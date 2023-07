Galaxy Z Fold 5: veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy Z Fold 5 é um dos lançamentos da Samsung para a sua linha de celulares dobráveis em 2023. Lançado na última quarta-feira (26), o sucessor do Galaxy Z Fold 4 trouxe poucas mudanças em relação ao modelo da geração anterior. O smartphone manteve a tela interna de 7,6 polegadas, mas chegou com melhorias na dobradiça, eliminando o vão entre as duas metades do aparelho. O Galaxy Z Fold 5 se destaca pelo total de cinco câmeras e pelo processador Snapdragon 8 Gen 2, modelo top de linha mais recente da Qualcomm . Ele ainda acompanha caneta S Pen.

O dobrável da Samsung já está em pré-venda na loja online da Samsung e chega com preço sugerido de R$ 12.419. Com edições de 512 GB e 1 TB, o smartphone é comercializado no Brasil em cinco opções de cores. Nas linhas abaixo, veja em detalhes a ficha técnica do Galaxy Z Fold 5 e as novidades que a fabricante sul-coreana trouxe para o dobrável.

1 de 8 Galaxy Z Fold 5 muda pouco na comparação com o Fold 4 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Fold 5 muda pouco na comparação com o Fold 4 — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy Z Fold 5

Tamanho da tela interna: 7,6 polegadas

Resolução da tela interna: 2176 x 1812 pixels

Tamanho da tela externa: 6,2 polegadas

Resolução da tela externa: 2316 x 904 pixels

Câmera principal: principal de 50 MP, teleobjetiva de 10 MP e ultrawide de 12 MP

Câmera frontal: 4 MP (sob o display interno) e externa de 10 MP

Sistema: Android 13

Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 512 GB ou 1 TB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 4.400 mAh

Cores: preto, azul claro, creme, cinza ou azul

Lançamento: julho de 2023

Preço de lançamento: R$ 12.419

Design

O Galaxy Z Fold 5 repetiu o design da edição anterior, mas com um refinamento importante. A Samsung desenvolveu um novo desenho para as dobradiças, o que permitiu a eliminação do vão que existia entre as duas metades do telefone quando dobrado.

Com exceção dessa melhoria, são poucas as diferenças em relação ao Z Fold 4. Quando aberta, a tela interna se expande para 7,6 polegadas. A tela externa, por sua vez, tem 6,2 polegadas, não é flexível e conta com revestimento em vidro Gorilla Glass Victus 2. A estrutura do aparelho é de alumínio, e as câmeras principais são organizadas num trio disposto na vertical.

2 de 8 Z Fold 5 tem nova dobradiça para um fechar mais rente entre as duas metades da tela — Foto: Divulgação/Samsung Z Fold 5 tem nova dobradiça para um fechar mais rente entre as duas metades da tela — Foto: Divulgação/Samsung

O Z Fold 5 conserva a certificação IPX8, que garante a sobrevida do aparelho quando submerso em até 1,5 metro de profundidade em água doce por até 30 minutos. Vale reforçar que, apesar de a Samsung ter bom retrospecto na durabilidade dos dobráveis, a tela interna segue revestida de plástico, e os mecanismos da dobradiça estão sujeitos a desgaste.

Telas

Na tela interna, o Galaxy Z Fold 5 apresenta um display AMOLED Dinâmico 2x de 7,6 polegadas e resolução máxima de 2176 x 1812 pixels. O painel flexível vem ainda com taxa de atualização máxima de 120 Hz, o que proporciona efeitos e transições mais suaves. Ele também é compatível com HDR10+.

Externamente, a tela do dobrável também conta com tecnologia AMOLED Dinâmico 2x. Com 6,2 polegadas e resolução máxima de 2316 x 904 pixels, o display externo repete a taxa de atualização do painel interno. Além disso, ele é protegido pelo Gorilla Glass Victus 2.

3 de 8 Display interno do Galaxy Z Fold 5 segue com 7,6 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung Display interno do Galaxy Z Fold 5 segue com 7,6 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

Câmeras

O Galaxy Z Fold 5 soma um total de cinco câmeras traseiras. O conjunto é dividido da seguinte maneira:

Lente wide principal com sensor de 50 MP e abertura focal em f/1.8

Lente teleobjetiva com sensor de 10 MP e abertura focal em f/2.4

Lente ultrawide com sensor de 12 MP e abertura focal em f/2.2

Lente sob a tela com sensor de 4 MP e abertura focal em f/1.8

Lente frontal com sensor de 10 MP e abertura focal em f/2.2

Assim como na geração anterior, há suporte ao zoom óptico em 3x – o que permite ampliação de objetos distantes sem perdas ou distorções. Com a lente teleobjetiva, o usuário pode criar composições macro ao fotografar objetos de perto. O sensor com lente ultrawide, por sua vez, garante enquadramento mais aberto, ideal para panorâmicas.

4 de 8 Fold tem trio de câmeras principais com sensor de 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung Fold tem trio de câmeras principais com sensor de 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung

Dispondo de estabilização óptica para evitar fotos tremidas, modo escuro avançado e tecnologias de IA para aprimoramento de qualidade de imagem, o Z Fold 5 pode gravar vídeos em resolução 8K de até 24 FPS. Além das câmeras traseiras, o telefone também dispõe de duas câmeras para selfies: uma interna de 4 MP posicionada sob o display, e outra externa de 10 MP.

Armazenamento

O novo dobrável topo de linha da Samsung vem com duas configurações possíveis em termos de espaço para dados. A opção mais em conta da linha é vendida com um total de 512 GB, enquanto a opção mais cara vem com o dobro disso – 1 TB. Em ambos os casos, a tecnologia de armazenamento é a UFS 4.0, que proporciona maior performance em velocidades de gravação e escrita com menor consumo de energia.

A diferença de um extremo para outro é grande, de modo que o consumidor pode sentir falta de uma opção intermediária, como a edição de 256 GB – que, a princípio, não deve chegar ao Brasil. Vale ressaltar que não há slot para cartão de memória no Z Fold 5.

Processador e memória RAM

O Galaxy Z Fold 5 emprega o que há de melhor em termos de performance para celulares Android. O dobrável vem equipado com o Snapdragon 8 Gen 2, o mais recente processador top de linha da Qualcomm. O chip é octa-core e entrega velocidade máxima de 3,36 GHz no núcleo de alta performance. A este se somam quatro núcleos de 2,8 GHz e mais três que, com máximas de 2 GHz, se destinam a tarefas mais leves. O processador acompanha a placa gráfica Adreno 740. Quanto à memória RAM, não há o que escolher: há apenas uma versão de 12 GB.

5 de 8 Galaxy Z Fold 5 vem equipado com o Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Fold 5 vem equipado com o Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Divulgação/Samsung

Bateria

O novo Z Fold 5 vem com uma bateria de 4.400 mAh de capacidade bruta – valor pequeno em um mercado em que unidades com 5.000 mAh são comuns. Em todo caso, a Samsung promete que o telefone é capaz de operar por até 73 horas reproduzindo música, ou 21 horas exibindo vídeo.

Além dessas promessas, há ainda as estimativas referentes à recarga. Nas contas da Samsung, é possível recarregar o Z Fold a até 50% em meia hora usando o carregador de 25 Watts que acompanha o telefone.

Versão do sistema

O Galaxy Z Fold 5 sai da caixa com o Android 13 instalado e as customizações da One UI 5.1.1, interface gráfica da Samsung que adiciona alguns recursos ao celular. Nesse sentido, o maior destaque da interface é o suporte aprimorado ao uso multitarefas, em especial com a tela interna expandida. Por meio da One UI, o Z Fold 5 oferece o modo de continuidade, em que o usuário pode continuar em uma tela aquilo que começou a fazer em outra. A interface também facilita o uso de vários apps abertos ao mesmo tempo.

6 de 8 Galaxy Z Fold 5 vem com Android 13 e tem suporte a S Pen — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Fold 5 vem com Android 13 e tem suporte a S Pen — Foto: Divulgação/Samsung

O smartphone ainda tem acesso aos programas expandidos de suporte da Samsung, que devem garantir três anos de atualizações do sistema operacional, além de cinco anos de updates de segurança periódicos.

Recursos extras

O grande diferencial do Z Fold 5 é a presença da S Pen Fold Edition. A versão da caneta digital da Samsung é específica para o modelo e permite acesso a recursos de anotações e desenho, edição de imagem e manipulação da interface por meio do acessório que reside no interior do aparelho quando em repouso.

7 de 8 Galaxy Z Fold 5 já está em pré-venda no Brasil — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Fold 5 já está em pré-venda no Brasil — Foto: Divulgação/Samsung

Na conectividade, o Galaxy tem suporte às redes 5G, conecta em Wi-Fi 7 para redes wireless tri-band e é compatível com Bluetooth 5.3, além de NFC. O smartphone tem ainda suporte ao recurso DeX, para uso como se fosse um desktop, e leitor de impressões digitais no botão liga/desliga.

O Z Fold 5 tem processamento de áudio de alta resolução a 32 bits/384 kHz, mas fica devendo saída de fone de ouvido. Toda a alta fidelidade de reprodução terá de passar pelo Bluetooth – podendo sofrer perda de qualidade devido à natureza da própria tecnologia – ou então pela porta USB-C, se você tiver um adaptador de qualidade.

Cores

O modelo da Samsung estará disponível no mercado brasileiro em cinco opções de cores. No varejo, o consumidor deve encontrar edições em preto, creme ou azul claro. A essas tonalidades se somam duas cores, exclusivas da loja da Samsung, o azul e o cinza.

8 de 8 Galaxy Z Fold 5 vem disponível em cinco cores — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Fold 5 vem disponível em cinco cores — Foto: Divulgação/Samsung

Preço e onde comprar

O Galaxy Z Fold 5 está em pré-venda no mercado nacional. No momento, o smartphone dobrável da Samsung pode ser adquirido por R$ 12.419 em preço de lançamento promocional. Na oferta, o comprador pode escolher o dobro de espaço para dados – ou seja, a versão com 1 TB – sem pagar a mais por isso. De acordo com a Samsung, as entregas começam a partir de 11 de agosto.

