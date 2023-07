Fundação: confira enredo, elenco e trailer da série do Apple TV+

A série Fundação estreou sua segunda temporada no Apple TV+ no último dia 14. A produção de ficção científica é um dos maiores investimentos da plataforma em produções originais. Até o momento, foi lançado apenas o primeiro episódio, com os próximos nove exibidos semanalmente às sextas-feiras. O show, protagonizado por Jared Harris (Morbius) e Lee Pace (Morte Morte Morte), mostra o auge e queda de um império estruturado pela galáxia.

Fundação se baseia nos contos presentes na saga literária homônima de Isaac Asimov (1920 – 1992), cientista e autor de ficção científica. O segundo ano da produção abriu sua entrada no Rotten Tomatoes com notas favoráveis da crítica. Confira, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo, repercussão e trailer de Fundação.

2 de 4 Fundação (Apple TV+) se passa em um futuro distante onde um único império controla diversos outros planetas da galáxia — Foto: Reprodução/IMDb Fundação (Apple TV+) se passa em um futuro distante onde um único império controla diversos outros planetas da galáxia — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Fundação

A trama se passa em um momento do futuro onde a humanidade habita diversos planetas. A organização política que estrutura a ordem desses mundos se chama Império Galáctico, uma dinastia interplanetária com 12 mil anos de fundação sob a responsabilidade do imperador Irmão Dia (Lee Pace).

Nesse universo, o matemático Hari Seldon (Jared Harris) é considerado fundador da psico-história, uma ciência que alinha psicologia, história e matemática na mesma metodologia. Seldon descobre que, em breve, o Império Galáctico sofrerá uma queda que colocará em risco toda a população dos demais planetas. Suas descobertas, no entanto, provocam uma perseguição por parte do governo.

3 de 4 A matemática Gaal Dornick (ao centro) viaja para encontrar o cientista Hari Seldon e juntos descobrir mais sobre o colapso do Império Galáctico — Foto: Reprodução/IMDb A matemática Gaal Dornick (ao centro) viaja para encontrar o cientista Hari Seldon e juntos descobrir mais sobre o colapso do Império Galáctico — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

Além dos protagonistas Jared Harris e Lee Pace, o show também conta com as atuações de Lou Llobell (Viajantes: Instinto e Desejo) como Gaal Dornick, Leah Harvey (Lutando Pela Família) interpretando Salvor Hardin, Laura Birn (Caçada Mortal) no papel de Demerzel, Cassian Bilton (Shoal) sendo Irmão Alvorada, Terrence Mann (Sense8) no papel de Irmão Crepúsculo e Alfred Enoch (Medida Provisória) como Raych Seldon. O show é uma criação dos produtores David S. Goyer (Sandman) e Josh Friedman (Avatar: O Caminho da Água).

Confira o dia de lançamento dos episódios

Lista de episódios de Fundação Episódio Data Um vislumbre da escuridão 14/07 A Glimpse of Darkness 21/07 King and Commoner 28/07 Where the Stars Are Scattered Thinly 04/08 The Sighted and the Seen 11/08 Why the Gods Made Wine 18/08 Episode #2.7 25/08 The Last Empress 01/09 Long Ago, Not Far Away 08/09 Creation Myths 15/09

O que aconteceu na primeira temporada?

Logo nos primeiros episódios, vemos que o cientista Hari Seldon convoca a matemática Gaal Dornick para lhe auxiliar nos estudos de psico-história sobre a futura queda do Império Galático. Vinda de um planeta rural, Gaal rapidamente se vê envolvida na trama política perigosa idealizada pelos Irmãos Dia, Alvorada e Crepúsculo.

Os dois chegam a ser presos, mas são perdoados pelo Irmão Dia, com a condição de migrarem para um novo planeta chamado Terminus. Lá, a dupla, junto com Raych, filho adotivo de Hari, devem fundar um novo repositório de conhecimento chamado Fundação. O intuito é fazer com que o colapso do Império Galáctico previsto por Hari e Gaal seja encurtado. No entanto, uma tragédia ocorre contra Hari e Gaal se vê sozinha para tentar salvar o futuro da galáxia.

4 de 4 Na série Fundação (Apple TV+), Lee Pace é o Irmão Dia, governante responsável pelo Império Galáctico — Foto: Reprodução/IMDb Na série Fundação (Apple TV+), Lee Pace é o Irmão Dia, governante responsável pelo Império Galáctico — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

A segunda temporada de Fundação entrou no Metacritic com metascore de 79, enquanto a aprovação no Rotten Tomatoes foi de 100%. Conforme o consenso da crítica neste último agregador, "Fundação abre asas ao melhorar o segundo ano da série, algo que compensa a paciência dos espectadores com um épico sci fi cerebral e de grandeza genuína".

Na visão do jornalista Rafael Motamayor, do IGN, "a segunda temporada mostra o porquê de Fundação ser uma obra de ficção tão reverenciada, ao explorar uma história em camadas e bem mais profunda, tudo isso enquanto apresenta visuais lindos em um grande sucesso da televisão".

Já pra Nick Allen, do site RogerEbert.com, a produção peca justamente na expansão de sua mitologia. "É fantástico que um épico tão detalhado como Fundação exista. Porém, ao se tornar muito mais amplo, corre o risco de alongar seu poder e noção do perigo até esticar demais".

Confira o trailer da segunda temporada de Fundação

