Good Omens: veja enredo, elenco e trailer da 2ª temporada

A segunda temporada de Good Omens chega ao catálogo do Amazon Prime Video nesta quinta-feira (27), às 21h. Lançada oficialmente em 2019, a série é uma adaptação do livro homônimo de Neil Gaiman e Terry Pratchett, e tem direção de Douglas Mackinnon. Estrelada por David Tennant e Michael Sheen, a trama segue a curiosa relação de um anjo e um demônio que, desde o início dos tempos, travam constantes batalhas para guiar as ações humanas à virtude ou à corrupção.

Com seis novos episódios, a produção americana é uma co-produção entre a Amazon Studios e a BBC Studios. Se você gostou da primeira season, confira todos os detalhes da segunda temporada de Good Omens, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de Good Omens

Na primeira temporada, ambientada em 2018, o anjo Aziraphale (Sheen) e o demônio Crawley (Tennant) esquecem suas diferenças e a rivalidade que alimentam desde a criação do mundo para evitar o Apocalipse. Para isso, eles precisam encontrar o anticristo, que é um garoto de onze anos, e uma bruxa condenada.

Na nova leva de episódios, a dupla improvável volta à vida fácil entre os mortais no Soho de Londres, até que o arcanjo Gabriel (Jon Hamm) aparece inesperadamente na porta da livraria de Aziraphale, sem nenhuma lembrança da sua identidade. É no meio dessa confusão que o anjo e o demônio precisarão, mais uma vez, unir forças para solucionar esse mistério.

Elenco

Estrelada por David Tennant (Doctor Who) no papel do protagonista Crowley e Michael Sheen (Anjos da Noite) interpretando o anjo Aziraphale, o elenco de Good Omens ainda reúne nomes como Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho) vivendo Satanás, Frances McDormand (Nomadland) dando vida à voz de Deus e Jon Hamm (Top Gun: Maverick) como o Arcanjo Gabriel.

Juntam-se ao time de atuação Doon Mackichan (As Gladiadoras), Gloria Obianyo (Duna), Miranda Richardson (Harry Potter e o Cálice de Fogo), Maggie Service (Red Dwarf) e Nina Sosanya (Killing Eve). Por fim, novos nomes chegam ao elenco na segunda season, sendo eles Liz Carr (The Witcher), Quelin Sepulveda (Fala Comigo) e Shelley Conn (Bridgerton).

Repercussão

Assim como o livro escrito por Gaiman e Pratchett, o programa de fantasia conquistou uma enorme popularidade entre o público. Para além do humor britânico que cativou a audiência, a série também recebeu várias indicações a premiações de renome, como Saturn Awards, Primetime Emmys, Peabody Awards e muito mais.

Além disso, a produção alcançou um desempenho positivo nos principais agregadores de nota da internet. No IMDb, por exemplo, Good Omens recebeu oito pontos, com base em 85 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, 84% dos usuários aprovaram as desventuras de Crawley e Aziraphale.

