caio "zqk" Fonseca. Com o novo integrante, a LG ficou com o Top 8 da ESL One: Cologne 2015, o que também garantiu os brasileiros no próximo Major, o DreamHack Open Cluj⁠-⁠Napoca 2015. Mais uma vez, eles pararam nas quartas de final, assegurando a vaga para o Major seguinte, esse inesquecível até hoje: MLG Major Championship: Columbus 2016.

O projeto de FalleN e a histórica formação

FalleN criou a Games Academy, projeto que tem como objetivo revelar novos talentos no cenário sul-americano. Em agosto de 2015, ele organizou o Games Academy - Golden Chance, um torneio que concedeu a chance para os campeões de viajarem aos Estados Unidos para competirem levando o nome "Games Academy". A equipe vencedora foi a "Não Tem Como", formada pelos gêmeos Henrique "HEN1" Teles e Lucas "LUCAS1" Teles, Lincoln "fnx" Lau, Epitácio "TACO" de Melo e Gustavo "SHOOWTiME" Gonçalves. Foi nesse esquadrão que FalleN descobriu a decisão que a Luminosity precisava tomar: colocar fnx e TACO nas vagas de Ricardo "Boltz" Prass e Lucas "steel" Lopes.

Além dos jogadores, também foi contratado Wilton "zews" Prado para o lugar de Renato "nak" Nakano na posição de treinador. Até essas mudanças ocorrerem, a LG havia amargado diversos vice-campeonatos e algumas frustrações nas quartas de finais. A line-up nova se manteve dessa forma, sem conquistar títulos em torneios grandes, mas o grito de campeão estava guardado para o MLG Major Championship: Columbus 2016. Foi nesse mundial que todo o esforço de FalleN e de seus companheiros foi recompensado. Com uma vitória convincente sobre a Natus Vincere na grande final, o Brasil estava finalmente no topo do mundo no CS:GO.

A ida para a SK Gaming

FalleN e companhia foram para a SK Gaming em 2016, equipe alemã considerada por muitos uma das mais tradicionais no cenário de Counter-Strike. Os brasileiros chegaram ao bicampeonato mundial na ESL One: Cologne 2016. Entretanto, após o título, os brasileiros não levantaram mais taças em 2016 e se contentaram apenas com boas colocações, com exceção do amargo vice-campeonato na ESL Pro League Season 4 - Finals, ocorrido no lotado Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Com algumas mudanças envolvendo jogadores como João "felps" Vasconcellos, Jacky "Stewie2K" Yip e Ricardo "Boltz" Prass, a SK viveu momentos grandiosos entre 2017 e 2018, vencendo mais de dez torneios, até os jogadores optarem por participar do retorno do MIBR.

A frustração com o MIBR

FalleN vestiu a pesada camisa do MIBR em 2018. Apesar do início conturbado, com a eliminação nas quartas de final da ESL One: Cologne 2018, parecia que os brasileiros ganhariam confiança com o título da ZOTAC Cup Masters 2018. Contudo, após levantar essa taça, o esquadrão passaria a viver com uma seca interminável de títulos. As atuações também não agradavam a torcida, e muitas mudanças ocorreram na line-up no período de 2018 até 2020. Provavelmente, a derrota mais lembrada pelos brasileiros foi na final da Flashpoint Season 1, onde o MIBR perdeu o título após sofrer uma virada inacreditável contra a MAD Lions.

Entre as decisões duvidosas do MIBR, a mais impactante chegou em setembro de 2021, com o anúncio das saídas de Fernando "fer" Alvarenga e Epitácio "TACO" de Melo, além do treinador Ricardo "Dead" Sinigaglia. FalleN utilizou de suas redes sociais para mostrar seu descontentamento com a decisão e anunciar sua ida para o banco do MIBR, que logo resultaria na sua saída oficial.

A temporada na Liquid

FalleN foi contratado pela Team Liquid em janeiro de 2021 após sua saída conturbada da MIBR. Essa foi sua primeira experiência sem nenhum brasileiro em seu time. Na line-up, ele teve como companheiro Jacky "Stewie2K" Yip, o norte-americano que vestira a camisa da SK Gaming e do MIBR ao lado de FalleN. Os outros companheiros eram Jonathan "EliGE" Jablonowski, Keith "NAF" Markovic e Michael "Grim" Wince. A presença do Professor na Team Liquid fez com que fãs brasileiros torcessem para o time como se todos os jogadores fossem do país. No entanto, a passagem de FalleN pela organização foi recheada de altos e baixos.

É importante destacar que esse ainda era período de pandemia. Ou seja, a maior parte dos torneios foi disputada de forma online, caso, por exemplo, do cs_summit 8, onde FalleN conquistou seu único título com a camisa da Liquid. Ainda houve tempo para o Professor jogar o PGL Major Stockholm 2021, o primeiro Major após o começo da pandemia, e de se despedir da Liquid com um ótimo Top 4 na BLAST Premier: World Final 2021.

Em seu anúncio de saída, FalleN agradeceu a seus companheiros e toda a estrutura disponibilizada para ele durante o período. Ao mesmo tempo, ele explicou que sentia dificuldades na comunicação em inglês, que tinha saudades de jogar com alguns companheiros brasileiros e que sentia estar se aproximando dos seus últimos anos como jogador profissional de CS:GO. Foi assim que os primeiros passos do "Last Dance" foram dados.

A última dança

"Last Dance" teve seu nome inspirado no o documentário "The Last Dance", que apresentou a última temporada de Michael Jordan com seus companheiros pelo Chicago Bulls na NBA, liga de basquete norte-americana. A princípio, o projeto era liderado por FalleN e Marcelo "coldzera" David, que gostariam de jogar a temporada de 2022 com os mesmos jogadores que foram campeões mundiais ao lado deles. Assim, Fernando "fer" Alvarenga, Lincoln "fnx" Lau e Epitácio "TACO" de Melo se juntaram ao Professor no projeto. Entretanto, TACO logo foi descartado devido ao seu compromisso como capitão da GODSENT na época.

Eventualmente, coldzera também tomou a decisão de deixar o projeto devido a algumas divergências de ideias com os jogadores. Assim, abriu espaço para que Ricardo "Boltz" Prass entrasse no time. Por fim, foi chamado um nome que nunca havia jogado com o Professor em sua carreira, mas que iria agregar bastante ao projeto: Vinícius "VINI" Figueiredo, que estava livre no mercado após deixar a FURIA. Como treinador, o experiente Luis "peacemaker" Tadeu fechou a line-up, que viria a jogar na organização brasileira Imperial Esports.

A jornada pela Imperial

FalleN teve uma passagem cheia de altos e baixos na Imperial. Contudo, os bons momentos foram marcantes e serão lembrados por muito tempo pelos fãs. O começo foi muito promissor, com o título do OMEN WGR European Challenge 2022 e a classificação para o PGL Major Antwerp 2022, o que manteve a sequência de FalleN nos torneios Major de CS:GO. No mundial, a Imperial ficou entre os 11 melhores times do mundo. Porém, é necessário lembrar da histórica série contra a Cloud9, que fez o streamer Alexandre "Gaules" Borba atrair mais de 700 mil espectadores em seu canal da Twitch.

Após a boa participação no Major da Bélgica, a Imperial encarou uma frustrante sequência de péssimos resultados. Por conta disso, foi anunciada a saída de Lincoln "fnx" Lau e a chegada de Marcelo "chelo" Cespedes. Houve recuperação com o vice-campeonato da ESL Challenger at DreamHack Melbourne 2022 e a classificação para o IEM Rio Major 2022, após uma dramática série contra a Complexity. Entretanto, a frustração voltou com tudo após péssima campanha sem vitórias no Major do Brasil.

Em 2023, a Imperial já contava com Jhonatan "JOTA" Willian e o treinador Rafael "zakk" Fernandes. Foi nesse ano que, infelizmente, foi encerrada a sequência de FalleN em torneios Major devido à eliminação no RMR das Américas para o BLAST.tv Paris Major 2023. Porém, o ano reservou coisas boas para o Professor e a Imperial, com destaque para o Top 4 na BLAST Premier: Spring Final 2023, no mês de junho. Mesmo com a equipe um pouco desacreditada, FalleN liderou seus companheiros em uma histórica campanha que quase culminou no título do torneio. Esse também foi seu último compromisso pela Imperial.

A dança continua

FalleN anunciou a saida da Imperial no último domingo (2) com um emocionante vídeo de despedida. Entretanto, rumores envolvendo o jogador já ocorriam mesmo antes do encerramento da boa campanha na BLAST Premier: Spring Final 2023. Ao lado das especulações, outras grandes equipes de CS:GO do Brasil, como FURIA, MIBR e paiN Gaming, já davam início às transferências de jogadores na busca por reforços para a continuação da temporada. Entre tantas idas e vindas de jogadores, as saídas de Rafael "⁠saffee⁠" Costa e de André "⁠drop⁠" Abreu da FURIA quase que confirmaram que o destino do Professor seria vestir a camisa dos panteras.

A FURIA não quis deixar os fãs esperando e não demorou para confirmar que FalleN faria parte da equipe. Ao lado do Professor, Marcelo "chelo" Cespedes, que também esteve na Imperial, foi chamado para a vaga que restava na FURIA. A dupla jogará ao lado de Andrei "arT" Piovezan, Kaike "KSCERATO" Cerato e Yuri "yuurih" Boian. Estima-se que a estreia ocorra no Play-In da IEM Cologne 2023, a partir do dia 26 de julho. No final das contas, o que importa para os milhares de fãs do Professor é que a dança irá continuar, sendo provável que um dos melhores AWPers da história também esteja presente no Counter-Strike 2 (CS2).

