Felicidade para Principiantes: veja enredo, elenco e trailer do filme

O longa é protagonizado por Ellie Kemper (The Office) e Luke Grimes (Yellowstone), que dão vida a Helen e Jake, respectivamente. Felicidade para Principiantes é inspirado no romance homônimo da autora Katherine Center, e foi escrito e dirigido por Vicky Wight. Confira, a seguir, sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix.

Felicidade para Principiantes: Ellie Kemper e Luke Grimes estrelam filme como Helen e Jake

Enredo de Felicidade para Principiantes

Um ano após o seu divórcio, Helen cede à pressão do irmão e decide participar da trilha dos Apalaches. Com mais de 3.500km, o percurso é bem conhecido nos Estados Unidos e promete mudar a vida daqueles que encaram o desafio. Mas tudo se torna ainda mais complicado quando Helen descobre que Jake, amigo de seu irmão 10 anos mais novo, é um dos participantes do grupo para a trilha.

Os dois não são próximos e a protagonista, inclusive, acha o rapaz é bem irritante. Na caminhada, entretanto, eles percebem que têm muito mais em comum do que achavam e se aproximam, enquanto Helen busca uma nova chance na vida e no amor e faz amigos na trilha dos Apalaches.

Felicidade para Principiantes é a adaptação do livro de Katherine Center

Elenco e equipe

Além dos protagonistas Ellie Kemper e Luke Grimes, Felicidade para Principiantes também credita Nico Santos (Podres de Ricos) e Blythe Danner (À Espera do Amanhã) no elenco, como Hugh e Gigi. Os atores Ben Cook (Amor, Sublime Amor) e Esteban Benito (The Binge) são outros artistas do longa, dando vida à Beckett e Mason.

Shayvawn Webster (Devs), Julia Shiplett (Guia de Viagem para o Amor) e Gus Birney (O Nevoeiro) completam o elenco de Felicidade para Principiantes, interpretando as personagens Windy, Sue e Kaylee. Para além dos atores, a diretora e roteirista do longa, Vicky Wight, já trabalhou em O Marido Perdido, outra adaptação da autora Katherine Center, disponível para aluguel no YouTube.

Felicidade para Principiantes é novo filme da Netflix, dirigido por Vicky Wright

Repercussão

Pelo lançamento recente, Felicidade para Principiantes ainda não possui nota em sites agregadores de críticas, como o IMDb. Entretanto, o filme da Netflix já ganhou algumas reviews em sites internacionais de renome. Sarah Gorr, em crítica do The Spool — citada pelo Rotten Tomatoes —, diz que “falta originalidade” na obra. Além disso, a profissional destaca que os “elementos, característicos da direção de Wright, não foram observados”.

Por outro lado, Catherine Bray, da Variety, descreve o longa como um “romance doce, que propõe reflexões”. A jornalista também compara o filme ao título Comer, Rezar e Amar, pela “seriedade em que trata a cura e a espiritualidade da personagem principal”.

Assista ao trailer de Felicidade para Principiantes

