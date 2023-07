Fontaine no Genshin Impact: o que se sabe até agora sobre a nova região

Fontaine é a quinta região explorável que está a caminho de Genshin Impact , RPG de ação gratuito da HoYoverse PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), PC, Android e iPhone ( iOS ). Inspirada na França, essa é uma nação conhecida como Terra da Justiça e que está sob a jurisdição de Focalors, uma Arconte Hydro e Deusa da Justiça na mitologia do game. Sua data de lançamento ainda não foi revelada, mas é de se esperar que chegue com a atualização da Versão 4.0, na terceira semana de agosto.

A exemplo de Sumeru e Inazuma, outras regiões do game, Fontaine promete expandir o mundo aberto de Genshin Impact, além de trazer novos desdobramentos para a história do(a) Viajante. A desenvolvedora também já revelou alguns dos próximos personagens jogáveis e novas mecânicas de exploração, com destaque para a possibilidade de nadar no fundo do oceano para descobrir tesouros e criaturas. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz tudo o que se sabe até agora sobre Fontaine no RPG da HoYoverse. Confira:

2 de 5 Fontaine é a quinta grande região explorável a caminho de Genshin Impact — Foto: Divulgação/HoYoverse Fontaine é a quinta grande região explorável a caminho de Genshin Impact — Foto: Divulgação/HoYoverse

👉 Como jogar Genshin Impact no navegador? Descubra no Fórum do TechTudo.

Lançamento de Fontaine

Fontaine não tem uma data oficial de lançamento revelada. A Versão 3.8 de Genshin Impact chegou nesta quarta-feira (5) e deve anteceder a chegada da nova região, que acontece apenas na Versão 4.0. Tendo em vista que a HoYoverse já está divulgando detalhes do novo conteúdo e cada atualização dura em média 45 dias, é de se esperar que Fontaine esteja disponível na terceira semana de agosto. Ou seja, tudo indica que a Versão 3.9 será pulada, assim como aconteceu no lançamento de Sumeru, que saltou da Versão 2.8 para 3.0.

3 de 5 Fontaine é a terra da Arconte Hydro, razão pela qual é abundante em água — Foto: Divulgação/HoYoverse Fontaine é a terra da Arconte Hydro, razão pela qual é abundante em água — Foto: Divulgação/HoYoverse

Detalhes de Fontaine

Fontaine é uma nação que exala elegância e se orgulha por ser o “centro da cultura e das artes”. Ela também é conhecida por sua notável expansão tecnológica, levada a outras regiões de Teyvat. Isso fica bastante claro durante a visita do Viajante à Fornalha Mikage, em Inazuma, que foi projetada justamente por engenheiros de Fontaine.

Embora seja uma vanguarda do desenvolvimento, Fontaine não vive uma situação muito favorável e não é mais considerada um bom lugar para se viver. Isso porque sua principal fonte de energia está se deteriorando cada vez mais, obrigando que muitas pessoas busquem alternativas. Além disso, Fontaine é descrito como um lugar perigoso e opressor por natureza.

4 de 5 Apesar da elegância, Fontaine carrega um sentimento de opressão em Genshin Impact — Foto: Divulgação/HoYoverse Apesar da elegância, Fontaine carrega um sentimento de opressão em Genshin Impact — Foto: Divulgação/HoYoverse

Focalors, a atual Arconte da região, não é uma integrante original das sete divindades e ocupou a posição após a morte da antiga Arconte Hydro. É dito que os Oceanids, seres criados da essência da água, e que são nativos de Fontaine, não tiveram um bom relacionamento com ela e se exilaram por esse motivo. Além disso, Focalors tem uma personalidade difícil de lidar e vive pelo “espetáculo” do Tribunal, uma instituição da qual nem mesmo os deuses escapam do julgamento.

As primeiras imagens de Fontaine fazem jus à descrição e chamam a atenção pela sua elegância. É possível notar, também, que suas ruas são agitadas e muito bem vigiadas, justificando o sentimento de opressão. A região também traz paisagens bastante abundantes em água, como é de se esperar da nação Hydro. Isso é algo que abre margem para uma nova mecânica de gameplay que permite mergulhar e explorar as profundezas do oceano.

Ainda não está claro, no entanto, se as mecânicas de mergulho serão exclusivas do Viajante ou se outros personagens também poderão ser controlados debaixo d'água. As primeiras cenas de gameplay mostram apenas o Viajante encontrando tesouros e criaturas subaquáticas, enquanto dispara magias elementais Hydro.

Personagens

Genshin Impact normalmente traz novos personagens com a chegada de uma nova região. Com Fontaine não será diferente. A HoYoverse divulgou, nesta última segunda-feira (3), um vídeo animado que destaca várias figuras que prometem ser centrais na história do local, com destaque para o mergulhador Freminet (Cryo) e a dupla de mágicos Lyney (Pyro) e Lynette (Anemo). Tudo indica que esses serão os primeiros personagens do banner da Versão 4.0.

5 de 5 Arlecchino é a nova Mensageira Fatui que está no centro dos acontecimentos de Fontaine em Genshin Impact — Foto: Divulgação/HoYoverse Arlecchino é a nova Mensageira Fatui que está no centro dos acontecimentos de Fontaine em Genshin Impact — Foto: Divulgação/HoYoverse

O trailer também apresenta vários outros personagens, incluindo Neuvillette, que é Chefe de Justiça de Fontaine, e Clorinde, que carrega uma visão Electro e parece trabalhar na alta cúpula. Entre os revelados também estão Navia, Sigewinne e Wriothesley. A própria Arconte Hydro, que também atende pelo nome de Furina, aparece ao fim do vídeo.

Charlotte, uma repórter que já apareceu no jogo durante a Versão 3.7 para cobrir o Grande Torneio do Rei do Chamado Sagrado dos Sete, o jogo de cartas de Genshin Impact, também deve fazer sua estreia como personagem jogável. É interessante notar que ela trabalha para o jornal Pássaro a Vapor de Fontaine, para o qual a Mona também escreve como uma colunista.

Os Onze Mensageiros dos Fatui, que é o principal grupo antagonista de Genshin Impact, também estão de volta e agora uma de suas integrantes, Arlecchino, promete ser a causa dos principais empecilhos da trama. Ela chama a atenção com seus cabelos brancos e olhos vermelhos no novo trailer, mas não está claro se fará uma aparição como personagem jogável.

Com informações de HoYoverse e Game8

🎥 Conheça 5 jogos grátis para curtir com amigos em consoles