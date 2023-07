Frame Data em Street Fighter 6: o que é e como usar em jogos de luta

Frame Data é um termo dos jogos de luta que diz respeito à matemática por trás de cada golpe e interação durante as partidas. Este é um dos assuntos mais avançados quando pensamos no aprendizado de games do gênero. Embora não seja fundamental para se divertir, entender e interpretar os quadros de animação dos golpes é uma forma de melhorar sua gameplay, pois ajuda a reconhecer o que é punível e até mesmo a estruturar combos. Nesse sentido, Street Fighter 6 é um dos melhores títulos para se aprofundar no tema, pois traz um modo de treino completo com medidor de quadros.

Por vezes, os jogadores têm resistência a Frame Data, já que as tabelas com números, divulgadas pela comunidade nas redes sociais, são bastante intimidadoras. Felizmente, os jogos atuais deixam essa tarefa muito mais visual e intuitiva de se entender. Vale notar que esse conhecimento vale para todos os jogos de luta, incluindo já disponíveis, como Street Fighter 5 e Mortal Kombat 11, como próximos lançamentos, entre eles Tekken 8 e Mortal Kombat 1. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz detalhes sobre o que é Frame Data e como usar para melhorar em jogos de luta. Confira:

O que são frames?

Os frames são usados como unidade de medida e ditam o tempo correto para a execução de cada golpe nos jogos de luta. Os ataques são estruturados em três partes diferentes.

Frames Inicias: diz respeito aos primeiros quadros de animação de um ataque, antes de ele atingir um adversário;

Frames ativos: o momento em que o golpe manifesta sua caixa de colisão (hitbox) e passa a atingir o adversário;

Frames de recuperação: é quando a caixa de colisão desaparece e o personagem atacante está voltando à sua pose de luta, portanto está vulnerável e incapaz de realizar qualquer outro movimento (tal como se defender) até o fim da animação

Normalmente, os games do gênero rodam a 60 fps, ou seja, quadros por segundo. Essa é uma expressão que os jogadores já estão acostumados a ouvir, pois diz respeito à quantidade de vezes que a tela é atualizada, na fração de um segundo, para exibir a imagem em movimento para o usuário. Saber destas três diferentes partes pode ser a diferença entre um usuário comum e um especialista nos jogos de luta.

Golpes positivos e negativos

O verdadeiro valor da Frame Data está na interação com o personagem adversário. Quando um golpe é defendido, é natural que o oponente também entre em uma animação de recuperação da defesa, chamada de blockstun. É nesse ponto que entra o conceito de golpes positivos e negativos.

Em resumo, golpes positivos significam que o atacante está em vantagem de quadros no momento da defesa, então ele pode continuar sustentando sua pressão. Quem defende é obrigado a respeitar o turno do adversário, pois corre o risco de ser interrompido se pressionar algum botão. Já os negativos indicam que o atacante está em desvantagem de quadros, pois o adversário se recupera primeiro do blockstun e, portanto, pode contestar. Em outras palavras, o turno sempre está na mão de quem se recuperar primeiro após defender um ataque.

Em Street Fighter 6, os botões mais rápidos, que costumam ser socos ou chutes fracos, têm quatro frames iniciais. Por isso, se o golpe defendido for -4 na defesa, ele passa a ser o que chamamos de punível, pois não há nada que o adversário possa fazer para evitar a entrada da habilidade. Dependendo do quão negativo for um ataque, é possível encontrar botões melhores para garantir punições que causem mais dano, como um soco médio ou até mesmo um soco forte.

Nesse sentido, é interessante testar, com o medidor de quadros ligado, o quão rápidos são os botões do seu personagem. Da mesma forma, é bom sempre testar quais comandos são positivos ou negativos quando defendidos pelo adversário. Isso é fundamental para que o jogador possa sustentar sua ofensiva com eficácia durante as partidas.

Em elos mais altos das partidas ranqueadas, os jogadores costumam ficar mais atentos a golpes que são puníveis quando defendidos. Caso você seja o tipo de player que adora fazer rasteiras, isso explica por que você é punido com uma de volta (ou até mesmo um combo mais doloroso) quando a sua é defendida pelo adversário, por exemplo. Essa é a matemática por trás dos jogos de luta entrando em ação.

Como funcionam os combos?

De forma semelhante ao blockstun, existe o hitstun. Como o nome sugere, essa é a animação de quando um personagem é atingido em cheio pelo ataque do adversário. Dependendo do comando dado, o atacante fica com uma determinada vantagem de quadros. Caso ele pressione outro botão rápido o suficiente durante o hitstun, é possível criar um combo, ou seja, uma sequência de ataques entre os quais não é possível defender.

Por exemplo: o soco forte agachado da Cammy em Street Fighter 6 a deixa com uma vantagem de sete quadros (+7) quando atinge o adversário. Isso é mais que o suficiente para emendar um soco médio agachado, que tem exatamente sete quadros iniciais. Por isso, esses dois botões se combinam e formam um combo.

Olhar a vantagem de quadros dos comandos quando acertam o adversário é uma forma eficaz de descobrir combos. É possível até mesmo deixar certos golpes ainda mais positivos, especialmente quando pressionamos um botão no momento em que o adversário se levanta. Isso é possível porque é comum que os botões tenham mais de um quadro ativo, representado pelos blocos vermelhos no medidor do game. Portanto, se feito sob uma condição específica, é possível acertar o oponente nos últimos frames ativos de um movimento, aumentando sua vantagem de forma correspondente. Isso é chamado de "meaty".

Com mais vantagem de quadros, é possível criar combos com botões que não funcionariam sob condições normais. Ainda usando a Cammy como exemplo, ela pode desferir um Spiral Arrow, fazer um dash e apertar soco médio no momento em que o adversário se levanta. Isso faz com que o botão acerte nos últimos frames ativos, permitindo combar com um soco forte em pé caso atinja o oponente. Caso o botão seja defendido, ele fica ainda mais positivo e o turno segue sendo do atacante. É uma técnica bastante útil.

Conclusão

O aprendizado de jogos de luta é gradual, mas dar os primeiros passos em tópicos como Frame Data com certeza é algo que ajuda a enxergar as partidas por um ângulo diferente. Vale lembrar que isso é pensado para quem quer melhorar nos jogos de luta, e não necessariamente para quem quer apenas se divertir casualmente.